Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 20 de mayo: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Eje 2 Norte y Av. Paseo de la Reforma

La Ciudad de México tendrá una jornada complicada este miércoles 20 de mayo debido a diversas marchas, concentraciones y rodadas ciclistas programadas en distintas alcaldías, principalmente en la zona centro de la capital, donde se prevén afectaciones a la circulación desde temprana hora.

Entre las movilizaciones más numerosas destaca la marcha de integrantes de la Asociación Nacional Transportista y organizaciones campesinas, quienes partirán a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia con posibles arribos al Senado de la República, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Los manifestantes advirtieron que podrían bloquear accesos carreteros a la Ciudad de México en caso de no obtener respuesta a sus demandas.

Más tarde, trabajadores del Instituto de Educación Media Superior realizarán una marcha desde las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la colonia Doctores, rumbo al Zócalo capitalino, mientras que grupos de petroleros, ex trabajadores de Ruta 100 y activistas en defensa de animales también llevarán a cabo protestas en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Asimismo, durante el día se esperan movilizaciones frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por parte del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, quienes no descartan bloqueos como medida de protesta.

En la tarde y noche continuarán las concentraciones sociales y estudiantiles, además de una asamblea antimundialista en inmediaciones del CETRAM Estadio Azteca, lo que podría generar complicaciones viales sobre Calzada de Tlalpan y zonas cercanas a Santa Úrsula Coapa.

A esto se sumarán diversas rodadas ciclistas con salidas desde el Ángel de la Independencia, Iztapalapa, Xochimilco y la colonia Guerrero, por lo que autoridades recomiendan anticipar salidas y tomar alternativas viales ante posibles cierres y afectaciones en distintos puntos de la capital.