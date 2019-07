No es difícil concluir, a dos años de aquella entrevista, que la ahora candidata a vicepresidente se sintió molesta y agraviada por el reportaje. No hay exageración. Para ella, las preguntas fueron un agravio. Si no, no es razonable que alguien compare las inquietudes periodísticas sobre la actualidad presente y pasada con un interrogatorio policial propio de las épocas de facto cuando la "maldita policía" encandilaba al interrogado con una lámpara de mala muerte pero potente y le hacía "alguna cosa" (¿quiso decir que se la apremiaba, torturaba o algo así?) para que confesase.