En cualquier caso, las intervenciones de Cristina y las reacciones viscerales de Alberto reflejan la existencia de un problema que, definitivamente, no está resuelto. No ha terminado la guerra del kirchnerismo contra los periodistas. Ni tampoco, claro, la guerra de sectores importantes del periodismo contra el kirchnerismo. En esa dinámica, Cristina no ve matices, no admite ninguna responsabilidad, interpreta incorrectamente episodios normales, gana nuevos enemigos a cada paso. ¿Y el candidato? Depende el día, depende la hora, depende el estado de ánimo, depende el interlocutor. Es y no es. Parece lo mismo y no. Va y viene. Entonces, ¿cómo serán las cosas si llega a Presidente? ¿Volverán las oscuras golondrinas? ¿Es esta una pregunta razonable ante sus reacciones o formará pàrte del "manual macrista"?