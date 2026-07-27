La crisis de expectativas que amenaza a las democracias

La crisis de expectativas crece cuando millones de familias dudan de que sus hijos vivan mejor que ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, millones de familias creyeron que el trabajo, la educación y el esfuerzo serían el camino hacia una vida mejor. Hoy, por primera vez en generaciones, crece una pregunta inquietante: ¿y si nuestros hijos viven peor que nosotros? Cuando una sociedad pierde la confianza en el futuro, no solo se debilita la movilidad social. También comienza a resquebrajarse la estabilidad sobre la que se sostienen sus instituciones democráticas.

LA PROMESA QUE ORGANIZÓ A LAS SOCIEDADES

Durante gran parte del siglo XX existió una promesa que organizó la vida de millones de personas. No estaba escrita en ninguna Constitución ni figuraba en ningún contrato. Sin embargo, fue uno de los acuerdos más poderosos de nuestras sociedades: trabajar, estudiar, esforzarse y progresar.

PUBLICIDAD

La expectativa era sencilla: cada generación viviría mejor que la anterior.

Los padres podían no tenerlo todo, pero confiaban en que sus hijos accederían a mejores oportunidades, empleos de mayor calidad, una vivienda propia y una vida más próspera. Esa convicción sostuvo sacrificios, impulsó el ahorro, fortaleció la educación y dio sentido al esfuerzo cotidiano.

PUBLICIDAD

Hoy esa certeza comienza a desaparecer.

Y cuando desaparece la esperanza, aparece algo mucho más peligroso que una crisis económica: una crisis de expectativas.

CUANDO EL ESFUERZO DEJA DE GARANTIZAR EL PROGRESO

Las sociedades no viven solamente de indicadores económicos. También viven de expectativas.

Una familia puede atravesar dificultades si cree que el futuro será mejor. Lo verdaderamente difícil de soportar es la sensación de que el esfuerzo ya no conduce a ninguna parte.

PUBLICIDAD

Allí radica uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Nunca hubo tanta educación, tanta tecnología ni tanto acceso al conocimiento. Sin embargo, millones de personas sienten que progresar resulta más difícil que antes.

La paradoja es contundente: la generación más preparada de la historia es también una de las más inciertas.

Los jóvenes estudian más años, obtienen títulos universitarios, dominan herramientas digitales y hablan idiomas. Pero, al mismo tiempo, encuentran mayores dificultades para acceder a la vivienda, ahorrar, construir patrimonio o proyectar una familia.

PUBLICIDAD

Algo se rompió en el vínculo entre esfuerzo y recompensa.

LA MOVILIDAD SOCIAL EN RIESGO

Durante décadas, la vivienda propia fue el símbolo más visible del progreso.

Hoy, acceder a ella exige muchos más años de trabajo que en el pasado. Los jóvenes abandonan más tarde el hogar de sus padres, postergan decisiones familiares y retrasan proyectos fundamentales.

PUBLICIDAD

La educación también fue, históricamente, el gran ascensor social.

La promesa era clara: estudiar más significaba vivir mejor.

Hoy esa relación se vuelve menos evidente. Cada vez más profesionales altamente capacitados desempeñan tareas para las cuales no necesitan la formación que adquirieron. No porque la educación haya perdido valor, sino porque las oportunidades económicas no crecen al mismo ritmo que las capacidades de las personas.

PUBLICIDAD

TECNOLOGÍA, INCERTIDUMBRE Y DEMOCRACIA

La inteligencia artificial, la automatización y la revolución digital prometen transformar la economía global.

Sin embargo, gran parte de los nuevos empleos se concentra en actividades con menor estabilidad y previsibilidad.

La innovación avanza a una velocidad extraordinaria.

La seguridad económica, no.

Y esa distancia comienza a generar ansiedad social.

Porque las personas no solo necesitan ingresos. Necesitan previsibilidad. Necesitan poder imaginar el futuro y confiar en que las decisiones que toman hoy seguirán teniendo sentido dentro de diez o veinte años.

PUBLICIDAD

RECONSTRUIR LA CONFIANZA

La consecuencia más profunda de este proceso no se mide en salarios ni en estadísticas.

Se mide en confianza.

Cuando una generación deja de creer que sus hijos vivirán mejor que ella, se debilita uno de los motores más poderosos del desarrollo humano.

Y cuando las personas dejan de confiar en el futuro, también comienzan a desconfiar de las instituciones.

Las democracias no se sostienen únicamente sobre elecciones libres. También necesitan que exista una expectativa compartida de progreso.

La historia demuestra que las crisis económicas pueden superarse. Las crisis de expectativas son mucho más profundas porque alteran la manera en que una sociedad imagina su porvenir.

PUBLICIDAD

El gran desafío del siglo XXI consiste en reconstruir una nueva promesa de movilidad social. Volver a conectar la educación con las oportunidades, la innovación con empleos de calidad, el crecimiento con el acceso a la vivienda y, sobre todo, el esfuerzo con la recompensa.

Porque las sociedades prosperan cuando las personas creen que vale la pena esforzarse.

Y comienzan a debilitarse cuando dejan de creerlo.

La crisis que enfrentamos no es solamente una crisis de ingresos.

Es una crisis de confianza.

Reconstruir esa confianza exige un nuevo pacto social capaz de reconciliar innovación, oportunidades y movilidad social. Sin esa nueva promesa compartida, ninguna democracia podrá sostener, en el largo plazo, la esperanza que necesita para proyectar el futuro.