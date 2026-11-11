Economía

Luego de la visita del Papa, la Asociación Empresaria Argentina exhortó al diálogo y al “fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica”

Las principales entidades empresarias del país adhirieron al mensaje de León XIV. AEA convocó a “todos los actores políticos, sociales y económicos” a transformar el llamado papal en “un impulso renovado hacia la concordia”

La misa en la Basílica de Luján fue el último acto oficial de la visita de Leon XIV la Argentina REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
La misa en la Basílica de Luján fue el último acto oficial de la visita de Leon XIV la Argentina REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
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El papa León XIV cerró este miércoles su visita a la Argentina con una misa ante más de 2 millones de personas en Luján y partió rumbo a Lima, última escala de un viaje apostólico que también incluyó Uruguay. Minutos después de su despedida, las principales entidades del empresariado argentino emitieron comunicados en los que tomaron el mensaje papal de unidad y diálogo como punto de partida para renovar compromisos con el empleo, el diálogo social y el desarrollo productivo.

Tal fue el caso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a título personal a los dueños, presidentes y principales ejecutivos de las compañías más grandes e influyentes del país. En su comunicado, AEA declaró su “profunda satisfacción” ante la visita papal y afirmó compartir “plenamente” la exhortación del Pontífice al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica.

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La entidad subrayó que el mensaje de León XIV sobre “la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos sobre los cuales debe construirse el crecimiento”. En ese marco, reafirmó el compromiso del sector privado con la generación de empleo y la erradicación de la pobreza.

“AEA convoca a todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano, transformándolo en un impulso renovado hacia la concordia, el respeto mutuo y la construcción de un desarrollo justo y sustentable para todos los ciudadanos”, concluye el texto de la entidad.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
León XIV, durante su paso por Buenos Aires en el marco de su visita apostólica a la Argentina (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una agenda de trabajo con cinco ejes: formalización laboral, capacitación, financiamiento productivo, desarrollo territorial y diálogo social institucionalizado. La entidad destacó especialmente el encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el que el Pontífice subrayó que “la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas”.

“Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto”, afirmó el presidente de CAME, Ricardo Diab, en el comunicado de la entidad.

Diab también rememoró un antecedente directo: hace un mes, en el Vaticano, le entregó al Sumo Pontífice un documento institucional sobre la situación de las pymes argentinas, en el que se detallaban tanto los avances del gobierno nacional como las demandas pendientes, entre ellas el dinamismo del consumo interno, la reducción de la presión impositiva y el acceso al financiamiento productivo. CAME anunció que buscará dar continuidad al diálogo con la Iglesia, con los distintos niveles del Estado y con cámaras empresarias y sindicatos.

En tanto, referentes del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) participaron en persona del encuentro en la UCA y emitieron luego un comunicado en el que pusieron el acento en tres aspectos del mensaje papal: el llamado al diálogo sin polarización, el rol del sector privado en la generación de empleo formal, y la perspectiva de largo plazo que implica pensar en las generaciones futuras.

El Papa celebró la misa ante una convocatoria estimada en más de dos millones de personas en el santuario mariano de Luján REUTERS/Martin Cossarini
El Papa celebró la misa ante una convocatoria estimada en más de dos millones de personas en el santuario mariano de Luján REUTERS/Martin Cossarini

La entidad valoró además que León XIV mencionara la figura del empresario Enrique Shaw como ejemplo de solidaridad y construcción del bien común. “Buscar consensos y espacios de colaboración es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad”, señaló IDEA en su texto, en el que también hizo referencia a su 62° Coloquio como marco en el que ya había planteado que “el desarrollo del sector privado cobra sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para las personas”.

Sobre el mensaje papal relativo a la responsabilidad de cada generación frente a las que vienen, la entidad remarcó que “cada decisión que toman hoy los gobiernos, las instituciones y los empresarios debe evaluar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones”.

La visita de León XIV a la Argentina —la primera de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987— concluyó este miércoles con la misa en la plaza de la Basílica de Luján, ante una convocatoria estimada en más de 2 millones de personas. Durante la homilía, el Pontífice pidió por la reconciliación de los argentinos y cerró con la frase “Hasta siempre, mi querida Argentina” antes de partir hacia Perú.

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