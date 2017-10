Ayer en la Casa Rosada evaluaban que ahora nadie podrá enrrostrale al Presidente su vinculación con la dictadura o el parentesco trasnochado que se quiso tejer desde algunos sectores opositores en los últimos tiempos entre la época más oscura de la Argentina y el gobierno actual. Nada de esto resultó atinado. Mucho menos ahora que se sabe que el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado y que no tiene signos de violencia. Se podrá cuestionar al gobierno por la impericia de no controlar a la Gendarmería, por no haber "actuado mucho más", como dijo la familia de Maldonado. Incluso se podrá criticar duramente a Elisa Carrió por haber especulado con el hallazgo o no del cuerpo del artesano. Sin embargo, nadie podrá revertir el hecho de que durante la gestión de Macri se encontró el cuerpo del joven artesano. En el gobierno evalúan que no podrá decir lo mismo el kirchnerismo que cascoteó hasta el hartazgo y utilizó políticamente este caso.