El triunfo de la fe

El papa León celebra una misa frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján

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Ciertos atisbos de unidad nacional nos asombran por su voluntad de superar algunos de nuestros conflictos. Aparecen ante un hombre cuyo discurso emociona por su profundidad, su solidez y la expresión justa, firme, moderada, sutil y respetuosa de conceptos ineludibles. De repente, la espiritualidad nos sitúa frente a alguien que, superando sus problemas de salud, impresiona por su vitalidad. La visita del Santo Padre invade todos nuestros canales de noticias y la realidad de creyentes, ateos y agnósticos. Hay un peso en su presencia que resulta impensado hasta que lo vivimos.

No puedo dejar de mencionar el formidable legado del papa Francisco en este logro de León, de aquel santo que supo reinstalar la religión en el lugar obligado de la fe, en el centro de la humanidad, extirpándola de los lugares oscuros o de influencia económica del Vaticano. En ese papa Francisco, que era anticlerical y convocaba a misionar —véase el libro de Javier Cercas—, se reconoce hoy como su heredero el hombre que él supo elegir para sucederlo y en torno del cual pareciera que algunos de los viejos enemigos se reúnen. Francisco me dijo más de una vez: «Solo volvería a mi patria si pudiera hacerlo como prenda de unidad, y eso, por ahora, está demasiado distante». El sueño del Papa, que nació de nosotros, se postergó post mortem para que lo cumpliera León XIV, quien, como Francisco, se inscribe en la visión de la Doctrina Social de la Iglesia y reivindica la inclusión y la justicia social, mal que les pese a los avariciosos.

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Cómo no alegrarnos de los frutos de esta visita, de la masividad de sus convocatorias, de la alegría de nuestros conciudadanos, de la respuesta de miles de jóvenes. Soy absolutamente optimista en cuanto al triunfo de los valores que con tanta lucidez expresó el papa León, que son el centro del humanismo al que la Iglesia adhirió siempre, salvo en aquellos momentos en que cometió errores que tanto le costó pagar. Pero, en el presente, con la debilidad de las ideologías y el fracaso del proletariado y del consumidor universal, las patrias, las culturas y las identidades recuperan su centralidad y, con ellas, la trascendencia, esencial a toda cultura y a todo ser humano.

La solidaridad con los caídos, los desempleados, las personas con discapacidad y los enfermos olvidados, los trabajadores y los adultos mayores precarizados que el Santo Padre León desplegó es la antítesis del egoísmo y de un vicio que destacó especialmente: la avaricia. En un mundo invadido por el materialismo y el individualismo, esta manifestación de la espiritualidad muestra valores humanos que marcan la diferencia con las múltiples y diversas formas de la codicia. Esa solidaridad, ese amor al otro, ese respeto por el hermano son las consignas que se deben imponer. En esta columna hace tiempo que se reitera una frase que no es mía, sino del Humanismo Cristiano: «La economía debe estar al servicio del hombre y no este al servicio de la economía». Los países se piensan desde las necesidades de sus habitantes y nunca desde la voluntad de los supuestos inversores. Que el ser humano , entonces, vuelva a ser más importante que el inversor.

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Muchos de los que opinan en medios y redes, esmerándose en su hábito de resaltar las diferencias, parecen haber girado su mirada en un intento de aplicar la sabiduría de León a sus propias estructuras de pensamiento. Ocurrió en una sociedad acostumbrada a la confrontación, cuando alguien trajo la virtud de la pacificación y convocó a multitudes inimaginables mostrándoles su cercanía. La fe y la preocupación genuina por una sociedad cuyas carencias León XIV conoce de sobra conmovieron a millones de ciudadanos. Fuimos muchos los que derramamos de pronto algunas lágrimas ante la verdad trascendente de unas palabras expresadas por alguien cuya solidez intelectual y física nos imponía la imagen de la espiritualidad, forma profunda de ser de quienes son ricos en sabiduría. Hubo tiempos en que abundaban los grandes hombres, o por lo menos aquellos a quienes atribuíamos esa condición; en el presente, solo la Iglesia tiene la capacidad de imponer figuras que deslumbren al resto de la humanidad e impongan un respeto por encima de los antagonismos ideológicos o religiosos.

La presencia del Papa en nuestro país fue capaz de mostrar lo mejor de nosotros y también lo más doloroso de nuestros olvidos, descuidos, abandonos y negligencias. Nos cansamos de repetir que su visita era un hecho histórico; la intensidad con la que lo vivimos le dio solidez a ese concepto. Acostumbrados a lastimar con la pequeñez de los errores, la dimensión de la visita papal ni siquiera habilitó el ejercicio de ese vicio que tanto nos daña.

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Las agresiones y los desplantes en nuestro lenguaje cotidiano se convirtieron en madurez frente a la magnitud de lo que sucedía ante nuestros ojos. La dimensión del visitante cambió por unos días la relación entre los argentinos. De pronto, conscientes de que la mirada de la fe era también la del mundo que nos observaba, llegamos a respetarnos un poco más. La profundidad de las palabras del Santo Padre tuvo tal alcance y dignidad políticos que nadie pudo utilizarlas desde la pequeñez de sus visiones partidistas. Algunos seres menores lo esbozaron; fueron pocos y no obtuvieron respuesta a su provocación.

La impotencia de construir una sociedad que nos traiga de nuevo la esperanza nos encontró ansiosos de abrazar aquel sentido que nos devuelve la vocación de trascendencia. Por ese motivo, en ese debate que plantean quienes dicen que «…esto dura unos minutos y pasa…», estoy absolutamente convencido de que lo que hemos vivido y escuchado juntos, valorando a esa multitud que salió a las calles, lo aceptemos o no, terminará por cambiarnos para siempre.

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Como creyente, cierro estas líneas pensando que la santidad es la variante sublime de la sabiduría y la sabiduría, el camino más directo hacia la santidad.