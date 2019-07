Pero aun así, aun frente a este Gobierno, la elección sería difícil. Por eso, el foco de atención, de unos y otros, debía apuntar a los indecisos. Hay muchas personas cuya indefinición se apoya en una frase compleja: "Con Macri no doy más, pero estos tipos no pueden volver". O, al revés: "Estos tipos no pueden volver, pero con Macri no doy más". A ellos había que convencer. La campaña de unos y de otros debía lograr que los indecisos sintieran más fuerte en el alma la parte de la frase que más le conviene a su propio candidato. Cuando aparece Aníbal en acción, ¿qué sentirá el votante independiente con más fuerza? ¿"Con Macri no doy más" o "estos tipos no pueden volver"?