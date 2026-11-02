Qué esperan las consultoras privadas para el dato de inflación de octubre

Las consultoras privadas proyectaron una variación mensual situada entre 1,8% y 2%. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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Luego de que la inflación se ubicó en 1,9% en septiembre, la expectativa está puesta en si el Gobierno logrará consolidar la desaceleración durante octubre. Las proyecciones de las consultoras mostraron pocas señales en ese sentido: los relevamientos de la última semana llevaron a varias firmas a ajustar sus pronósticos hacia una suba mensual similar a la anterior, con cifras que llegan al 2%. Ese resultado sería un dato desfavorable para el Gobierno, que no logró perforar ese piso mensual.

El cierre de los relevamientos privados dejó estimaciones dentro de un rango reducido, entre 1,8% y 2,1%. Las diferencias fueron acotadas, aunque la tendencia de los indicadores que siguieron algunas consultoras durante la última semana inclinó el escenario hacia el límite superior de esas proyecciones.

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El registro de septiembre, de 1,9%, funcionó como parámetro para las mediciones de octubre. Una cifra de 1,8% supondría una baja de 0,1 puntos porcentuales (p.p.), mientras que un dato de 2,1% marcaría una aceleración leve. En ambos casos, la variación mensual se mantendría cerca del nivel que las consultoras tomaron como referencia.

Las consultoras consultadas por Infobae ubicaron sus cálculos entre esos dos extremos. Fundación Libertad y Progreso y Equibra presentaron la previsión más baja, con una suba mensual de 1,8%. EconViews proyectó un aumento de 1,9%, mientras que Analytica, Invecq y C&T estimaron una variación de 2% o próxima a ese valor. Solo Eco Go considera qu la inflación ubicarse en 2,1 por ciento.

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¿Piso mensual?

La expectativa de una suba cercana al 2% se consolidó a partir de los datos relevados durante la última semana del mes. El comportamiento de algunos rubros elevó las estimaciones de las consultoras y dejó a la mayoría de los pronósticos por encima de la cifra más baja del rango.

Fundación Libertad y Progreso y Equilibra consideran que el índice mensual podría marcar 1,8%. Si ese cálculo se confirma, el dato reflejaría una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) frente a septiembre. La estimación de ambas consultoras fue la más optimista entre las conocidas al cierre de octubre.

EconViews, por su parte, ubicó su previsión en 1,9%. Ese nivel repetiría el resultado de septiembre y mantendría sin cambios la variación mensual del índice. La proyección quedó entre la expectativa de Fundación Libertad y Progreso y las mediciones que apuntaron a un aumento de 2% o por arriba.

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Analytica, Invecq y C&T se ubicaron en torno a esa cifra. Sus números reforzaron la posibilidad de que el indicador mensual volviera a situarse cerca del 2%, después de la desaceleración que llevó al índice a 1,9% en septiembre.

La distancia entre las previsiones fue de apenas 0,3 puntos porcentuales. Ese margen mostró que las consultoras coincidieron en una variación mensual cercana al registro previo, aunque varias mediciones incorporaron una aceleración durante los últimos días de sus relevamientos.

El tema está en el último año, solo en dos meses el Gobierno logró que la inflación perforará el piso del 2%: en junio con 1,9% y en agosto con 1,7%. Desde octubre del 2025 la inflación se movió en el rango de 2,1% hasta 3,4% donde escaló en marzo.

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Presión de alimentos

Analytica informó que durante la cuarta semana de octubre los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,4%. Con ese dato, el promedio acumulado de las cuatro semanas llegó a 2,5% para esa división.

La consultora proyectó una suba de 2% para el nivel general de precios durante el mes. Su estimación quedó alineada con las proyecciones que ubicaron el resultado final en torno a ese porcentaje, luego de los movimientos observados en categorías de consumo masivo.

Verduras, frutas, lácteos y aceites figuraron entre los productos con aumentos destacados en los relevamientos. (Foto: Magnific)

Dentro del promedio de cuatro semanas para el nivel general, la firma destacó el aumento de las verduras, con una variación de 8,8%. Ese rubro concentró el mayor incremento entre las categorías mencionadas por la firma y se ubicó por encima del promedio calculado para alimentos y bebidas. Las frutas registraron una suba de 2,9%, según los datos difundidos por la consultora.

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El relevamiento también mostró divisiones con subas menores. Aguas, gaseosas y jugos aumentaron 1,1%, mientras que pescados y mariscos registraron una variación de 0,8%. Ambos resultados quedaron por debajo del promedio de 2,5% de alimentos y bebidas de las cuatro semanas.

El analista de Invecq, Manuel Cerdán, indicó que restaurantes y hoteles fue el rubro que registró el mayor aumento dentro del índice de Invecq. Sin embargo, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más aportó a la suba general del indicador. El analista mencionó incrementos destacados en verduras, lácteos, aceites y frutas. Esos productos formaron parte de los rubros que más incidieron en la estimación mensual de la consultora.

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Los meses que vienen

La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluyó en su informe de política monetaria del tercer trimestre una advertencia sobre una posible aceleración de la inflación durante el cuarto trimestre del año. La entidad relacionó ese escenario con la estacionalidad de la carne vacuna y con la aceleración de algunos precios regulados.

Entre los focos inmediatos mencionados por el BCRA figuraron las tarifas de gas, los combustibles y la evolución internacional del petróleo. El informe también incluyó a la carne vacuna entre los componentes estacionales que podían incidir durante el cuarto trimestre. “Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el informe de política monetaria del BCRA.

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La entidad señaló además que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”. Según explicó, los combustibles trasladan parte de sus variaciones a los costos de transporte y producción.

Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre el combustible aumentó entre un 1% y 5 por ciento. (Foto: Maximiliano Luna)

Las tarifas de gas, las naftas y el petróleo quedaron entre los factores identificados por el Banco Central. El documento los sumó a la dinámica de la carne vacuna y de otros precios regulados como variables que podían influir en el comportamiento del índice durante el último trimestre.

La advertencia del BCRA se conoció en paralelo con los cálculos de las consultoras. Mientras las previsiones privadas ubicaron el resultado de octubre entre 1,8% y 2%, el informe de política monetaria enumeró presiones vinculadas con combustibles, tarifas y costos de producción.

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La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la inflación durante la apertura de las Rondas de Negocios RIGI en Santa Fe. El funcionario sostuvo que el Gobierno apunta a una convergencia hacia niveles internacionales. “Solo haciendo las cosas bien, inevitablemente vamos a converger hacia una inflación internacional, es decir, no teniendo déficit, por lo tanto dándole esa independencia al Banco Central, teniendo orden monetario también”, afirmó Caputo.

El escenario de octubre quedó condicionado por los datos de la última semana, por el comportamiento de alimentos y bebidas y por los factores que el BCRA señaló en su informe de política monetaria. Las mediciones privadas mantuvieron sus cálculos dentro de un rango reducido y con una concentración en torno al 2 por ciento.