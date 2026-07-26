El psicoanálisis en la infancia

El juego y el dibujo ocupan en la tarea analítica un lugar privilegiado para expresarse en los niños

Hoy en día ya no podemos decir que los niños viven en un mundo paradisíaco o ideal, libre de conflictos, o que no experimentan angustias y frustraciones que los atormentan.

Por el contrario, transitan la infancia invadidos por sus propias emociones y pensamientos que no siempre logran ordenar y expuestos a la influencia que el entorno ejerce sobre ellos (padres, familiares, escuela, medios de comunicación, etc.).

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Junto al crecimiento, van desarrollando su carácter, su modo de sentir, su personalidad y, al mismo tiempo, suelen manifestar trastornos y enfermedades.

Desde la teoría psicoanalítica comprendemos que los trastornos o enfermedades son un modo de comunicación, tienen un sentido y un significado que en la vida cotidiana no siempre puede ser reconocido. Por eso, es relevante admitir que el padecer de un niño - sea psíquico o físico - no es una falla o defecto para eliminar, sino que es una expresión afectiva que “pide” ser oída.

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Las identificaciones que van logrando durante su evolución, dependen en gran medida de los hábitos y de las enseñanzas recibidas. Tienen la capacidad de identificarse con rasgos y conflictos familiares que, a su vez, forman parte de las identificaciones que han realizado sus propios padres.

Es en el apego a los progenitores y en el anhelo de ser valorados y queridos, en donde se consolidan sentimientos que los acompañarán a lo largo de la vida. Observamos muchas veces que en el mundo adulto, las motivaciones y actitudes se entraman con la vida infantil.

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La historia del psicoanálisis dejó un legado teórico que sentó la convicción de que es posible comprender las emociones conscientes e inconscientes de la infancia y dejó además una teoría de la técnica que permite afirmar que es posible acompañar psicoanalíticamente a los niños desde muy temprana edad.

El juego y el dibujo ocupan en la tarea analítica un lugar privilegiado para expresarse, son un equivalente de la palabra hablada y a través de ellos “cuentan” su historia, transmiten sucesos de la vida cotidiana que les resultan traumáticos, fantasías, miedos, enojos y deseos que pueden ser interpretados.

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Silvana Aizenberg es psicóloga y es docente en Seminarios de la Fundación Luis Chiozza. Además cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes

A lo largo de la práctica clínica, es posible observar que el paciente tiene la capacidad de revelar su visión acerca de sí mismo, de su entorno y transmitir la curiosidad que tiene por saber qué le pasa, por qué se enferma?

Que un niño, a través de una intervención terapéutica pueda ampliar su conocimiento, hacer conscientes sus conflictos y relacionar los motivos por los cuales sufre o se enferma, constituye una nueva impronta, un modelo diferente para su proceso madurativo. Aprende a darse cuenta, aunque sea muy pequeño, de su participación anímica en aquello que le sucede.

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Habitualmente se subestima el padecer en la niñez, argumentando, por ejemplo, que las dificultades desaparecerán con el tiempo o que son demasiado pequeños para tomar las cosas “en serio”. Sin embargo, es necesario reconocer que sus trastornos son en sí mismos una demanda y constituyen una búsqueda de alivio.

La experiencia clínica muestra que el tratamiento psicoanalítico - como un diálogo profundo con el niño y su complejo mundo interno - aporta al proceso evolutivo en la infancia.

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