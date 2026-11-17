El homenaje del Papa a la virgen de Luján

Guardar

Multitudes, calles desbordadas, gestos de cercanía, silencios profundos y una alegría que se multiplicó en cada lugar por donde pasó. Pero, después de la emoción de estos días, quizás haya llegado el momento de hacernos una pregunta más exigente: ¿qué aprendimos de todo lo que vivimos?

Me atrevo a señalar dos enseñanzas que considero fundamentales. La primera tiene que ver con el valor de la palabra, con una manera de ejercer el liderazgo desde la serenidad y la profundidad. La segunda, con algo que nuestra sociedad necesita recuperar urgentemente: la experiencia de encontrarnos, de reconocernos parte de una comunidad y de descubrir que estar juntos sigue siendo insustituible.

PUBLICIDAD

León XIV nos mostró que no hace falta levantar la voz para decir cosas profundas. En tiempos donde tantas veces confundimos liderazgo con estridencia, autoridad con imposición y comunicación con impacto inmediato, el Papa eligió otro camino. Habló con serenidad, con hondura, con una claridad que no necesitó de grandes gesticulaciones para llegar al corazón de quienes lo escuchaban.

Una multitud lo recibió en las calles porteñas

Y hubo algo particularmente significativo: cada uno de sus discursos estuvo pensado para las personas que tenía delante y para el lugar donde se encontraba. No fueron palabras intercambiables. Nadie puede decir que un discurso pronunciado en Córdoba hubiera sido exactamente el mismo en Luján o en Buenos Aires. Cada encuentro tuvo su propia profundidad, su propio mensaje y sus propios desafíos.

PUBLICIDAD

La serenidad no significó ausencia de firmeza. León XIV hizo llamados exigentes, también sobre la vida pública, las responsabilidades sociales y las políticas que deben estar al servicio de la dignidad humana. Hubo momentos en que sus palabras despertaron el aplauso de unos y otros en que fueron otros quienes aplaudieron. Pero quizás allí estuvo una de las mayores enseñanzas de su visita: el Papa no vino a confirmar posiciones particulares ni a ofrecer argumentos para que cada sector se sintiera vencedor. En una Argentina tantas veces atravesada por divisiones, esa manera de ejercer el liderazgo merece ser escuchada y aprendida.

La segunda enseñanza estuvo en las calles. En el Monumento a los Españoles, en Luján, en Córdoba y en tantos otros lugares, vivimos algo que va mucho más allá de las cifras de asistencia. Experimentamos la necesidad profunda que tenemos de encontrarnos.

PUBLICIDAD

La Iglesia necesitaba experimentar la comunión no solamente como una idea o una expresión que repetimos, sino como una realidad visible, concreta, compartida. Necesitábamos mirarnos, cantar juntos, rezar juntos, emocionarnos juntos. Reconocernos parte de algo mucho más grande que nuestras comunidades, nuestros movimientos o nuestras propias experiencias.

El papa León XIV celebró una misa en las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación en Córdoba

Y esto también deja una enseñanza para toda la sociedad. Vivimos en un tiempo en el que prácticamente todo puede verse a través de una pantalla. Podemos seguir una celebración desde nuestra casa, escuchar un discurso en el teléfono y conocer en segundos lo que sucede a miles de kilómetros. Sin embargo, durante estos días, miles y miles de personas eligieron salir, caminar, esperar durante horas y compartir el espacio con otros. Muchas lo hicieron sabiendo que quizás solamente verían pasar al Papa delante solo unos segundos.

PUBLICIDAD

¿Por qué hacerlo si podían verlo mucho mejor por televisión?

Porque ver no es lo mismo que estar. Y estar juntos no es lo mismo que mirar juntos una pantalla.

Hay experiencias que necesitan del cuerpo, de la presencia, de la cercanía. Hay acontecimientos que solamente se comprenden plenamente cuando uno se descubre parte de ellos. La visita de León XIV nos recordó que ninguna tecnología, por extraordinaria que sea, puede sustituir la experiencia humana del encuentro.

PUBLICIDAD

En una sociedad donde crecen el aislamiento, la fragmentación y la tentación de vivir encerrados en nuestros propios mundos, estas multitudes nos dijeron algo importante: seguimos necesitando comunidad. Seguimos necesitando salir de nosotros mismos, encontrarnos con otros, compartir una esperanza y sentir que caminamos juntos.

No fue solamente una multitud que salió a ver al Papa. Fue también un pueblo que necesitaba encontrarse consigo mismo.

Y ahora, ¿qué nos queda?

Nos queda una tarea que quizás sea menos emocionante que estos días, pero mucho más decisiva: volver a leer.

Leer con detenimiento cada discurso, cada homilía, cada mensaje. No quedarnos solamente con las frases que circularon por las redes sociales o con aquellas palabras que confirmaron nuestras propias ideas. Animarnos a leer también lo que nos incomoda, lo que nos exige cambiar, lo que nos invita a revisar nuestras responsabilidades.

PUBLICIDAD

Sería hermoso que las palabras de León XIV se convirtieran en una suerte de libro de cabecera para este tiempo de nuestra Argentina. Que las lean los dirigentes políticos, los empresarios, los trabajadores, los educadores, los jóvenes, las organizaciones sociales, las comunidades religiosas y todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la construcción del bien común.

Y, por supuesto, que las leamos también en la Iglesia. En nuestras parroquias, movimientos, colegios, comunidades y equipos pastorales. No para recordar solamente lo hermoso que fue recibirlo, sino para preguntarnos qué debemos transformar a partir de su visita.

PUBLICIDAD

León XIV nos habló con serenidad y profundidad. Nos convocó a encontrarnos y a reconocernos hermanos. Ahora nos toca a nosotros demostrar que supimos escucharlo.

(*) El autor es Director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina