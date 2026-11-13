Del vapor al algoritmo: León XIV y el trabajo en la revolución digital

El papa León XIV en Luján (RS Fotos)

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Durante su encuentro en la UCA, el Papa advirtió que la inteligencia artificial “desregulada” amenaza el empleo y que el algoritmo no puede reemplazar el discernimiento humano. Para quienes trabajamos en el cruce entre derecho laboral y tecnología no es tan solo una frase piadosa, sino que es un programa jurídico.

Hace años que en las aulas y en los tribunales discutimos lo mismo que León XIV dijo en la Pontificia Universidad Católica Argentina, frente a trabajadores, empresarios, sindicalistas y movimientos populares y es que “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

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Lo que cambia es quién lo dice y desde dónde. Porque cuando la advertencia llega desde sumo pontífice en Buenos Aires, y ante todos los actores del mundo del trabajo, deja de ser una preocupación de especialistas y debe necesariamente convertirse en una agenda pública.

León XIV eligió su nombre para decir que estamos en un momento análogo

Nada de esto es improvisado, ya que el 10 de mayo de 2025, dos días después de su elección, Robert Prevost explicó a los cardenales por qué se llamaría León y porque su predecesor León XIII, con la Rerum novarum, había afrontado la cuestión social de la primera gran revolución industrial, hoy, dijo, la Iglesia ofrece su doctrina social “para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial”.

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Esa frase merece leerse con atención, porque la Rerum novarum de 1891 no fue solo un texto religioso, sino que fue, y es, uno de los cimientos intelectuales del derecho del trabajo moderno. Allí se legitimó la intervención del Estado para proteger al obrero, se defendió el salario justo y se reconoció el derecho a asociarse. Buena parte de lo que hoy llamamos principio protectorio tiene, en su genealogía, algo de esa encíclica.

León XIV eligió su nombre para decir que estamos en un momento análogo. Si aquella fue la revolución del vapor y la fábrica, esta es la revolución digital, de los algoritmos que asignan tareas, evalúan rendimiento, fijan turnos y, cada vez más, deciden quién trabaja y quién no. Ya en mayo pasado lo dejó por escrito en Magnifica humanitas, su primera encíclica, firmada el 15 de mayo de 2026, exactamente 135 años después de la Rerum novarum.

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Muchas veces, quien asigna, mide, premia y sanciona es un sistema automatizado que nadie termina de explicar

Desde el derecho del trabajo, se traduce en preguntas muy concretas. La primera de ellas es quién ejerce el poder de dirección porque se reconoce al empleador facultades de organización y dirección, pero exige que se ejerzan con carácter funcional y preservando los derechos personales y patrimoniales del trabajador y estas normas fueron pensadas para un capataz de carne y hueso. Hoy, muchas veces, quien asigna, mide, premia y sanciona es un sistema automatizado que nadie termina de explicar.

La segunda es la transparencia porque un trabajador no puede defenderse de una decisión que no entiende, ya que, si un algoritmo lo desconecta de una plataforma, le reduce las horas o lo marca como “bajo rendimiento”, tiene derecho a saber con qué criterios se decidió y a que una persona revise esa decisión. En Europa ya se avanzó en esa dirección con su reglamento de inteligencia artificial considerando de alto riesgo los sistemas usados para contratar, evaluar y despedir, y la directiva sobre trabajo en plataformas exige supervisión humana de las decisiones automatizadas.

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La tercera es la vigilancia, y en Magnifica humanitas se advierte que la tecnología puede descalificar al trabajador, relegarlo a funciones marginales y someterlo a control automatizado, en el que el juego del monitoreo permanente de pulsaciones, ubicaciones y tiempos muertos pone a prueba, todos los días, el límite de las capacidades humanas y respeto que debe brindarse.

León XIII ayudó a que el mundo diera una respuesta jurídica a la revolución industrial. León XIV nos interpela para que hagamos lo mismo con la revolución digital

El Papa pidió que “los poderes públicos” velen por que la automatización desregulada no destruya empleo y será bueno que se tome nota de que no se trata de frenar la tecnología, sino de regularla bien. Y regular bien significa, al menos, tres cosas: transparencia algorítmica, intervención humana en las decisiones que afectan el empleo y el salario, y políticas activas de reconversión para quienes vean su tarea automatizada.

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El derecho del trabajo nació para equilibrar una relación desigual la del obrero frente a la fábrica, pero hoy esa desigualdad tiene otra forma, que es la del trabajador frente a un sistema que lo evalúa sin mostrarle sus reglas. La pregunta de fondo es la misma al final que la de 1891, y es si la economía está al servicio de la persona o la persona al servicio de la economía.

León XIII ayudó a que el mundo diera una respuesta jurídica a la revolución industrial. León XIV nos interpela para que hagamos lo mismo con la revolución digital. La tarea ya no es solo de la Iglesia, sino que incluye a legisladores, jueces, empresas, sindicatos y abogados. Y la tenemos que encarar antes de que el algoritmo tome decisiones sin control que eventualmente no tendrán marcha atrás.

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El autor es abogado y programador, especialista en derecho del trabajo y nuevas tecnologías. Director de los programas “Blockchain e Inteligencia Artificial en el Derecho Empresario” y “Trabajo y Tecnología” de la Universidad Austral