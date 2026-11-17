Las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron US$45.128 millones entre enero y mayo de 2026 y ampliaron la demanda de tecnología, logística, infraestructura y servicios financieros especializados.

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Las exportaciones peruanas mantienen una trayectoria de crecimiento sostenido. Entre enero y agosto de 2026 superaron los US$ 74 mil millones, lo que representó un incremento de 34% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Es una fotografía de fortaleza productiva. Sin embargo, cuando desplazamos la mirada hacia nuestro ecosistema de innovación aparece una brecha menos cómoda: el talento emprendedor peruano todavía conversa poco con los sectores que sostienen buena parte de nuestra economía.

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Los números lo muestran. Mientras minería, agroexportación y pesca explican una parte sustancial de las divisas que ingresan al país, el capital de riesgo se concentra en otros espacios. El Reporte PECAP 2025 indica que las fintech captaron cerca del 77% de la inversión en startups. El Global Startup Ecosystem Index 2026 confirma el patrón, con una fuerte presencia de servicios financieros y todavía pocas empresas vinculadas a agtech y logística.

El calor acelera la maduración y las lluvias dañan la fruta, reduciendo el volumen apto para la exportación. Foto: Silvestre Perú

El contraste es especialmente visible en el agro. Este sector representa alrededor del 15% de las exportaciones peruanas, pero las tecnologías desarrolladas para resolver sus problemas siguen siendo una fracción marginal del ecosistema startup. No es solo una curiosidad estadística. Estamos frente a una falta de coherencia sectorial, una economía que exporta cada vez más desde determinadas industrias, pero que todavía genera poca tecnología alrededor de ellas.

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Esto no significa que tengamos demasiadas fintech. Un exportador necesita financiamiento, factoring, pagos internacionales y herramientas para gestionar el riesgo cambiario. El problema no es la capacidad tecnológica disponible. Es hacia dónde estamos apuntando con ella.

Porque las fricciones de la cadena exportadora son caras y concretas. La trazabilidad desde el campo, una mina o una embarcación hasta el comprador internacional todavía depende, muchas veces, de procesos manuales, hojas de cálculo y plataformas que no conversan entre sí. Y el estándar internacional seguirá subiendo, regulaciones como la europea contra la deforestación convierten la trazabilidad de productos como el café y el cacao en una condición para acceder a determinados mercados.

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La costa peruana, junto con Lima y Callao, concentró el 73,2% del empleo directo generado por las exportaciones. Foto: Perú Travel

Cada una de esas fricciones es un problema tecnológico esperando solución. Ese espacio tiene un nombre: TradeTech, el conjunto de tecnologías que digitalizan, financian y aseguran el comercio transfronterizo. No se trata de que una startup produzca cobre o harina de pescado, sino de construir la capa digital que permita transar esos bienes con menos costo, tiempo y riesgo. La próxima gran oportunidad tecnológica peruana podría no estar en crear una industria desde cero, sino en hacer más competitivas las que ya tenemos.

Otros países muestran esa conexión. Brasil acompaña el peso de su agronegocio con más de un centenar de empresas agtech. Kenia registra 34 startups agtech dentro de un ecosistema de 659; Perú, apenas tres sobre 224. El patrón es revelador: donde un sector sostiene las exportaciones, suele emerger alrededor una industria tecnológica que lo financia, digitaliza y hace más competitivo.

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MINCETUR - exportaciones

Por supuesto, el TradeTech no resolverá por sí solo los problemas de competitividad del Perú. La infraestructura portuaria, la informalidad y la capacidad institucional seguirán pesando, y ninguna plataforma tecnológica puede sustituir esas reformas. Pero sí es una palanca que estamos utilizando menos de lo que podríamos.

Aprovecharla exige conectar a quienes conocen las industrias con quienes pueden reinventarlas. Universidades, gremios, operadores logísticos, empresas tecnológicas, fondos y estudiantes deberían encontrarse más alrededor de problemas concretos.

Durante años hemos medido el éxito de los ecosistemas startup por cuánto capital levantan o cuántos unicornios producen. Son métricas importantes, pero insuficientes.

En el Perú deberíamos hacernos una pregunta adicional ¿qué porcentaje de nuestro talento tecnológico está trabajando sobre los sectores que generan riqueza? El récord exportador muestra lo que somos capaces de vender al mundo. El siguiente desafío es construir alrededor de esa fortaleza la tecnología que nos permita hacerlo mejor.

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Una tarjeta institucional identifica a Javier Hernández como director de la carrera de Administración y Negocios Digitales de UTEC.