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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 20 de mayo: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Eje 2 Norte y Av. Paseo de la Reforma

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La Ciudad de México tendrá una jornada complicada este miércoles 20 de mayo debido a diversas marchas, concentraciones y rodadas ciclistas programadas en distintas alcaldías, principalmente en la zona centro de la capital, donde se prevén afectaciones a la circulación desde temprana hora.

Entre las movilizaciones más numerosas destaca la marcha de integrantes de la Asociación Nacional Transportista y organizaciones campesinas, quienes partirán a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia con posibles arribos al Senado de la República, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Los manifestantes advirtieron que podrían bloquear accesos carreteros a la Ciudad de México en caso de no obtener respuesta a sus demandas.

Más tarde, trabajadores del Instituto de Educación Media Superior realizarán una marcha desde las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la colonia Doctores, rumbo al Zócalo capitalino, mientras que grupos de petroleros, ex trabajadores de Ruta 100 y activistas en defensa de animales también llevarán a cabo protestas en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Asimismo, durante el día se esperan movilizaciones frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por parte del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, quienes no descartan bloqueos como medida de protesta.

En la tarde y noche continuarán las concentraciones sociales y estudiantiles, además de una asamblea antimundialista en inmediaciones del CETRAM Estadio Azteca, lo que podría generar complicaciones viales sobre Calzada de Tlalpan y zonas cercanas a Santa Úrsula Coapa.

A esto se sumarán diversas rodadas ciclistas con salidas desde el Ángel de la Independencia, Iztapalapa, Xochimilco y la colonia Guerrero, por lo que autoridades recomiendan anticipar salidas y tomar alternativas viales ante posibles cierres y afectaciones en distintos puntos de la capital.

13:14 hsHoy

Se cumplen tres días del bloqueo sobre Mariano Escobedo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, donde manifestantes mantienen afectaciones a la circulación y complicaciones viales en la zona.

12:49 hsHoy

Manifestantes mantienen cerrada la circulación en Eje 2 Norte y Av. Paseo de la Reforma.

Alternativa vial: Av. Insurgentes y Circuito Interior.

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (X / @OVIALCDMX)

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