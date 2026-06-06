Certificado laboral digital: una reforma que simplifica, pero a qué costo

Durante años, en la Argentina las obligaciones laborales y fiscales fueron casi sinónimo de papeles, trámites presenciales y procesos fragmentados (Foto: EFE)

La digitalización del certificado laboral y de los recibos -incluido el régimen de casas particulares- marca un cambio silencioso, pero profundo: el Estado ya no solo recauda, también cruza, valida y controla en tiempo real. Este nuevo escenario obliga a empleadores y contribuyentes a revisar cómo gestionan su información y cómo sostienen la consistencia de sus datos.

Durante años, en Argentina las obligaciones laborales y fiscales fueron casi sinónimo de papeles, trámites presenciales y procesos fragmentados. Sin grandes anuncios, y a un ritmo que muchos contribuyentes todavía no terminaron de dimensionar, se consolidó un cambio estructural: la digitalización integral de la información laboral, previsional y tributaria.

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Este proceso -del certificado de trabajo digital a los nuevos esquemas de recibos electrónicos- no es solo modernización administrativa: redefine la forma en que el Estado controla, cruza datos y gestiona la relación con empleadores y trabajadores.

Redefine la forma en que el Estado controla, cruza datos y gestiona la relación con empleadores y trabajadores

El certificado de trabajo deja de ser un trámite “de salida”

Uno de los cambios más relevantes que introdujo la RG (ARCA) 5.848, publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo y alineada con la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral), fue la implementación del Certificado de Trabajo Digital, en el marco de la modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El giro es concreto: lo que antes era un documento que el empleador entregaba dentro de dos días hábiles de finalizada la relación laboral ahora pasa a ser un registro digital respaldado por información sistémica.

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Se implementó el Certificado de Trabajo Digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de estas modificaciones, si el empleador no entregaba el certificado, el empleado recibía una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración, normal y habitual. Ese esquema derivó en una cantidad de juicios en los que se discutía si el certificado se había puesto o no a disposición, y ese fue el principal argumento por el cual la nueva ley derogó esa multa.

Hoy el empleador tiene dos caminos:

Formato digital: el empleador ingresa con clave fiscal nivel dos o superior al sistema de ARCA. No hace falta firma adicional de ninguna de las partes, porque el trabajador puede descargar el certificado desde el servicio Trabajo en Blanco. Formato físico: se mantiene como opción, por duplicado y con firma de ambas partes, aunque la multa ya no esté vigente.

Según lo establecido, los certificados se nutren de bases de datos oficiales, principalmente de Anses y de las declaraciones juradas de seguridad social (Formulario 931). La consecuencia es evidente: ya no se trata de “emitir una constancia laboral”, sino de validar información que el propio Estado ya tiene.

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Ya no se trata de “emitir una constancia laboral”, sino de validar información que el propio Estado ya tiene

En esa lógica, hay una restricción operativa que conviene tener presente: si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, esos datos no estarán disponibles y el empleador deberá completarlos con apoyo del libro correspondiente.

El cambio de fondo es otro: se reduce de manera drástica la posibilidad de inconsistencias entre lo declarado y lo certificado. Si un empleador declaró salarios menores, períodos incompletos o situaciones irregulares, el certificado digital lo expondrá de manera automática.

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Más transparencia, y también más fiscalización

La digitalización ofrece ventajas reales: simplificación, trazabilidad y acceso inmediato. A la par, supone un salto en la capacidad de fiscalización del Estado.

La digitalización ofrece ventajas reales: simplificación, trazabilidad y acceso inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy los organismos pueden cruzar en segundos datos de remuneraciones declaradas, aportes y contribuciones, historial laboral e información previsional. Esa velocidad achica la informalidad “parcial”, esa zona gris en la que muchas empresas ajustaban parámetros sin que el sistema lo detectara en el acto.

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La consecuencia es lineal: cualquier desvío se vuelve más visible, más rápido y más difícil de justificar, lo que obliga a muchas pyme a replantear su enfoque de cumplimiento y la consistencia entre sus sistemas.

El impacto en pyme y empleadores particulares

Las grandes compañías suelen contar con estructuras preparadas. El desafío aparece en las pequeñas y medianas empresas, y también en empleadores particulares.

El costo de la informalidad no es solo una multa eventual; es la acumulación de riesgos que, en un entorno digitalizado, tienden a materializarse más rápido

Para muchos, estos cambios se traducen en nuevas cargas administrativas, necesidad de asesoramiento profesional más frecuente y mayor dependencia de plataformas digitales. Al mismo tiempo, abren una oportunidad: ordenar procesos internos y reducir contingencias futuras. El costo de la informalidad no es solo una multa eventual; es la acumulación de riesgos que, en un entorno digitalizado, tienden a materializarse más rápido.

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Qué cambia para el trabajador

Del lado del trabajador, el panorama puede resultar más favorable. El acceso se realiza desde la plataforma Trabajo en Blanco de ARCA, con CUIT y clave fiscal, o bien desde el homebanking.

Además del certificado del artículo 80, el trabajador puede descargar sus altas y los recibos de las últimas seis remuneraciones con código QR. También contará con un “buzón de novedades” para consignar lo que esté mal -sueldos o aportes-, con un efecto práctico: queda asimilado a un reporte directo al fisco contra el empleador.

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La digitalización de recibos implica formalizar el registro de pagos, dar trazabilidad a la relación laboral y facilitar el control por parte de los organismos

En la misma línea, otro cambio importante -y menos difundido- es el avance hacia el recibo digital para el personal de casas particulares.

Se trata de un sector con altos niveles históricos de informalidad, que empieza a integrarse con mayor claridad al sistema. La digitalización de recibos implica formalizar el registro de pagos, dar trazabilidad a la relación laboral y facilitar el control por parte de los organismos.

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Mejora la protección del trabajador, reduce conflictos por diferencias salariales, genera respaldo documental automático y refuerza la idea central de este nuevo esquema: todo queda registrado

Para muchos empleadores domésticos, esto puede percibirse como burocracia. En términos de gestión, funciona como un paso de normalización. Además, tiene efectos concretos: mejora la protección del trabajador, reduce conflictos por diferencias salariales, genera respaldo documental automático y refuerza la idea central de este nuevo esquema: todo queda registrado.

El nuevo rol del contador y la pregunta de fondo

En este contexto, el rol del contador se reconfigura. Ya no es solo quien liquida impuestos o cargas sociales, sino quien interpreta un ecosistema de datos interconectados y anticipa cómo “lee” el sistema.

Asesorar, hoy, implica detectar inconsistencias antes de que las marque la plataforma, anticipar cruces de información, alinear lo laboral con lo impositivo, traducir normativa a decisiones concretas y acompañar un cambio cultural: pasar de una lógica reactiva a una preventiva.

¿Estamos preparados? En muchos casos, no del todo. No es una crítica; es un diagnóstico: la velocidad de la digitalización suele superar la capacidad de adaptación de los contribuyentes. Pero hay un dato inalterable: el camino es irreversible. El Estado ya no necesita “salir a buscar” información; la tiene, y la organiza cada vez mejor. Eso redefine la relación entre contribuyente y fisco: ya no se discute solo qué se declara, sino si lo declarado coincide con el resto del sistema.

Con dificultades y fricciones, también aparece una oportunidad: regularizar situaciones, transparentar estructuras salariales y reducir contingencias legales. Para quienes se adapten, el escenario puede ser más simple; para quienes no, el margen de error se achica.

Desde la mirada tributaria, el mensaje es directo: el futuro no necesariamente es más complejo, pero sí más transparente. En ese marco, la mejor estrategia deja de ser esconderse en los detalles y pasa a ser ordenar la totalidad.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA