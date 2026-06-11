Rosa Icela Rodríguez pide a la CNTE definir si acepta acuerdo con SEP e ISSSTE

Rosa Icela Rodríguez pide a CNTE definir decisión sobre propuestas de la SEP y el ISSSTE. (Foto: X/@mario_delgado)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pidió a los integrantes de la CNTE definir su posicionamiento sobre el ofrecimiento realizado por la SEP y el ISSSTE, en cuando a las demandas del magisterio, quienes permanecen en plantón en calles del Zócalo a menos de 24 horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026.

“Seguimos a la espera de una respuesta que deseamos sea positiva... Está abierto el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ‘Es tiempo de definiciones’”, afirmó la titular de Segob, por lo que instó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a presentar una contrapropuesta para avanzar en las negociaciones.

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Acompañada del secretario de Educación, Mario Delgado, y del director del ISSSTE, Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez adelantó que no presentarán propuestas que no puedan cumplir. Cabe recordar que en días recientes, la funcionaria precisó que la falta de acciones gubernamentales son “por falta de presupuesto y no de voluntad”.

CNTE ve insuficiente las propuestas del Gobierno

Luego de la reunión con los titulares de Segob, ISSSTE y SEP, el Secretario General de la Sección 34, Filiberto Frausto Orozco, aseguró que ven insuficientes las propuestas realizadas a 10 días de haber iniciado el plantón.

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CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El maestro confirmó que los integrantes de la Coordinadora definirán en la asamblea de las 20:00 horas si cerrarán las vías del Estadio Azteca, así como las acciones subsecuentes luego de que Segob no ofreciera “algo nuevo” durante el encuentro de este 10 de junio.

Batres plantea más poder a PENSIONISSSTE

El titular del ISSSTE, Martí Batres, propone convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. La medida busca revertir los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema solidario de pensiones por cuentas administradas, en su mayoría, por Afores privadas.

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PENSIONISSSTE es hoy la única Afore 100% pública. Administra e invierte las cuentas individuales de trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o de forma independiente, y opera bajo la supervisión de la CONSAR en igualdad de condiciones frente a las administradoras privadas.

Un funcionario ofrece un discurso en un evento relacionado con ISSSTE y pensiones, mientras al fondo se visualiza una manifestación con banderas rojas y una lona de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Batres fue presentada ante representantes de la CNTE durante la tercera mesa de diálogo -el 4 de junio- con el ISSSTE, la SEP y la Segob. El planteamiento también incluye la creación de una Aseguradora Pública, descrita como el elemento “más relevante” de la reforma, al ser un organismo especializado exclusivamente en el pago mensual de pensiones a personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

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El objetivo, según el ISSSTE, es avanzar de forma gradual hacia principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de cuentas individuales.

Mario Delgado propone la desaparición de la USICAMM

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, propone la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) como respuesta a una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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El objetivo es modificar el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuela para el magisterio, eliminando la burocracia y fallas que, según la CNTE, perjudican a los docentes.

El Gobierno federal reiteró su apuesta por el diálogo con la CNTE en medio del inicio del paro nacional indefinido.

Delgado señala que la iniciativa se elaborará con la participación de distintos sectores y que la ruta para la desaparición de la USICAMM ya tiene un cronograma definido, el cual busca aprobar la reforma este mismo año. La propuesta también cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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El proceso incluye un diagnóstico de la situación actual, la redacción de la iniciativa de reforma, y una consulta democrática al magisterio antes de presentar el proyecto ante el Congreso de la Unión.

Cronograma para desaparecer la USICAMM:

15 de junio: Instalación de mesa plural para elaboración de la iniciativa.

16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico de la situación actual.

21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.

18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.

14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.