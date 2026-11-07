Ni las ofertas alcanzan: el consumo masivo sigue sin repuntar y los comercios anticipan un fin de año en rojo

El CyberMonday registró una caída del 6% en las órdenes de compra respecto de 2025, según datos de la CACE (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un mercado que arrastra señales de debilidad desde el año pasado, con salarios que no alcanzan, cambios en los hábitos de consumo y un crecimiento sostenido de los canales informales que vuelve cada vez más difícil la competencia para las marcas, el CyberMonday se convirtió en una de las grandes apuestas comerciales del año.

Es uno de los eventos más esperados por las empresas, que depositan allí buena parte de sus expectativas de ventas y despliegan agresivas estrategias para atraer a los consumidores. Descuentos importantes, promociones especiales y financiación de hasta 18 cuotas sin interés forman parte de una apuesta que, en muchos casos, implica resignar casi toda la rentabilidad con tal de generar movimiento.

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Sin embargo, ni siquiera ese esfuerzo parece alcanzar para reactivar las ventas. Los resultados de la última edición dejaron, en líneas generales, un sabor amargo entre las marcas. Los números oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reflejaron un escenario de contrastes. Durante los tres días del CyberMonday, que se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre, la facturación alcanzó los $682.185 millones, apenas un 7% más que en la edición de 2025. El incremento nominal quedó por debajo de la inflación, por lo que las ventas registraron una caída en términos reales. Al mismo tiempo, las órdenes de compra disminuyeron un 6% interanual, hasta ubicarse en casi 6,5 millones.

Durante los tres días del CyberMonday, la facturación alcanzó los $682.185 millones, apenas 7% nominal más que en la edición anterior

La evolución de las unidades vendidas mostró, en cambio, un comportamiento diferente. Se comercializaron más de 14,6 millones de productos, un 21% más que el año pasado, mientras que el ticket promedio se ubicó en $105.039, con un aumento nominal del 14%. Detrás de esas cifras apareció uno de los principales cambios en los patrones de compra: el crecimiento estuvo impulsado fundamentalmente por alimentos y artículos de consumo cotidiano, productos que las familias necesitaban adquirir de todas maneras y para los cuales aprovecharon las promociones disponibles.

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Las ofertas de las marcas, los supermercados, las plataformas y los bancos se combinaron para incentivar las compras de productos de primera necesidad (Foto: Reuters)

Según explicaron fuentes de la CACE, las aplicaciones de alimentos, como PedidosYa y Rappi, tuvieron un desempeño especialmente favorable. Las ofertas de las marcas, los supermercados, las plataformas y los bancos se combinaron para incentivar las compras de productos de primera necesidad. Así, aumentó la cantidad de unidades por operación, aunque el número total de transacciones retrocedió.

El presidente de la entidad, Andrés Zaied, destacó esa diferencia entre el volumen de productos comercializados y la evolución de los ingresos. “Los datos muestran un incremento en la cantidad de unidades vendidas pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca pero no por encima de la inflación promedio”, explicó.

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Electrodomésticos: menos ventas y rentabilidad al límite

La situación resultó especialmente complicada para buena parte del comercio de electrodomésticos y productos de tecnología, uno de los sectores que tradicionalmente concentra importantes expectativas durante las jornadas de descuentos.

Una de las principales cadenas del rubro reconoció a Infobae que terminó el CyberMonday con una caída del 15% en las unidades vendidas respecto de 2025. La empresa esperaba un resultado similar al del año pasado, pero el desempeño quedó por debajo de sus previsiones. “Estuvo muy flojo. Esperábamos más ventas”, contaron desde la compañía, que describió un escenario en el que existió interés por parte de los consumidores, aunque no siempre se tradujo en operaciones concretas.

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Las cadenas de electrodomésticos ofrecieron descuentos y hasta 18 cuotas sin interés para intentar impulsar las ventas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa explicó que las ventas estuvieron fuertemente condicionadas por los precios y las promociones. Los productos con descuentos atractivos encontraron compradores, mientras que aquellos que no contaban con una oferta suficientemente competitiva quedaron prácticamente paralizados.

Entre los artículos de mayor demanda aparecieron los aires acondicionados, que sorprendieron por su desempeño pese a que las temperaturas no son todavía elevadas. También se destacaron las freidoras de aire, mientras que los televisores grandes despertaron interés, aunque las búsquedas no siempre terminaron en compras. El ticket promedio de esta cadena se ubicó alrededor de $550.000, frente a los $450.000 del año pasado. Sin embargo, ese incremento nominal convivió con una reducción en las unidades comercializadas.

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Las promociones de hasta 18 cuotas sin interés no alcanzaron para revertir la caída de las ventas de electrodomésticos

La financiación se convirtió en una de las principales herramientas para sostener la actividad. La compañía ofreció hasta 18 cuotas sin interés para aires acondicionados y 12 cuotas para el resto de los productos, una estrategia que implicó asumir costos financieros significativos. “Rentabilidad: estás al fleje”, resumieron desde la empresa.

El problema excedió los resultados puntuales del evento. Según los datos que maneja esta cadena, el mercado de electrodomésticos registró una caída interanual cercana al 20% durante las últimas 12 semanas. Aunque la compañía aseguró que su desempeño relativo fue mejor que el promedio de la industria, reconoció que el año terminará con números negativos.

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El manejo de inventarios adquirió una importancia central. Las empresas buscaron reducir existencias, ajustar sus compras y mejorar la eficiencia operativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, el manejo de inventarios adquirió una importancia central. Las empresas buscaron reducir existencias, ajustar sus compras y mejorar la eficiencia operativa para evitar una acumulación de mercadería en un mercado con dificultades para absorberla. “Hoy tenés que ser muy fino en el manejo del stock”, explicaron desde la cadena, que todavía mantiene expectativas sobre las próximas fechas comerciales.

“Para lo que nos queda, Black Friday y Navidad, hay una chance de perfilar un año lo menos feo posible, pero ¿a qué costo?”, plantearon, en referencia al impacto de las cuotas, las tasas de interés y las promociones sobre los márgenes.

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Más búsquedas, menos compras

El diagnóstico de otra importante cadena de retail fue incluso más negativo. La empresa informó que su facturación durante el CyberMonday cayó 16% respecto de la edición de 2025, mientras que las unidades vendidas se desplomaron 38 por ciento.

¿Para lo que nos queda, Black Friday y Navidad, hay una chance de perfilar un año lo menos feo posible, pero ¿a qué costo?”, se preguntaron en una importante cadena de retail

Los resultados también quedaron lejos de las metas internas. Pero uno de los datos más llamativos apareció al analizar el comportamiento de los usuarios en su plataforma digital. Las sesiones en la página web crecieron un 25% frente al CyberMonday anterior, pese al fuerte retroceso de las ventas. Es decir, más consumidores ingresaron al sitio para buscar productos y comparar alternativas, pero una proporción menor de ese interés se transformó en compras.

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Para los responsables de la empresa, esa diferencia mostró una sensibilidad creciente frente a los precios. Los usuarios recorrieron las ofertas, evaluaron opciones y buscaron oportunidades, pero eso no garantizó una decisión de compra.

La compañía también mencionó como una de las posibles explicaciones el desplazamiento de parte de las ventas hacia canales no registrados, aunque no presentó una medición que permitiera cuantificar ese fenómeno. De todas maneras, varios estudios publicados recientemente dan cuenta de un fuerte crecimiento del contrabando en los últimos dos años.

En cuanto a los productos que más facturaron, encabezó el ranking un televisor Samsung QLED de 55 pulgadas, seguido por tres modelos de aires acondicionados y un teléfono celular.

A partir del segundo día fue necesario ajustar precios y resignar márgenes para intentar mejorar los resultados

El comportamiento de las ventas obligó a las empresas a revisar las estrategias comerciales durante el propio evento. Según relató la fuente, a partir del segundo día fue necesario ajustar precios y resignar márgenes para intentar mejorar los resultados. “Todo el mundo tiene el dilema de si va por el share o el margen. Se está haciendo difícil mantener las dos cosas”, explicaron desde la cadena, en referencia a la disyuntiva entre ganar participación de mercado o preservar la rentabilidad.

La preocupación también alcanzó a las perspectivas de los próximos meses. Octubre, noviembre y diciembre suelen representar un período comercial importante por las promociones y las fiestas de fin de año. Sin embargo, los resultados recientes obligaron a revisar las expectativas.

Se plantea la disyuntiva entre ganar participación de mercado o preservar la rentabilidad

Desde esta empresa también observaron cambios en la composición de la demanda y señalaron que determinados segmentos de consumidores mantienen una mayor capacidad de compra que otros. En ese marco, mencionaron el buen desempeño de algunas marcas de indumentaria, aunque advirtieron que esos resultados no necesariamente representan la situación general del mercado.

Los sectores que mostraron otra dinámica

El comportamiento del consumo no resultó uniforme. Mientras las cadenas de electrodomésticos enfrentaron importantes dificultades, otras actividades registraron un desempeño más favorable.

Las compras vinculadas con viajes mostraron un buen desempeño (Foto: EFE)

Además de las aplicaciones de alimentos, el turismo apareció entre los rubros destacados del CyberMonday, según el relevamiento de la CACE. Las compras vinculadas con viajes mostraron un buen desempeño, aunque su participación en la cantidad total de órdenes resultó menor que la de otras categorías.

En Despegar, por ejemplo, la demanda de viajes internacionales registró un fuerte crecimiento, impulsado por la posibilidad de financiar vuelos al exterior en hasta seis cuotas. Según la información difundida por la empresa durante el evento, las operaciones en dólares se duplicaron respecto del año anterior y representaron el 46% de sus ventas. El Nordeste de Brasil figuró entre los destinos con mayores incrementos.

El turismo fue una de las excepciones en un CyberMonday marcado por la debilidad del consumo y la caída de las operaciones

También hubo resultados positivos en algunas plataformas de comercio electrónico. Según las fuentes consultadas, Mercado Libre registró un crecimiento superior al promedio general del evento, aunque sin alcanzar un desempeño extraordinario. En tanto, algunas empresas medianas de indumentaria del interior del país reportaron buenos niveles de ventas.

Las expectativas para el cierre del año

Con los resultados del CyberMonday sobre la mesa, los comercios comenzaron a concentrar sus esfuerzos en las últimas oportunidades comerciales de 2026. El Black Friday y las ventas de Navidad aparecen como las próximas fechas importantes para intentar mejorar un balance que, al menos en el sector de electrodomésticos, se anticipa negativo.

En una de las empresas contaron que, pese a las dificultades, todavía existe margen para mejorar parcialmente los resultados durante las próximas semanas. Sin embargo, advirtieron que las condiciones comerciales necesarias para conseguirlo pueden reducir aún más los beneficios. “No trabajamos a pérdida, pero hoy no sobra nada”, explicaron desde una de las cadenas, que concentró sus esfuerzos en operar con menores niveles de stock y mejorar la eficiencia.

La otra empresa también anticipó un escenario complejo para los próximos meses y mencionó la posibilidad de que durante 2027 los consumidores mantengan una actitud de mayor cautela frente a las decisiones de compra debido al año electoral.