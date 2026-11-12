Economía

"Fluctuaciones de corto plazo”: el FMI restó importancia a la volatilidad del mercado argentino y la suba del riesgo país

La directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, sostuvo que los movimientos recientes responden a factores globales, regionales y locales. También confirmó que el organismo prepara la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de unos USD 900 millones

Una mujer con chaqueta gris habla frente a un escritorio con una tableta electrónica, papeles y una carpeta con pestañas de colores
Julie Kozack pidió no sobredimensionar la inestabilidad financiera de corto plazo en Argentina y remarcó la mejora en los fundamentos económicos.
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La directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, pidió no sobredimensionar la inestabilidad financiera de corto plazo en Argentina y afirmó que los fundamentos de la economía local muestran una mejora. Durante su habitual conferencia de prensa en Washington, sostuvo que la volatilidad reciente del mercado argentino responde a factores globales, regionales y domésticos, mientras el organismo avanza con los trámites para que el Directorio Ejecutivo trate la tercera revisión del programa.

Consultada por los movimientos de los mercados, la funcionaria señaló que el diagnóstico del Fondo contempla varias causas. “Creemos que estos movimientos parecen reflejar una variedad de factores. Algunos son globales, que afectan a las economías emergentes en general; algunos son regionales y otros son internos”, dijo Kozack.

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Entre los elementos externos, mencionó “un cambio en la percepción global del riesgo”. A partir de esa evaluación, el FMI evitó atribuir las variaciones financieras a una sola causa y recomendó una lectura prudente de las cotizaciones y los indicadores de mercado. “Recomendamos no poner un énfasis excesivo en las fluctuaciones de corto plazo”, planteó la vocera.

La posición del organismo es que la evaluación debe centrarse en variables de más alcance. “En cambio, nos concentramos en la solidez de los fundamentos subyacentes de Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de que continúe la implementación de las políticas”, afirmó. Para Kozack, la volatilidad también expone la necesidad de reforzar las defensas de la economía: “Parte de la volatilidad reciente en los mercados y de los movimientos recientes pone de relieve el valor de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina”.

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En paralelo, la representante del FMI confirmó que ya hubo un entendimiento técnico con las autoridades argentinas para la tercera revisión del acuerdo vigente. “Tuvimos un acuerdo a nivel técnico para la tercera revisión”, indicó. El equipo del Fondo mantiene un diálogo estrecho con el Gobierno y prepara la documentación necesaria para llevar el expediente al Directorio Ejecutivo.

El Directorio Ejecutivo del FMI liberará un desembolso cercano a los 900 millones de dólares si aprueba la nueva revisión. (REUTERS/Benoit Tessier)
El Directorio Ejecutivo del FMI liberará un desembolso cercano a los 900 millones de dólares si aprueba la nueva revisión. (REUTERS/Benoit Tessier)

Si esa instancia aprueba la revisión, Argentina tendrá disponible un desembolso de cerca de USD 900 millones. “Sujeto a la aprobación de nuestro Directorio Ejecutivo, la revisión pondría a disposición de Argentina alrededor de 900 millones de dólares para su desembolso”, precisó Kozack. De todos modos, no dio una fecha para la reunión: “No tengo una fecha del Directorio para darles ahora, pero, cuando la tengamos, nos aseguraremos de comunicársela”.

La vocera repasó además la evaluación del organismo sobre la evolución del programa. “Argentina ha logrado avances importantes para restablecer la estabilidad macroeconómica en el país”, sostuvo. En ese sentido, señaló que “la inflación ha continuado bajando” y destacó el frente fiscal: “Se han conseguido grandes logros en materia de disciplina fiscal, al pasar de déficit a superávit”.

Kozack también vinculó el resultado externo con el desempeño de las reservas internacionales. “La posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado las metas del programa”, afirmó. Agregó que los riesgos de refinanciación se redujeron, “incluso mediante la extensión de los vencimientos de la deuda en pesos”.

Sobre el contenido del entendimiento técnico, la funcionaria explicó que el Fondo y las autoridades argentinas acordaron un paquete de políticas. Según describió, ese conjunto de medidas busca “seguir respaldando el proceso de desinflación”, fortalecer la capacidad del país para afrontar shocks externos y “fortalecer el crecimiento y el empleo”.

La directora de Comunicaciones detalló los compromisos que el Fondo atribuye a las autoridades. “Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal”, sostuvo. También afirmó que buscarán “seguir acumulando reservas internacionales”, perfeccionar el marco de política monetaria y administrar de manera activa sus necesidades de financiamiento. Esas definiciones quedaron en el centro de la revisión que deberá considerar el Directorio.

Ante una consulta sobre medidas económicas adoptadas recientemente, Kozack consideró que, en términos generales, apuntan a “aliviar algunas restricciones de financiamiento en Argentina, reducir el costo de hacer negocios y apoyar la actividad empresarial y la inversión”. Añadió que las iniciativas son “coherentes con los objetivos más amplios del Gobierno”.

La funcionaria fue consultada además por la elección de Estados Unidos y sus eventuales efectos sobre el vínculo entre el FMI y Argentina. Evitó hacer proyecciones políticas. “No voy a especular sobre los acontecimientos políticos estadounidenses. Son cuestiones que corresponden al pueblo de Estados Unidos”, respondió.

No obstante, recordó la gravitación de ese país dentro del organismo. “Nuestros principales interlocutores son el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal”, explicó, y agregó que Estados Unidos, en su condición de mayor accionista del FMI, “desempeña un papel importante en muchos aspectos del trabajo del Fondo, incluidos algunos de nuestros programas de préstamos”.

Fuera del caso argentino, Kozack se refirió a la situación del banco Ueno en Paraguay. Dijo que las autoridades paraguayas actuaron con rapidez, incluido el pago a depositantes asegurados, y afirmó que el proceso seguía en curso. “En general, no hemos visto en Paraguay ni en la región una propagación hacia otros bancos ni preocupaciones más amplias de los depositantes en otras entidades”, señaló.

Por último, ante una pregunta sobre la reforma previsional argentina, la vocera no ofreció precisiones. “No tengo una actualización para darles sobre esa cuestión ahora”, dijo, antes de anticipar que el Fondo respondería en forma bilateral. La fecha de la reunión del Directorio para tratar la tercera revisión, por ahora, continúa sin definirse.

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