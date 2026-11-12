Economía

La inflación en octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

El índice de precios acumuló 26,3% en lo que va del año. Alimentos, servicios regulados y los componentes estacionales estuvieron entre los rubros clave durante el mes

Las consultoras privadas proyectaron para octubre registros de inflación situados entre 1,8% y 2,1%. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las consultoras privadas proyectaron para octubre registros de inflación situados entre 1,8% y 2,1%. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La inflación marcó 2,2% en octubre, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. El dato llevó a la medición interanual al 33,1% y al acumulado en lo que va del año a 26,3 por ciento.

El resultado mensual, que muestra una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre, compara con previsiones del mercado que esperaban una variación cercana al 2 por ciento. Alimentos, servicios regulados y los componentes estacionales estuvieron entre los rubros seguidos de cerca durante el mes.

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La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni estacionales ni regulados, subió 1,5% en el mes, impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y restaurantes. Los precios estacionales avanzaron 5,5%, con las mayores alzas en verduras, tubérculos y legumbres, mientras que los regulados aumentaron 2,9% por las subas en el gas y los combustibles para vehículos.

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La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3 por ciento.

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En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.

En la Patagonia, en cambio, la mayor presión sobre el índice provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, a raíz de los aumentos en el gas y los alquileres.

Una vez conocido el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025″. Además, sumó que “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018″.

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“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, sumó Caputo en su cuenta de X.

La aclaración del Indec

En tal sentido, el Indec explicó que la suba de Electricidad, gas y otros combustibles se verificó en todas las regiones, con la excepción del Noreste. Según precisó, el alza respondió principalmente a tres factores: cambios en las tarifas, modificaciones en el bloque de metros cúbicos con precio subsidiado y una revisión del régimen de Zonas Frías.

El organismo señaló que la Resolución 299/2026 introdujo cambios en ese esquema de beneficios. La norma fijó una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas para los usuarios de la Patagonia y de La Pampa, dentro de la región Pampeana. También estableció un descuento del 20% para los hogares de la denominada Zona Fría ampliada, incorporada por la Ley 27.637.

No obstante, el Indec advirtió que este último beneficio tiene un alcance más acotado que el régimen anterior. La bonificación del 20% se aplica solo sobre los consumos base de determinados usuarios incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin contemplar los cargos fijos ni los consumos excedentes.

“A diferencia del esquema anterior, en el que el descuento se aplicaba sobre la tarifa de gas completa”, el cambio “redujo el alcance efectivo del subsidio para una parte importante de los beneficiarios”, indicó el organismo. Hasta la modificación, el beneficio alcanzaba al cargo fijo, al cargo variable y al cargo variable excedente.

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La excepción fue el Noreste, donde el índice del grupo tuvo una evolución distinta por la baja de la tarifa eléctrica en Chaco. El organismo estadístico atribuyó esa variación al Decreto provincial 2380/2026, que suspendió los aumentos previstos en el valor agregado de distribución y en el cargo tarifario específico.

La medida también dejó sin efecto los valores establecidos para los consumos de agosto de 2026 a abril de 2027 y ordenó volver a las tarifas vigentes en julio de 2026. De acuerdo con el Indec, esa decisión “contribuyó a revertir la evolución del índice regional para este grupo en el mes”.

El mercado esperaba una variación en torno al 2%

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre era esperada por el mercado, las empresas y los hogares como una señal sobre la trayectoria de los precios en el inicio del último trimestre. En septiembre, el indicador nacional había aumentado 1,9%, acumulaba 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y registraba una suba interanual de 33,4 por ciento.

Antes de la difusión oficial, las estimaciones privadas se habían concentrado en un margen reducido. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ubicó la mediana de las proyecciones en 1,8% para octubre. Para la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales, la previsión fue de 1,7 por ciento.

Otras mediciones privadas plantearon escenarios próximos. Fundación Libertad y Progreso y Equilibra habían calculado una variación de 1,8%, mientras que EconViews y C&T Asesores Económicos esperaban 1,9% por ciento. Analytica e Invecq proyectaban un registro en torno al 2%, y Eco Go había ubicado su estimación en 2,1 por ciento.

La comparación del resultado del Indec con esas previsiones ofrece una referencia sobre el comportamiento de los precios durante octubre. También permite observar si la variación mensual se mantuvo en torno al nivel de septiembre, si mostró una moderación o si retomó una aceleración.

La inflación porteña había mostrado subas en vivienda, alimentos y salud

Como antecedente, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento de 1,9% en octubre. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos porteño, el indicador acumuló 26,1% en los primeros diez meses del año y 32,5% frente al mismo mes de 2025.

Las consultoras relevadas por el BCRA anticipan una inflación de 30% para todo 2026. (Foto: Reuters)
Las consultoras relevadas por el BCRA anticipan una inflación de 30% para todo 2026. (Foto: Reuters)

En esa medición, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles concentraron 63% del aumento del nivel general. Vivienda tuvo la mayor incidencia, impulsada por expensas, alquileres y ajustes en gas y agua. Alimentos también mostró una suba, con un incremento marcado en verduras, tubérculos y legumbres.

La inflación de la Ciudad funciona como una referencia previa, pero no es trasladable de forma automática al índice nacional. Las dos mediciones utilizan canastas y ponderaciones diferentes: en el IPC porteño tienen mayor participación algunos servicios, mientras que la estructura del indicador nacional asigna otro peso relativo a bienes y alimentos.

En octubre, el componente que aproxima la inflación núcleo en la Ciudad subió 1,8 por ciento. Los precios regulados tuvieron la misma variación y los estacionales avanzaron 3,3%, con incidencia de las verduras, el alojamiento turístico y la indumentaria. Esos antecedentes permiten identificar los segmentos que el mercado seguía antes de la difusión nacional, aunque el IPC del Indec responde a una cobertura y metodología propias.

Las expectativas apuntan a una inflación cercana al 30% en 2026

El nuevo dato también se incorpora a las previsiones para los últimos dos meses del año. En su último relevamiento, los analistas consultados por el BCRA proyectaron una inflación de 1,7% para noviembre y de 1,8% para diciembre. Para todo 2026, la mediana de las estimaciones se ubicó en 30,4 por ciento.

El IPC es una referencia para las negociaciones salariales, la actualización de contratos y las decisiones de consumo y de precios de las empresas. A su vez, el detalle por rubros y por regiones permite establecer qué componentes explicaron la variación de octubre y cuáles podrían continuar bajo seguimiento durante noviembre y diciembre.

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