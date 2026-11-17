Una sala de juntas con documentos de compraventa inmobiliaria y un juego de mate ofrece una vista panorámica del Obelisco de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La barracuda es un pez depredador de los mares tropicales, veloz y de dientes afilados, que se alimenta de peces más pequeños. En un conocido experimento, se la coloca en un tanque junto a sus presas y, como es natural, intenta comérselas. Luego se instala una barrera transparente entre ambos. La barracuda golpea el vidrio una y otra vez hasta que se rinde. Después se retira la barrera, pero ya no ataca: “aprendió” que es imposible. Termina muriendo de hambre con el alimento a centímetros.

Cuando escribía Programa tu riqueza, el libro que acabo de publicar con Penguin Random House, decidí cerrarlo con esta historia porque resume algo que veo a diario en el mundo empresarial. Gerentes que no lanzan un producto porque “ya lo intentamos”. Fundadores que descartan un mercado porque una vez perdieron dinero ahí. Equipos que repiten “eso solo lo logran las grandes corporaciones”. La barrera desapareció hace años; lo que quedó es el recuerdo del golpe.

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Solemos atribuir los resultados a la estrategia, al capital o a la coyuntura. Pero detrás de cada decisión hay patrones de pensamiento que generan hábitos, y son esos hábitos los que terminan produciendo los resultados. Por eso insisto en una idea que incomoda: no consigues lo que quieres, consigues lo que eres. Así se explica que tantos ganadores de la lotería terminen peor que antes: alcanzaron el resultado sin convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Con las empresas pasa lo mismo.

Un empleado de oficina explica el contenido de un documento a dos clientes sentados frente a su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por dónde empezar? Por algo casi obvio que pocos hacen: tener claridad absoluta del objetivo. Dedicamos más tiempo a planificar unas vacaciones que a planificar nuestra vida o nuestra empresa. Nadie sube a un taxi y le dice al conductor “lléveme a donde quiera”, pero muchos gestionan su carrera y su negocio exactamente así, reaccionando a la coyuntura en lugar de construir su propio rumbo. Esa claridad incluye definir qué significa riqueza para cada uno, porque el dinero es una herramienta, no un fin. ¿De qué sirve si en el camino pierdes a tu familia, tu libertad o tu paz?

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Mi invitación a líderes y emprendedores es simple: revisen sus propias barreras. Las más costosas rara vez aparecen en el balance: están en la cabeza de quienes dirigen. Antes de descartar la próxima oportunidad, pregúntense si el obstáculo realmente sigue ahí o si solo quedó el recuerdo del golpe. Cuando cambia la mentalidad, cambian las decisiones. Y cuando cambian las decisiones, cambian los resultados.