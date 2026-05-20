Colombia

Gobierno Petro dio a conocer la regla para que a las empresas colombianas no se les cobre el impuesto a plásticos de un solo uso

La normativa permite que productores e importadores acrediten sostenibilidad ambiental para acceder a beneficios tributarios mediante certificaciones oficiales

Guardar
Google icon
El Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso (utilizados para envasar, embalar o empacar bienes) empezó a cobrarse legalmente a partir del 25 de julio de 2025 para las importaciones - crédito Sebastian Carrasco/EuropaPress
El Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso (utilizados para envasar, embalar o empacar bienes) empezó a cobrarse legalmente a partir del 25 de julio de 2025 para las importaciones - crédito Sebastian Carrasco/EuropaPress

El Ministerio de Hacienda oficializó la reglamentación para la no causación del impuesto nacional a productos plásticos de un solo uso, mediante el Decreto 0509 de 2026. Para quedar exentos del impuesto, los productores e importadores de plásticos utilizados en envases, embalajes y empaques deberán obtener la Certificación de Economía Circular (CFC), expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Dicho documento, con vigencia anual, requiere demostrar contenido mínimo de material reciclado, gestión y aprovechamiento de residuos, integración a sistemas colectivos de manejo ambiental y una inversión mínima del 10% en innovación o ecodiseño. El decreto detalla que, si la certificación se obtiene después del plazo de declaración, es posible corregir el trámite tributario y solicitar devolución del pago en exceso.

PUBLICIDAD

Marco legal del impuesto a plásticos de un solo uso

La medida tiene origen en la Ley 2277 de 2022 o Reforma Tributaria, que introdujo el impuesto nacional a productos plásticos de un solo uso. El tributo se aplica a todas las empresas que fabrican, ensamblan, remanufacturan o importan estos materiales con el objetivo de envasar, embalar o empacar bienes.

El nuevo reglamento busca incentivar el avance hacia la economía circular en la industria del plástico a través de beneficios fiscales - crédito Ministerio de Hacienda
El nuevo reglamento busca incentivar el avance hacia la economía circular en la industria del plástico a través de beneficios fiscales - crédito Ministerio de Hacienda

El Decreto 0509 de 2026 cumple lo dispuesto en el artículo 52 de la ley y toma como referencia los lineamientos de la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2023. Dicha sentencia especificó que la sujeción pasiva del tributo incluye a quienes venden, retiran para consumo propio o importan estos productos, y aclaró que el impuesto aplica únicamente sobre el material plástico de un solo uso destinado a envases y empaques.

PUBLICIDAD

“El mecanismo de no causación requiere establecer un contenido mínimo para la Certificación de Economía Circular”, expuso el Ministerio de Hacienda en los fundamentos del decreto.

Cómo funciona la Certificación de Economía Circular y la no causación

La clave para acceder al beneficio es la Certificación de Economía Circular, que la Anla otorga al comprobar que se cumplen ciertos criterios ambientales. Entre estos, figuran:

  • Uso de material reciclado en el producto final.
  • Manejo adecuado de residuos plásticos.
  • Participación activa en planes colectivos de gestión ambiental.
  • Inversión mínima del 10% del valor del plan de gestión en innovación o ecodiseño.
El consumo de plástico en Colombia supera anualmente el 1.300.000 toneladas, con un promedio de 737.550 toneladas correspondientes a envases y empaques - crédito Allison Dinner/EPA/EFE
El consumo de plástico en Colombia supera anualmente el 1.300.000 toneladas, con un promedio de 737.550 toneladas correspondientes a envases y empaques - crédito Allison Dinner/EPA/EFE

“El factor de no causación corresponde a un valor entre cero (0) y uno (1)”, afirmó el Ministerio de Hacienda en el decreto. La proporción determina el monto de la base gravable del impuesto que resulta exenta. La tarifa se mantiene en 0,00005 unidades de valores tributario (UVT) por gramo de plástico. Para que la no causación sea efectiva, la certificación CEC debe adjuntarse al presentar la declaración tributaria respectiva.

Y en caso de que la obtención de la certificación sea posterior al vencimiento del plazo para declarar, los contribuyentes podrán corregir la declaración y solicitar devolución del pago en exceso de acuerdo con el procedimiento dispuesto. El decreto especifica que la certificación solo se acepta si todas las metas de aprovechamiento, contenido mínimo y recolección de residuos son cumplidas de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Aplicación retroactiva y procedimientos para contribuyentes

Existen mecanismos excepcionales de reconocimiento retroactivo de la no causación. Los contribuyentes que hayan presentado declaraciones tributarias entre el 13 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 podrán corregir las declaraciones y solicitar devoluciones, siempre y cuando obtengan la CEC correspondiente.

Si el plazo para corregir una declaración vence, se permitirá imputar la cantidad de gramos exentos en declaraciones de años posteriores, sin superar los valores certificados para cada periodo. La certificación tiene vigencia anual, no se acumula para ejercicios fiscales posteriores y debe guardarse junto a los registros contables que respalden la no causación del impuesto.

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
El recaudo por el Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas en Colombia durante gran parte del 2024 y principios de 2025 sumó $15.565 millones - crédito Colprensa

Qué dice el Ministerio de Hacienda sobre la economía circular

El Ministerio de Hacienda destacó el objetivo ecológico y tributario de la medida. “El impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes no se causará cuando el sujeto pasivo presente la Certificación de Economía Circular - CEC”, sostuvo la cartera en el decreto.

Las directrices resaltan que la certificación es otorgada solo si se verifican de manera rigurosa los criterios de economía circular.

“La Certificación de Economía Circular será expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - Anla, previa verificación de los criterios”, puntualizó el Ministerio. Además, aclaró que “los contribuyentes podrán corregir sus declaraciones y solicitar devoluciones, si corresponde”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmpresasImpuesto al PlásticoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Icetex inició la renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026: estos son los pasos clave para asegurar el financiamiento

La apertura de la nueva etapa permitirá a más de cien mil estudiantes continuar sus programas en pregrado y posgrado, siempre que realicen la actualización de datos y los trámites requeridos antes de la fecha límite establecida

El Icetex inició la renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026: estos son los pasos clave para asegurar el financiamiento

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

A falta de un anuncio por parte de la entidad, todo estaría dicho con respecto al juego cancelado a los dos minutos y cuándo sería informado a los clubes

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

La Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó la suspensión de los efectos del acto expedido por la Fiscalía General de la Nación mientras se estudia su legalidad

Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

El equipo de Santa Marta goza de tener al goleador del torneo, Andrés Carreño, y al máximo asistidor, Jhon Lerma, pero ninguno continuará el próximo semestre

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Infobae

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Deportes

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Millonarios empezó a buscar portero: estos son los tres nombres extranjeros que habría analizado

Selección Colombia: campeón de la Copa América 2001 analiza la situación de Sebastián Villa y su convocatoria al Mundial