El análisis de las consultoras locales sobre las consecuencias para la Argentina de la derrota electoral de Donald Trump

Trump y Milei, en tiempos políticamente más favorables (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Guardar

Si bien, la noticia de la semana fue la amplia victoria de los Demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos, las consecuencias de la victoria no le fueron en zaga. El derrumbe de las acciones del sector de Inteligencia Artificial, del precio del petróleo y la caída de las tasas de interés de los bonos del Tesoro norteamericano impactaron en los mercados del mundo.

Los inversores temen que los demócratas no sean amigables con la IA por el fuerte consumo de energía eléctrica. Pero si faltaba algo para complicar al panorama mundial, es que en China se originó otra caída de las acciones de IA, independiente del resultado electoral de EE.UU. El índice que las representa en China acumula una caída de 40% en 4 meses. El tema es que el sector de la IA representa el 50% de lo que se mueve en sus bolsas.

PUBLICIDAD

En Argentina las consultoras locales se ocuparon en reflejar en sus comentarios como afectará este nuevo escenario a la economía local, en particular la ayuda que pueda dar Donald Trump al gobierno de Javier Milei en las próximas elecciones.

EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, destacó que el clima “se puso pesado y la Argentina lo está sintiendo. Los mercados internacionales vienen muy volátiles, pero lo llamativo es que incluso en los días de rebote los activos argentinos siguen castigados, a contramano del resto de los emergentes. El riesgo país alcanzó los 900 puntos, el doble de hace tres meses. A Ecuador, otro crédito de alto riesgo, también le fue mal, pero bastante menos que a nosotros, pasando de 430 a 600 puntos en el mismo período”.

PUBLICIDAD

Lo de EE.UU, agrega el informe, tiene varias lecturas. “Por un lado, con mayoría demócrata, es probable que aparezcan algunas trabas para la IA, sobre todo con los centros de datos, y de hecho el mercado castigó con más fuerza todo lo vinculado al sector. Aun así, cuesta imaginar que Estados Unidos levante el pie y le deje lugar a China para alcanzarlo. Por otro lado, crece la presión para terminar la guerra. Eso bajaría el precio del petróleo, lo que ayudaría con la inflación, pero les pegaría a nuestras exportaciones y arrastraría al resto de las commodities. Las agrícolas ya cayeron aproximadamente 10% en el último mes”.

Tasas más bajas y a favor, pero ....

La consultora prevé que con menos gasto en IA y petróleo más barato “deberían ser más bajas las tasas en Estados Unidos, y eso en principio es una buena noticia para los emergentes y para la Argentina, pero con los niveles de riesgo país actuales no se percibe que la Argentina pueda volver al mercado de dólares antes de las elecciones. Además, nada garantiza que Trump vaya a desescalar la guerra y ya anticipó que pretende gobernar a puro veto. La política exterior la maneja el Ejecutivo. Con el apoyo a la Argentina pasa algo parecido. Depende de la Casa Blanca, aunque el nuevo escenario suma palos en la rueda y encarece políticamente cualquier ayuda. El alineamiento con la Argentina tiene una lógica de estrategia geopolítica, pero la intensidad del respaldo depende más de quién gobierne (y de Scott Bessent, secretario del Tesoro) que de una política de Estado. El mercado lo sabe, y hoy está más escéptico. Todo esto se resume en que el mercado le asigna menos chances a la reelección de Milei, y el riesgo kuka se ve con claridad en los bonos. El que vence en 2027, que paga este gobierno, rinde 10,4% anual. El que vence en 2028, después de las elecciones, rinde 19,8%. Que un bono con apenas un año más de plazo rinda casi el doble muestra que el riesgo que ve el mercado está concentrado en lo que pueda venir después de 2027. Las encuestas no muestran un deterioro tan fuerte como el que sugieren los bonos, y el mercado podría estar sobrerreaccionando, pero esto es Argentina”.

PUBLICIDAD

Una reducción de los precios del petróleo y los combustibles permitirá una reducción de las tasas de interés, algo a favor de los mercados emergentes, pero la Argentina sigue sin acceder a los grandes mercados de capital EFE/ Sergio Perez

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull observó que “noviembre arranca volátil. El mercado pasó de subir 2% por menor riesgo político luego de la ola azul en las elecciones de medio término de Estados Unidos, a caer 4,4% por un sell-off en tecnológicas. La lectura a mediano plazo sigue con Donald Trump más limitado. Y con el Brent debajo de USD 100 el barril por la distensión con Irán. Para emergentes la lectura es positiva, pero el contrapeso legislativo enfría expectativas de expansión fiscal, con un dólar global más débil. La tasa a 10 años bajó a 4,8%. Brasil sigue tenso. El mercado espera señales fiscales del próximo ministro de Hacienda. Para la Argentina, el petróleo más bajo le pega a las energéticas, pero descomprime naftas e inflación”.

Según FMyA, “los datos de agosto-septiembre confirman el rebote luego de julio, aunque menos fuerte de lo esperado. Octubre mixto, y para noviembre la reducción de días hábiles por la visita del Papa puede afectar datos mensuales. En octubre la inflación será de 1,9%, igual que en septiembre. Alimentos estables, pero presionan estacionales y regulados (carne, naftas y tarifas de gas). Brent más bajo ayuda en naftas. Para noviembre, la primera semana fue de 0,6%, esperamos también 1,9% para el mes”.

PUBLICIDAD

Sobre el tema que más preocupa al mercado, la consultora de Marull cree que el swap con Estados Unidos no se vería afectado. El castigo en soberanos movió la probabilidad de reelección implícita a 45%. Las encuestas marcan al menos 50/50, marcando una sobrerreacción. En el segmento pesos, con dólar estable, el contagio todavía es limitado. El Banco Central salió a sostener los precios del Boncer y Duales largos, de cara a la licitación de esta semana. Con un mundo más tranquilo hay chances de cierta estabilización. Pero faltan noticias positivas concretas en actividad, en la política y en el programa financiero, donde el margen se achica”.

Medidas para reactivar y retomar la iniciativa

El informe destaca que “el Gobierno lanzó medidas de reactivación (impositivas PyMEs y crédito para autos). Busca retomar la iniciativa. Tanto en el oficialismo como en la oposición se acercan posturas dentro de las internas. Patricia Bullrich se muestra activa, pero sin romper. Fórmula Milei-Bullrich suena más. Del otro lado, tregua aparente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof anticipa una menor intensidad de la interna. En línea con la cumbre de Sergio Massa con los gobernadores que acordaron defender las PASO y pedir cambios en el Presupuesto. La visita del Papa y los feriados dificultan avanzar con agenda legislativa pendiente en noviembre. Habrá extraordinarias (ventana diciembre-febrero). Los principales proyectos son el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO”.

PUBLICIDAD

El reacercamiento de dirigentes peronistas reflejaría un aumento de las posibilidades electoral del kircherismo y del "riesgo kuka"

La consultora F2 de Andrés Reschini también se ocupa del resultado de las elecciones de medio término en EE.UU. que “tiene dimensiones positivas para el mercado por los posibles límites a medidas radicales de Donald Trump que atentan contra la previsibilidad y un posible freno al nivel de endeudamiento del Gobierno Federal, un punto que inquieta a los mercados. Por ende, pese a que el viernes los datos de empleo siguen dando muestras de relativa solidez en el mercado laboral, no se produjo un cambio en la tendencia a la compresión en los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano que comenzó en octubre. Con tasas más bajas la deuda de emergentes mostró un sendero de progreso en octubre que no logró contagiar a la deuda argentina en moneda extranjera sino que, por el contrario, cayó y el Riesgo País superó holgadamente los 900 puntos alejando más al país de los mercados internacionales y, lo que es peor, cierra virtualmente las puertas al mercado doméstico donde el gobierno espera hacerse de unos USD 5.000 millones para cerrar el programa financiero del año electoral”.

Sobre el dólar, F2 ve que “en el listado de contratos que se negocian en futuros los vencimientos abarcan hasta fin de noviembre de 2027. Si bien el tramo más largo de la curva concentra una porción menor del interés abierto (y del volumen) la silueta que dibuja habla de que el mercado está dispuesto a pagar una prima más alta por cobertura cambiaria que se acentúa a medida que se acercan las Presidenciales del año próximo. No se evidencia un interés desmedido en el tramo largo a juzgar por el interés abierto, pero el hecho de que la curva muestre una pendiente más acentuada en este tramo en particular es todo un mensaje”.

PUBLICIDAD

Otro dato que resalta el informe es que “la incipiente mejora del crédito en pesos no es suficiente como para pensar en un arranque sólido y sostenido pero el hecho de que se haya frenado el deterioro es algo destacado ¿Giro pragmático? El gobierno parece haber tomado nota y en la Conferencia de la UIA, el ministro Luis Caputo anunció una serie de medidas orientadas a las PyMEs”.

Inyección de pesos

La consultora destaca que “se conoció que este miércoles habría habido una inyección de pesos a través del mercado secundario mediante instrumentos duales CER y TAMAR, principalmente, de alrededor de $2 billones. Habrá que ver si se trató de una acción orientada a abastecer a una mayor demanda de pesos o no, pero lo cierto es que en octubre la oferta monetaria medida a través del M2 en relación con el PBI volvió a caer hasta el 7,9% lo que indica que el sesgo contractivo sigue intacto. Suponiendo una inyección de $ 2 billones con impacto directo en el M2, este se elevaría desde el 7,9% al 8% del PBI, con lo cual no estaríamos hablando de un “Plan Platita”, como declaró el ministro Caputo, ni mucho menos. De todos modos, insistimos, habrá que ver si la demanda lo convalida, si tiene algún efecto sobre el tipo de cambio o es algo que tenga que ver con la próxima licitación de deuda del Tesoro del miércoles”.

PUBLICIDAD

Gran cantidad de billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos llenan una caja de madera, junto a una pizarra que muestra un incremento en la tasa de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora 1816 no fue la excepción y se enfocó en las consecuencias del resultado de las elecciones en estados Unidos. El informe señala que “en las últimas semanas a los bonos de la Argentina les fue mucho peor que a los comparables, mientras que la forward entre A027 yAO28 (medidos contra cable) ya ronda el 26% (vs 11% a mediados de julio). Por ambas razones es difícil no concluir que hay mucho de idiosincrático (y, específicamente, de temor político) en este sell-off (¿o acaso en otros países vuelan las tasas 2028 pero resisten bien las tasas 2027?). Algo muy impactante de este movimiento es la firmeza relativa del peso: el riesgo país más que duplicó en poco más de 3 meses, mientras que el tipo de cambio real está en mínimos desde la elección 2025. Que bonos y dólar contado con liquidación (CCL) operen tan distinto no es habitual, ni en la era Milei ni en general en los últimos 10 años. Es un tema de flujos (hay más vendedores de bonos y acciones que vendedores de pesos), pero si la expectativa es que de largo plazo Vaca Muerta alcance para tener una moneda fuerte también debería alcanzar para pagar la deuda (y, de manera inversa, si Vaca Muerta no alcanza para pagar los bonos, será difícil que alcance para sostener al peso). El Gobierno también cumple un rol en la estabilidad cambiaria, buscando acotar la volatilidad (el BCRA ausente del Mercado Libre de Cambios en 5 de últimas 8 ruedas), aunque dio una señal muy dovish (tenue) inyectando cerca de $2 billones en bonos Duales y CER (es pronto para entender hasta dónde llegará la inyección y si habrá impacto en el tipo de cambio)”.

El informe destaca que “con la ley actual Donald Trump no necesita al Congreso para usar el ESF (la herramienta con la que compró pesos en 2025), pero el año pasado los demócratas llegaron a presentar un proyecto de ley para impedir que sirva para rescatar a la Argentina (“No Argentina Bailout Act”), de modo que habrá que ver hasta dónde llega el cambio de escenario en Estados Unidos sin olvidar que Trump conserva poder de veto”.

PUBLICIDAD

El mercado overnite

Anoche en el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York mostraban que la suba del viernes de las acciones fue “el rebote del gato muerto” tras el derrumbe del jueves. El Dow Jones juega una partida aparte porque engloba a las acciones de sectores más tradicionales y entre las tecnológicas incluye a un grupo reducido entre las que están Apple, IBM, Microsoft, Cisco y Ndivia. Este indicador operaba en verde con un aumento de 0,30%, mientras el S&P 500 cedía 0,10% y el Nasdaq de las tecnológicas perdía 0,56%.

El VIX, llamado “índice del miedo” porque mide el riesgo, aumentaba a 23,55 unidades. Cuando más se acerque a 30 puntos comienzan las alertas.

El petróleo Brent retrocedía 0,12% pero no marcaba tendencia. El barril cotizaba a USD 97,63. El dólar soportaba una leve baja y el oro caía 0,38%, mientras el Bitcoin retrocedía a USD 74.652.

El feriado de los mercados locales llega en un momento oportuno porque estos indicadores son desfavorables para los bonos soberanos.