México

Clausuran hotel en Cancún tras derrumbe que dejó herido a un trabajador

El Hotel RIU Palace fue clausurado después de darse a conocer el terrible hecho que tiene a una persona hospitalizada

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Vista aérea de un gran hotel blanco con múltiples piscinas frente a una playa de arena blanca, palmeras y el mar Caribe turquesa bajo un cielo azul claro.
Vista general del Hotel Riu Palace de Cancún, Quintana Roo, el cual sufrió un colapso y dejó a una persona hospitalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo, el colapso de una estructura en el Hotel Riu Palace Península dejó herida a una persona que laboraba en sus instalaciones, quien fue trasladada a un hospital privado.

Grupo RIU, mediante un comunicado, dio a conocer que se trata de un trabajador de una empresa contratista externa, quien se encontraba realizando su labor cuando ocurrió el terrible accidente.

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“Con relación a lamentable incidente ocurrido en las instalaciones del Hotel Riu Palace Península informamos que un colaborador de una empresa contratista externa sufrió un accidente mientras realizaba sus labores”, inicia su informe.

“Desde el primer instante activamos de manera inmediata nuestros protocolos de emergencia y seguridad tratando al afectado a un hospital para recibir la asistencia necesaria. En este momento nuestra prioridad absoluta es la salud y bienestar del trabajador. Asimismo queremos manifestar nuestro más sincero pesar por este doloroso acontecimiento, la seguridad de todas las personas de todas nuestras propiedades es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad”.

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“Compartimos que desde el primer momento estamos colaborando de la mano y con total transparencia con las autoridades pertinentes para facilitar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas de lo sucedido”, concluye el comunicado de Grupo RIU.

No obstante, relatos extraoficiales y testimonios de otros trabajadores afirman que no sólo una persona sufrió heridas a causa de este incidente, se habla también de dos albañiles que, supuestamente, serían víctimas de este acontecimiento, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado ningún fallecimiento.

Clausuran Hotel Riu Palace Península

Vista aérea lateral del Hotel Riu Palace de Cancún, un gran edificio blanco con cúpula, rodeado de piscinas, palmeras y la costa rocosa junto al mar turquesa.
Hotel Riu Palace de Cancún, Quintana Roo es clausurado por derrumbe de construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, hizo saber que el Hotel Riu Palace Península, ubicado en el kilómetro 6 del Boulevard Kukulcán, se encuentra clausurado a causa del severo accidente, “El área de construcción está clausurada también por motivos de seguridad y se dio aviso a la Fiscalia para que inicie las investigaciones y se deslinde de responsabilidades”, declaró.

Además, la presidenta municipal afirmó que las autoridades supieron del desatre que hubo en la zona hotelera de Cancún, gracias a la difusión de los medios de comunicación y no por un reporte formal de la empresa encargada de los trabajos de edificación.

“Quiero agradecer a los medios de comunicación, porque gracias a ellos tuvimos como tal el reporte, no se había hecho uno formal y se atendió de manera inmediata”.

Al lugar de los hechos se presentaron elementos de la Dirección de Protección Civil de Bomberos, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades ministeriales. Al momento las investigaciones siguen su curso y se espera la parte oficial de los peritajes para esclarecer los acontecimientos recién sucedidos en Cancún, Quintana Roo.

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