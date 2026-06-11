La IA no se mete en las fusiones dentro de los equipos

La IA no construye acuerdos, no alinea criterios, no interpreta los códigos informales que cada equipo trae consigo (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años, y con mayor intensidad en el contexto actual, muchas organizaciones han comenzado a revisar sus estructuras con un objetivo claro: ser más eficientes. En esa búsqueda, aparecen decisiones que ya no sorprenden, entre las que se destacan la integración de áreas, la redefinición de funciones, equipos que se combinan para optimizar recursos y la reducción de superposiciones.

La incorporación de inteligencia artificial funciona como catalizador de este proceso. Permite automatizar tareas, mejorar la disponibilidad de información y acelerar decisiones que antes llevaban más tiempo. Sin embargo, mientras la operación gana velocidad, hay una dimensión que no acompaña ese ritmo: la integración entre las personas.

PUBLICIDAD

Cuando dos equipos se fusionan, el foco suele ponerse en lo visible. Se define un nuevo organigrama, se ajustan objetivos, se comunican cambios. Esa parte, en general, se ejecuta con relativa rapidez. Pero lo que sucede después no siempre recibe la misma atención.

Las personas que pasan a trabajar juntas no necesariamente comparten formas de hacer, criterios de decisión o maneras de interpretar el trabajo. Hay diferencias que no figuran en ningún documento; por ejemplo, cómo se prioriza, cómo se resuelven conflictos, cómo se distribuye la información o qué se espera de cada rol.

PUBLICIDAD

En la práctica, estas diferencias empiezan a aparecer en lo cotidiano. Decisiones que se toman de manera distinta según quién intervenga, tareas que se duplican o que quedan sin responsable claro, conversaciones que se evitan y generan ruido acumulado. No son problemas aislados, son señales de que la integración todavía no ocurrió.

Los estudios sobre procesos de integración organizacional vienen mostrando desde hace años que una proporción importante de fusiones no alcanza los resultados esperados.

La integración no empieza el día uno. Empieza bastante antes, cuando una organización decide si va a tomarse en serio el diseño del futuro o si va a correr detrás de los problemas.

PUBLICIDAD

No es casual que PwC encuentre que apenas el 14% logra éxito significativo en lo estratégico, operativo y financiero. Al mismo tiempo, llegar tarde también es una decisión.

Entre los factores más mencionados aparecen la falta de alineación cultural, la ambigüedad en la definición de roles y la ausencia de un trabajo sostenido sobre la dinámica de los equipos.

PUBLICIDAD

Cuando dos mundos de trabajo se juntan, no chocan solo procesos; también chocan supuestos, formas de decidir y maneras de leer la realidad. McKinsey encontró que el 44% de los líderes de M&A ubica justamente ahí (en la fricción cultural) una de las principales causas de fracaso.

En este punto, hay una tensión difícil de administrar. Por un lado, la organización necesita capturar rápidamente los beneficios de la integración. Por otro, las relaciones de trabajo no se reorganizan al mismo ritmo que los procesos. La expectativa de resultados inmediatos suele dejar poco espacio para ordenar lo que todavía no está claro.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial, en este contexto, aporta valor en lo operativo, pero no interviene en estas dinámicas. La IA no construye acuerdos, no alinea criterios, no interpreta los códigos informales que cada equipo trae consigo. Puede facilitar información, pero no resuelve cómo se usa ni quién decide.

Por eso, cada vez más organizaciones empiezan a prestar atención a un aspecto que durante mucho tiempo quedó en segundo plano: la necesidad de gestionar la integración como un proceso en sí mismo. No alcanza con anunciar la fusión: hace falta trabajar lo que viene después.

PUBLICIDAD

Eso implica, en primer lugar, redefinir con precisión roles y responsabilidades. Lo que antes estaba claro en cada equipo deja de estarlo en el nuevo esquema, y si no se ajusta rápidamente, aparecen zonas grises que afectan la ejecución. También supone construir un lenguaje común, que permita reducir interpretaciones distintas sobre lo mismo.

Otro punto clave es generar espacios donde las diferencias puedan aparecer y ser trabajadas. Evitarlas no las elimina, solo las desplaza. Y cuando no se abordan, terminan impactando en la coordinación y en la calidad de las decisiones.

PUBLICIDAD

Hay un dato que conviene no romantizar: quienes tienen que encarnar la integración, muchas veces llegan agotados y sin herramientas. Gartner encontró que tres de cada cuatro organizaciones ven a sus managers desbordados, y casi siete de cada diez dicen que no están preparados para liderar el cambio.

El liderazgo cumple un rol central en este proceso. No solo en la definición inicial, sino en el seguimiento. Integrar equipos requiere presencia, criterio y consistencia en el tiempo.

PUBLICIDAD

No es una instancia puntual, es un trabajo que se sostiene.

En un escenario donde la eficiencia se vuelve cada vez más relevante, el riesgo no está únicamente en cómo se diseñan las estructuras, sino en qué se hace para que funcionen en la práctica. La experiencia muestra que muchas integraciones no fallan por la decisión en sí, sino por la falta de dedicación posterior.

El problema no es subestimar a la IA; es sobrestimarla. Gartner advierte que más del 40% de los proyectos de agentic AI podría cancelarse antes de 2027. Traducido al lenguaje de gestión: apurarse con la tecnología no evita hacer el trabajo humano; a veces solo lo posterga y lo encarece.

La tecnología seguirá ampliando sus capacidades y aportando herramientas cada vez más sofisticadas. Pero hay un aspecto que continúa dependiendo de otro tipo de trabajo: lograr que las personas, con sus diferencias y trayectorias, puedan operar como un equipo.