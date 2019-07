El último viernes, durante la presentación de su libro, Sinceramente, en Mar del Plata, Cristina Kirchner había afirmado: "Por ejemplo, a mí, cuando me hicieron un reportaje, Novaresio… me interrogaron, prácticamente. Es un interrogatorio. Faltaa la luz, así, acá, y alguien que de atrás me esté haciendo alguna cosa para que… para que responda".