La Cumbre Iberoamericana de Madrid aprobó una declaración conjunta con reservas tras el desacuerdo previo en Cuenca. (JAM STA ROSA/Pool via REUTERS)

Guardar

Durante gran parte de la historia de la diplomacia multilateral, la regla del consenso para adoptar decisiones constituyó uno de los pilares fundamentales de los organismos internacionales y de las conferencias diplomáticas. Esa práctica fue concebida para garantizar que las decisiones colectivas fueran el resultado de la negociación y el entendimiento entre Estados jurídicamente iguales, evitando que las mayorías impusieran sus posiciones sobre las minorías. Sin embargo, la experiencia diplomática muestra que cuando rige el consenso absoluto el resultado suele oscilar entre dos extremos igualmente perjudiciales: la parálisis institucional o la aprobación de textos vacíos de contenidos sustantivos.

Dadas estas circunstancias, se está consolidando la modalidad del consenso flexible mediante la disociación y la adhesión voluntaria. Avanzar sin obligar. La reciente XXX Cumbre Iberoamericana (4 y 5 de noviembre de 2026) constituyó un ejemplo elocuente. Después de que en Cuenca (2024) concluyera sin una declaración conjunta por falta de consenso, en Madrid se consiguió aprobar un documento común, aunque algunos países expresaron reservas sobre determinados contenidos. Lo relevante fue la posibilidad de evitar que las discrepancias particulares impidieran alcanzar un acuerdo general.

PUBLICIDAD

La práctica adoptada en Madrid no es una anomalía, sino una tendencia que los bloques más dinámicos ya se encuentran utilizando para sobrevivir. En la Unión Europea figuras como la abstención constructiva en política exterior o la cooperación reforzada permiten evitar situaciones de bloqueo. También se debate la posibilidad de ampliar la utilización de la mayoría cualificada en determinadas cuestiones, reduciendo el alcance del veto nacional. En la Organización Mundial de Comercio, las dificultades para alcanzar acuerdos universales han impulsado la discusión sobre mecanismos plurilaterales que permitan avanzar a grupos de países sin esperar la participación de todos.

En el Sudeste Asiático la fórmula de “ASEAN menos X” autoriza a que los miembros con mayor desarrollo o voluntad política implementen acuerdos económicos dejando abierta la puerta para que otros socios se incorporen gradualmente. Las dificultades para responder a la crisis de Myanmar también dejaron en evidencia las limitaciones prácticas de un sistema basado en la consulta y el consenso absoluto.

PUBLICIDAD

Incluso en el Mercosur se han ido introduciendo válvulas de escape. Si bien el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto establece que las decisiones de los órganos principales del Mercado Común del Sur (Mercosur) se tomarán por consenso con la participación de todos los Estados Parte, la Decisión CMC 20/02 permite en ciertos casos que una norma entre en vigencia bilateralmente entre los países que ya la internalizaron. El bloque cuenta también con otras normas y mecanismos específicos (Decisión CMC 58/00, 22/04 y 02/15) que flexibilizan la aplicación práctica del consenso o evitan el bloqueo institucional

Aunque los distintos ejemplos son procedimientos jurídicamente diferentes, todos reflejan la inquietud común de evitar que la búsqueda del consenso impida cualquier avance institucional. Detrás de esta preocupación se encuentran algunos cambios en las relaciones internacionales. La multipolaridad, la competencia entre las grandes potencias, la diversificación de las alianzas y las diferencias ideológicas que han incrementado las dificultades para construir posiciones comunes. Además, los organismos internacionales deben responder a una creciente demanda de eficacia y de resultados concretos.

PUBLICIDAD

Empieza así a configurarse una nueva modalidad caracterizada por acuerdos más flexibles, compromisos diferenciados y mecanismos que permiten registrar las diferencias sin bloquear necesariamente las decisiones colectivas. La disociación de determinados párrafos, las abstenciones constructivas, los acuerdos plurilaterales y la utilización de mayorías cualificadas expresan distintas respuestas institucionales a un mismo problema. No se trata de eliminar el consenso, sino de evitar que su exigencia absoluta impida reconocer y aprovechar los espacios y márgenes de coincidencia existentes entre Estados.

Naturalmente, esta flexibilización también presenta riesgos diplomáticos. El desafío consiste en establecer procedimientos transparentes que permitan avanzar administrando y respetando las posiciones discrepantes. La experiencia de Madrid muestra el comienzo de una nueva etapa, en particular para ser aplicada en América Latina y el Caribe donde el consenso ha sido difícil de alcanzar en las últimas décadas o intentos forzados de “consenso suficiente” violaron los estatutos fundacionales de algunos órganos como ocurrió en la IX Cumbre de la CELAC.

PUBLICIDAD

El tránsito desde un modelo que privilegiaba la coincidencia integral hacia otro que procura construir acuerdos posibles y sostener la cooperación a pesar de las diferencias no es un camino sencillo y suele despertar legítimos recelos entre Estados. Quizás en un mundo diverso el reto de la gobernanza global y regional sea transmitir la comprensión de que no es necesario que todos los Estados estén de acuerdo en todo para que puedan ponerse de acuerdo en algo.