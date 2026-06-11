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Nuevo navegador para hacer búsquedas privadas: todo lo que debes saber de Qwant

Recientemente, este motor francés ha sido elegido como buscador predeterminado por el Parlamento Europeo

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El buscador Qwant se ha empezado a implementar desde el pasado 4 de junio en varios organismos estatales europeos.
El buscador Qwant se ha empezado a implementar desde el pasado 4 de junio en varios organismos estatales europeos.

La preocupación por la privacidad digital ha impulsado la aparición de motores de búsqueda alternativos a los gigantes tradicionales. Entre ellos, Qwant se ha consolidado en Europa como una opción que prioriza la protección de los datos personales y la soberanía tecnológica.

Recientemente, este motor francés ha sido elegido como buscador predeterminado por el Parlamento Europeo, marcando un avance en la búsqueda de independencia tecnológica frente a plataformas globales como Google. Qwant no rastrea la actividad de los usuarios ni crea perfiles para publicidad, posicionándose como una alternativa para quienes buscan navegar sin dejar huella digital.

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Qwant: motor de búsqueda enfocado en la privacidad

Fundado en Francia en 2013, Qwant surgió con una propuesta clara: permitir búsquedas en internet sin registrar ni comercializar información personal. A diferencia de otros buscadores que personalizan los resultados y la publicidad en función del historial del usuario, Qwant garantiza que las consultas no se almacenan ni se venden a terceros.

Qwant - navegador - internet - tecnología - 10 de junio
Basta con ingresar una consulta para obtener resultados web, noticias, imágenes y otros contenidos relevantes. (Captura Qwant)

Su infraestructura, completamente alojada en Europa, responde a los debates sobre la protección de datos y la autonomía tecnológica del continente.

El equipo detrás de Qwant está formado por empresarios franceses y la empresa tiene su sede central en París. Desde su lanzamiento, ha contado con el respaldo de instituciones interesadas en fortalecer alternativas tecnológicas propias dentro de la Unión Europea.

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Con el tiempo, Qwant ha ampliado su oferta, sumando aplicaciones móviles, extensiones para navegadores y herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de generar respuestas rápidas y resúmenes de páginas web.

Qwant - navegador - internet - tecnología - 10 de junio
Una característica principal de Qwant Junior es su filtro estricto de contenido, diseñado para bloquear sitios violentos, pornográficos y enlaces de compras. (Captura Qwant)

Por qué el Parlamento Europeo eligió Qwant como buscador predeterminado

El 4 de junio de 2026, el Parlamento Europeo decidió establecer Qwant como buscador predeterminado en los navegadores Microsoft Edge y Mozilla Firefox de sus equipos internos. Esta decisión afecta tanto a parlamentarios como a asistentes y personal administrativo.

El objetivo principal es reforzar la soberanía digital y proteger los datos personales de quienes trabajan en la institución. Aunque cada usuario tiene la posibilidad de escoger otro motor de búsqueda, Qwant será la opción configurada por defecto.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia promovida por la Comisión Europea para impulsar la industria tecnológica local, especialmente en áreas como inteligencia artificial, servicios en la nube y semiconductores.

La interfaz es similar a otros buscadores tradicionales. Este también tiene inteligencia artificial.
La interfaz es similar a otros buscadores tradicionales. Este también tiene inteligencia artificial.

Cómo funciona el buscador Qwant

Desde el punto de vista del usuario, Qwant ofrece una experiencia similar a la de otros motores de búsqueda conocidos. Permite obtener resultados web, noticias, imágenes y otro tipo de contenidos con solo ingresar una consulta.

La diferencia esencial está en el manejo de la información personal: Qwant no rastrea la navegación, no elabora perfiles individuales y no utiliza cookies con fines publicitarios. La premisa central del servicio se resume en que la persona usuaria no se convierte en el producto.

Entre sus herramientas específicas destaca Qwant Junior, una versión especialmente diseñada para niños y adolescentes. Esta opción filtra contenidos que pueden resultar inapropiados y busca ofrecer un entorno de búsqueda más seguro para los menores de edad.

Qwant - navegador - internet - tecnología - 10 de junio
Con el tiempo, Qwant ha ampliado su oferta, sumando aplicaciones móviles, extensiones para navegadores y herramientas basadas en IA. (Captura Google)

Cómo empezar a usar Qwant y proteger tu privacidad online

Utilizar Qwant es sencillo y la experiencia resulta familiar para quienes ya emplean otros buscadores. La forma más rápida de probarlo es acceder directamente a su página web, escribir la consulta deseada y navegar entre los resultados.

Para quienes desean profundizar en la protección de su privacidad, es posible configurar Qwant como buscador predeterminado en el navegador. El procedimiento varía según el navegador, pero en general consiste en acceder a la configuración, seleccionar el motor de búsqueda y establecer Qwant como opción predeterminada.

Otra alternativa es instalar la extensión oficial de Qwant, disponible para la mayoría de los navegadores modernos. Esta extensión permite cambiar automáticamente el motor de búsqueda predeterminado y, en algunos casos, también la página de inicio, facilitando así una integración completa del servicio en la navegación diaria.

Aunque Google mantiene una posición dominante en el mercado mundial de búsquedas, Qwant apunta a un segmento diferente. Su adopción por parte del Parlamento Europeo representa un avance simbólico en la discusión sobre soberanía tecnológica y privacidad digital.

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