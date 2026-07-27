Management del siglo XXI: el arte de organizar inteligencias

Los modelos generativos, los agentes autónomos y las plataformas amplían la cantidad de inteligencia disponible para cualquier organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada proceso de cambio tecnológico importante modifica la manera en que trabajamos. Pero, cada tanto, aparece una transformación mucho más profunda: aquella que obliga a redefinir las disciplinas con las que organizamos el trabajo, tomamos decisiones y creamos valor. La inteligencia artificial, en esta nueva etapa de expansión y aplicación multipropósito, pertenece a esta segunda categoría. No porque automatice tareas o multiplique la productividad -algo que, sin dudas, ya está haciendo—, sino porque está alterando la naturaleza del principal recurso sobre el que operan las organizaciones: la inteligencia.

Durante más de un siglo dimos por sentado que la inteligencia era un atributo esencialmente humano. Las empresas competían por atraer talento, desarrollar conocimiento y convertir la experiencia de sus equipos en mejores productos, servicios y decisiones. La inteligencia era un recurso valioso precisamente porque era escaso. Hoy esa premisa comienza a desdibujarse. Modelos generativos, agentes autónomos, sistemas capaces de aprender y plataformas que producen conocimiento en tiempo real están ampliando de manera inédita la cantidad de inteligencia disponible para cualquier organización.

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Sin embargo, esta abundancia plantea una paradoja. Nunca fue tan fácil acceder a información, análisis o capacidades cognitivas avanzadas y, al mismo tiempo, nunca resultó tan difícil transformarlas en decisiones acertadas, coordinación efectiva y creación sostenida de valor. La inteligencia, por sí sola, no resuelve ese problema. Puede multiplicar las posibilidades, pero no les otorga dirección. Puede ofrecer respuestas, pero no define cuáles son las preguntas verdaderamente relevantes. Puede acelerar la ejecución, pero no reemplaza el juicio necesario para decidir qué merece ser hecho y con qué propósito.

Por eso creo que la discusión más importante sobre inteligencia artificial no gira alrededor de la tecnología. Gira alrededor del management. Mucho se ha repetido que la IA terminaría reduciendo la importancia de los managers. La hipótesis parece razonable: si una parte creciente del análisis, la planificación e incluso la coordinación puede ser realizada por sistemas inteligentes, ¿qué función quedaría para quienes gestionan organizaciones?

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En mi impresión, ocurrirá exactamente lo contrario. Cuanto más abundante sea la inteligencia, más decisiva será la capacidad para organizarla. Esta afirmación exige revisar una definición que acompañó al management durante décadas.

Tradicionalmente lo entendimos como la disciplina encargada de administrar recursos, coordinar personas y alcanzar objetivos. Esa definición fue extraordinariamente útil para un mundo donde el desafío consistía en organizar trabajo, capital y conocimiento. Y si bien sus modelos se fueron ampliando y flexibilizando ante los impactos de la digitalización de los últimos 30 años, la economía que comienza a emerger en esta década presenta un escenario diferente. Las organizaciones ya no estarán integradas únicamente por personas. Convivirán en ellas especialistas, agentes inteligentes, algoritmos, plataformas, comunidades y redes de colaboración capaces de producir conocimiento y ejecutar tareas de manera conjunta.

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En ese contexto, quizás haya llegado el momento de redefinir el management. No como la administración de personas ni como la optimización de procesos, sino como el arte de organizar inteligencias para crear valor colectivo. La diferencia no es semántica. Cambia el centro de gravedad de la disciplina.

El management deja de concentrarse en distribuir tareas para pasar a diseñar las condiciones bajo las cuales inteligencias diferentes pueden colaborar. Su responsabilidad ya no consiste solamente en coordinar equipos, sino en construir arquitecturas de interacción entre personas, sistemas inteligentes, datos y equipos. Su aporte deja de medirse por la cantidad de decisiones que toma y comienza a medirse por la calidad del contexto que crea para que emerjan mejores criterios y decisiones.

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Quizás allí resida el cambio más profundo. El manager del siglo XXI ya no será quien tenga todas las respuestas. Tampoco quien supervise cada proceso o controle cada tarea. Su principal responsabilidad será diseñar sistemas capaces de producir inteligencia colectiva. Eso implica formular mejores preguntas, establecer criterios para combinar capacidades humanas y artificiales, definir qué decisiones pueden delegarse y cuáles requieren juicio humano, construir confianza en entornos crecientemente mediados por algoritmos y sostener un propósito compartido que otorgue sentido a la acción colectiva.

En otras palabras, el management deja de ser principalmente una disciplina de administración para convertirse, cada vez más, en una disciplina de diseño. Diseño de conversaciones que mejoren la calidad del pensamiento colectivo. Diseño de decisiones donde la inteligencia artificial amplifique —pero no sustituya— el criterio humano. Diseño de organizaciones capaces de aprender con mayor velocidad que los cambios de su entorno. Diseño de ecosistemas donde la diversidad de capacidades produzca resultados imposibles para cualquiera de sus componentes por separado.

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Esta mirada ayuda también a comprender por qué hoy tantas iniciativas de inteligencia artificial generan resultados inferiores a los esperados. Los estudios más recientes coinciden en que las organizaciones que logran capturar mayor valor no son necesariamente las que incorporan más tecnología, sino aquellas que transforman sus formas de decidir, colaborar y aprender. La diferencia no la hace el algoritmo. La hace la capacidad organizacional para integrarlo dentro de un nuevo modelo de gestión.

Mirado desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no disminuye la relevancia del management. La vuelve más exigente. Porque cuanto mayor sea la inteligencia disponible, mayor será la necesidad de construir criterio, coordinación y propósito. La escasez ya no estará en la capacidad de producir respuestas. Estará en la capacidad de convertir esas respuestas en decisiones compartidas y esas decisiones en acción colectiva.

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Quizás, después de todo, el management nunca consistió realmente en administrar recursos. Siempre consistió en diseñar las condiciones para que capacidades diferentes pudieran crear juntas un valor que ninguna habría alcanzado por separado. Lo que cambia en nuestra época es la naturaleza de esas capacidades. Por primera vez incluyen inteligencias no humanas.

Construir organizaciones donde inteligencias humanas y artificiales se potencien mutuamente para ampliar nuestra capacidad de innovar, decidir y crear futuro, es una sensata redefinición del management en el siglo XXI. Y en cada proyecto, industria, negocio, gobierno, comunidad o región serán necesarios más y mejores managers para definir, conseguir y sostener propósitos compartidos que enriquecen la Humanidad.

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