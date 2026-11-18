Una mano digitalizada extrae fajos de billetes de cinco cajeros bancarios vinculados a un sistema de rastreo de datos sobre fraude financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando pensamos en fraude, solemos imaginar una transacción sospechosa o una transferencia no autorizada. Sin embargo, el riesgo puede aparecer mucho antes: cuando alguien intenta abrir una cuenta a nombre de otra persona, acceder a un perfil existente o solicitar un crédito utilizando información ajena. Por eso, limitar la prevención al momento de realizar una operación significa dejar desprotegidas otras etapas de la relación con el cliente.

Esta realidad se refleja en el estudio “Del fraude a la confianza digital: riesgos, prevención e inteligencia artificial en Perú”, desarrollado por Experian en 2026, que revela que el 73,5 % de los peruanos recibió al menos un intento de fraude durante el último año. Además, el 64 % identifica la suplantación de identidad como un escenario de vulnerabilidad, mientras que el 37 % menciona la solicitud de créditos.

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Para las empresas, estas cifras plantean un desafío que va más allá de evitar pérdidas económicas. Cada interacción representa una oportunidad para construir confianza, pero también exige verificar que quien solicita un producto o realiza una operación sea realmente quien dice ser. La pregunta es cómo lograrlo sin convertir la experiencia del cliente en un proceso largo y complicado.

Un usuario observa en su teléfono inteligente un mensaje SMS fraudulento con un enlace sospechoso sobre un supuesto bloqueo de cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial añade una nueva dimensión a este escenario. Según el mismo estudio, el 92 % de los peruanos muestra preocupación por su posible uso para facilitar fraudes y el 48 % se siente poco o nada seguro de poder identificar contenidos creados o alterados con esta tecnología. Al mismo tiempo, el 57 % estaría dispuesto a permitir que herramientas de IA analicen su información para detectar posibles fraudes. Esto refleja que la tecnología genera inquietud, pero también abre oportunidades para fortalecer la protección.

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Este escenario adquiere una nueva dimensión con el avance de la IA agéntica, que permitirá a agentes inteligentes buscar información, comparar alternativas e interactuar con organizaciones en representación de las personas. Por ejemplo, un agente podría realizar gestiones para solicitar un producto financiero. En ese contexto, ya no bastará con verificar la identidad del cliente: también será necesario comprobar que el agente cuenta con su autorización y que las acciones que realiza corresponden a lo permitido.

Tres oficinistas enfrentan alertas de fraude digital y accesos no autorizados en una empresa de América Latina amenazada por vulnerabilidades en su red informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta evolución exige repensar las estrategias de prevención del fraude. A medida que los agentes inteligentes comiencen a participar en más operaciones financieras, las empresas necesitarán fortalecer su capacidad para identificar comportamientos inusuales, anticipar posibles amenazas y responder ante riesgos cada vez más complejos. Para ello, contar con datos confiables y herramientas de analítica avanzada será fundamental para tomar decisiones más precisas y construir un entorno digital seguro.

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Desde Experian, combinamos datos, analítica avanzada y tecnología para ayudar a las organizaciones a fortalecer sus estrategias de prevención y tomar decisiones más precisas. En un entorno donde la inteligencia artificial adquiere mayor protagonismo, estas capacidades serán fundamentales para que las empresas puedan adaptarse a nuevas formas de interacción y construir relaciones de confianza con sus clientes.

La prevención del fraude está dejando de ser únicamente una medida de protección para convertirse en una capacidad estratégica de los negocios. En los próximos años, la diferencia no estará en quién implemente más controles, sino en quién logre generar mayor confianza sin limitar la innovación. Porque en una economía cada vez más digital, proteger las interacciones también significa crear las condiciones para que surjan nuevas oportunidades de crecimiento.

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