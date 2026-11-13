Ojo con la salida fácil

En el documento, el Gobierno confirma la aplicación de medidas antidumping sobre las importaciones de papel fotocopia, imponiendo un recargo ad valorem que se suma a los aranceles ya establecidos y que se calculará con base en el valor FOB de la mercancía, es decir, el valor en el punto de embarque - crédito Imprentas Carvajal

Guardar

En 2014, recibimos en ComexPerú la visita de un grupo de empresarios representativos del sector textilconfecciones. Algunos habían promovido la aplicación de derechos antidumping sobre determinadas prendas de vestir importadas de China, impuestos por el Indecopi a fines de 2013. Sin embargo, durante aquella reunión nos reconocieron algo revelador: esas medidas no les estaban favoreciendo en nada.

Su preocupación era otra. Necesitaban enfrentar problemas estructurales que afectaban su competitividad, particularmente la subvaluación aduanera y el contrabando. Nos pidieron apoyo para impulsar soluciones que permitieran fortalecer la industria. Resultaba paradójico: quienes habían respaldado barreras comerciales reconocían ahora sus limitaciones. En junio de 2015, además, la segunda instancia del Indecopi terminó revocando los derechos antidumping impuestos sobre determinadas confecciones chinas en 2013.

PUBLICIDAD

Esta experiencia cobra especial relevancia tras la reciente declaratoria de emergencia del sector textilconfecciones. La medida debería representar una oportunidad para abordar sus problemas de fondo. Sin embargo, ante los pedidos de algunos representantes empresariales para aplicar medidas antidumping sobre las importaciones, conviene evitar que la urgencia abra paso a soluciones facilistas.

La experiencia del calzado debería servir de advertencia. Desde 1997 se aplican derechos antidumping sobre determinados productos procedentes de China. Casi treinta años después, los resultados productivos distan de mostrar una industria fortalecida. Según el INEI, el PBI real de la fabricación de cuero y calzado pasó de S/ 833 millones en 2007 a S/ 602 millones en 2024, una contracción del 28%. Respecto de su máximo de 2017, la caída alcanza el 41%.

PUBLICIDAD

Un reciente diagnóstico del Ministerio de la Producción confirma la gravedad de la situación. Entre 2019 y 2024, la fabricación de calzado se contrajo un 38%, mientras que el número de empresas fabricantes pasó de 7,607 a 4,676. Además, el 95% de las empresas del sector cuero y calzado son microempresas y cerca del 79% del empleo es informal. Son problemas que ninguna barrera comercial puede resolver por sí sola.

Los derechos antidumping son instrumentos diseñados para proteger a la industria local de prácticas desleales (Foto: Shutterstock)

Esto no significa desconocer la legitimidad de las medidas antidumping cuando existen prácticas desleales, daño a la producción nacional y una relación causal debidamente acreditada. Pero su finalidad es corregir esas prácticas, no sustituir una política de desarrollo productivo. No combaten el contrabando ni la subvaluación aduanera, tampoco corrigen la informalidad, el rezago tecnológico o la baja productividad.

PUBLICIDAD

Hay, además, una paradoja poco discutida: los derechos antidumping recaudados forman parte de los recursos directamente recaudados del Indecopi. No se destinan a un fondo que permita financiar mejoras de productividad, innovación o reconversión tecnológica de las empresas supuestamente afectadas. ¡Qué distinto sería si esos recursos contribuyeran a fortalecer su competitividad

La industria textil peruana necesita combatir eficazmente el comercio ilícito, recuperar la competitividad de su cadena algodonera, incorporar tecnología, facilitar la formalización y apostar por productos diferenciados que puedan conquistar nuevos mercados. Son desafíos que requieren instrumentos específicos y una agenda sostenida, no respuestas comerciales aisladas.

La emergencia no debe convertirse en una excusa para adoptar salidas fáciles o mercantilistas. La verdadera defensa de la industria nacional consiste en darle las herramientas para competir, no en protegerla indefinidamente de la competencia.

PUBLICIDAD