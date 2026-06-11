Mary Luz Herrán se sinceró sobre la ‘Petrotusa’ que siente por el fin del mandato de Gustavo Petro: “Es un gran hombre”

La exesposa del mandatario, Mary Luz Herrán, respondió con humor al término “Petrotusa” durante una dinámica de preguntas en redes sociales - crédito @marylherran/Instagram

Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan solo dos meses para entregar el poder y apenas unos días para que el país conozca en las urnas a su sucesor. En medio de este ambiente de despedida, entre sus seguidores empezó a tomar fuerza un sentimiento que en redes sociales bautizaron como la “Petrotusa”: esa mezcla de despecho, tusa y tristeza que les da saber que el líder de izquierda dejará la Casa de Nariño.

Este curioso término llegó a oídos de Mary Luz Herrán, líder política, exesposa del mandatario y madre de dos de sus hijos, Andrés y Andrea. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron directamente cómo iba ella con la famosa “Petrotusa” por la salida del presidente.

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Herrán, lejos de tomarse la pregunta con excesiva seriedad, rompió la tensión con humor y aprovechó para lanzar un dardo sobre su propia historia de amor y desamor con el hoy jefe de Estado, con el que estuvo casada hace décadas. “Uuuh, ¿hace cuánto no tengo Petrotusa?”, respondió la activista entre risas.

Seguidores del presidente Gustavo Petro bautizaron como “Petrotusa” el sentimiento de despedida del mandato de la Casa de Nariño - crédito Kylie Cooper/Reuters

La frase fue un guiño directo a finales de los años noventa, cuando la pareja se separó definitivamente. Poco después, Petro rehízo su vida sentimental con Verónica Alcocer, la actual primera dama del país y madre de Antonella y Sofía; cabe destacar que ellos se encuentran separados sentimentalmente, pero no bajo la ley. Con este apunte, Mary Luz Herrán dejó claro que, en lo personal, esa tusa ya está más que superada.

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Mary Luz Herrán reaccionó a la cercana salida del presidente Petro de la Casa de Nariño

Sin embargo, cuando la pregunta pasó del plano sentimental al plano político, el tono de Mary Luz Herrán cambió. La líder admitió que para los millones de militantes y simpatizantes que creyeron en el proyecto del Pacto Histórico, el fin de este mandato sí representa un golpe emocional muy fuerte.

“Sí, como que el corazón empieza a sentirse huérfano, porque Petro sí es un gran hombre realmente y un excelente, excelente político, y lo queremos activo permanentemente, porque este país todavía lo necesita”, confesó Herrán en su video de Instagram.

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Mary Luz Herrán recordó su historia con el presidente Gustavo Petro y bromeó sobre su pasado sentimental al ser consultada por el fenómeno viral - crédito @marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

Y es que este lazo entre ellos se debe a que se conocieron muy jóvenes mientras militaban en la extinta guerrilla del M-19. Tras la firma de la paz y la desmovilización de ese grupo, los dos continuaron su camino en la legalidad; aunque el matrimonio llegó a su fin, la unión política y el activismo los mantuvieron en la misma orilla ideológica.

La nostalgia que hay entre los seguidores del presidente Petro en la recta final del Gobierno

Para acompañar respuesta sobre la ‘Petrotusa’, Mary Luz Herrán compartió en ese mismo video unos fragmentos de los discursos más recordados y nostálgicos de Gustavo Petro.

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En el metraje se rescató una de las frases más llamativas del mandatario, cuando le habló al país sobre cómo le gustaría pasar a la historia: “¿Saben cómo quiero que me recuerden? Como un guerrero de la vida”.

También incluyó el histórico momento de su posesión el 7 de agosto de 2022, al revivir el juramento que marcó el inicio de su era: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

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Algunos simpatizantes del proyecto político del Pacto Histórico expresaron tristeza por el fin del mandato de Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

A pesar del sentimiento de nostalgia que embarga a sus seguidores con la llamada “Petrotusa”, la otra cara de la moneda refleja una realidad completamente opuesta en el país. Para un amplio sector de la ciudadanía y de la oposición política, la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño es un momento esperado con urgencia debido al desgaste provocado por los constantes escándalos que marcaron sus cuatro años de mandato.

Quienes critican su gestión señalan que el Gobierno se vio empañado de principio a fin por polémicas familiares y por los casos de corrupción que salpicaron a varios de sus más altos funcionarios, con lo que quebró la confianza de quienes esperaban un cambio transparente en el primer mandatario de izquierda de Colombia.

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