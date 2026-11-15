El debilitamiento estratégico de EEUU tras la derrota de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

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A diez días de la derrota electoral de Donald Trump, todavía no está claro cuáles serán sus próximos pasos con relación a la guerra contra Irán.

Inicialmente planteó reanudar las operaciones con una nueva ofensiva aérea sobre el complejo nuclear subterráneo de “Picaxe Mountain”. Paralelamente pensó en reestructurar la cúpula militar: reemplazar al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al comandante Central de Estados Unidos (que tiene bajo su control las fuerzas estadounidenses de Europa y Medio Oriente) y otros mandos militares.

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La razón que argumentaba el presidente es que la cúpula por él designada se había equivocado al afirmar que contaba con más capacidades de las que realmente tenía. Es decir, trasladaba la responsabilidad del fracaso ante Irán a sus subordinados por no haber objetado en ningún momento las órdenes recibidas.

Pero el pedido de juicio político iniciado por los demócratas en el Congreso contra el secretario de Guerra lo llevó a suspender su reemplazo. Es que, desde su perspectiva, el desplazamiento de Hegseth sería visto como un signo de debilidad si se daba en paralelo al proceso de destitución en su contra, justo después de la derrota electoral.

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Todo esto hace que la respuesta militar sobre Irán quede en suspenso por ahora.

La negociación entre Washington y Teherán continúa a través de Pakistán y Qatar. Es decir que se canaliza a través de un país que integra el Pacto de la Meca con Turquía y Arabia Saudita, como el primero, y una monarquía del Golfo, como es el caso de Qatar. Sin embargo, no parece probable un acuerdo en el corto plazo.

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El régimen iraní exige comenzar por la devolución de los fondos incautados en los bancos occidentales y es un punto sobre el cual Estados Unidos se niega a negociar. Este es el punto concreto a partir del cual puede abrirse una negociación efectiva, pero Trump no está dispuesto a hacerlo por ahora.

A su vez, el reciente fracaso electoral de Netanyahu, que dejará el poder en Israel (ha sido el jefe de Gobierno que más lo ha ejercido desde la creación del Estado israelí) desarticula un eje que había sido fundamental para el presidente estadounidense en Medio Oriente, al tratarse de un aliado firme contra el régimen iraní.

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Mientras tanto, Irán ha puesto en marcha públicamente su plan militar. Ha reiterado que las bases militares estadounidenses en las seis monarquías del Golfo Pérsico serán blanco de sus represalias, las que se amplían a Jordania, Irak y Yemén. Pero también ha hecho público que realizará operaciones militares contra las bases estadounidenses en Europa que estén involucradas en operaciones contra Irán. Esto ha llevado a que los servicios de inteligencia europeos analicen si acciones de “guerra híbrida”, como los ataques cibernéticos contra infraestructuras que están sufriendo algunos países de la OTAN, tienen o no que ver con represalias iraníes, eventualmente apoyadas por Rusia.

También la Guardia Revolucionaria iraní ha hecho saber públicamente que sus acciones de represalia se ampliarán hasta incluir bases estadounidenses en el Indopacífico. Como muestra del alcance global de estas amenazas, Irán declaró como “terroristas” a la Fuerza Aérea y la Armada argentinas, como respuesta a la misma calificación que la Administración de Javier Milei dio a esta organización militar iraní meses atrás. Cabe señalar que lo mismo había hecho la Guardia Revolucionaria con las fuerzas británicas y solo puede especularse por qué, en ambos casos, el Ejército quedó excluido de esta categorización.

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La cuestión es si Irán está actualmente operando bajo el concepto de “guerra multidominio”, es decir, por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, además de los ámbitos cognitivo y electromagnético. Una prueba de ello parece ser la interrupción de servicios de transporte, energía e infraestructura que se vienen sucediendo en países de la OTAN.

Mientras tanto, Trump ha intentado sin éxito reactivar su mediación en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su yerno, Jared Kushner, y el empresario inmobiliario Steve Witkoff, se reunieron tanto con Volodimir Zelensky como con Putin. El primero, que busca sin éxito que Europa participe de las negociaciones, dio señales positivas, al decir que Ucrania iba a tener que ceder territorios ocupados por las fuerzas rusas, pero Putin se mostró inflexible: quiere que las cuatro provincias de la región del Donbass pasen a integrar el Estado ruso, estén ocupadas o no por sus tropas.

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En cuanto al hemisferio americano, el proyecto estadounidense del “Escudo de las Américas”, centrado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la insurgencia de izquierda, ha encontrado sus límites. Los tres países más importantes de la región después de Estados Unidos, que son Canadá, Brasil y México, han decidido no formar parte de esta iniciativa.

Todo esto muestra que, a menos de dos semanas de la derrota en la elección de medio término, la Administración Trump aparece sin una estrategia militar concreta para continuar la guerra contra Irán y sin capacidad política de encauzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

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