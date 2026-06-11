Israel rechazó declaraciones de Gustavo Petro en la ONU tras replicar el saludo nazi y lanzó duro sablazo: “Comunista que arruinó su gran país”

Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro siguen tensando la ya resquebrajada relación entre Colombia e Israel durante su administración - crédito Infobae

La reciente intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), desató en la jornada del miércoles 10 de junio de 2026 una fuerte reacción de parte de representantes del Gobierno de Israel, que no aceptaron la explicación del mandatario de los colombianos tras sus polémicos comentarios y, en especial, la réplica del saludo nazi en sus redes.

Los delegados del Gobierno de Benjamin Netanyahu calificaron a Petro como un “comunista que arruinó su gran país” y lo acusaron de trivializar el Holocausto, a raíz de su intervención en el organismo multilateral, en la que se refirió a lo que para él es el sistemático asesinato de bebés en el conflicto entre Israel y Palestina; en el que quiso jugar un papel activo como intermediador, aunque sin mayor éxito.

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Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, se despachó contra el presidente Gustavo Petro, tras su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @gidonsaar/X

El episodio se originó después de que Petro reiteró en la sede de la ONU sus críticas a las guerras en Oriente Medio y sus comparaciones con el nazismo, en medio de una sesión especial presidida por Colombia. “Estamos volviendo a la era de los nazis”, reafirmó el jefe de Estado, en una frase que causó de inmediato una respuesta contundente del país asiático, que reprochó lo expresado por el gobernante.

Petro, que el 7 de junio había publicado en su perfil de X la expresión “Heil Hitler” para atacar al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, principal rival de su candidato a la presidencia, el senador oficialista Iván Cepeda, acudió a las instalaciones de la ONU, en Nueva York (EE. UU.) y se fue sin emitir una disculpa pública, lo que intensificó el conflicto diplomático entre ambos países.

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Así fue la dura arremetida de Israel a Gustavo Petro: “Un líder delirante”

Gideon Sa’ar, ministro de relaciones exteriores de Israel, se refirió a la postura del mandatario sudamericano con términos inusualmente duros. “El presidente saliente e infame de Colombia es una mancha en su gran nación. Este antisemita está trivializando sistemáticamente el recuerdo del Holocausto. Es un comunista que arruinó su gran país. Pronto será historia”, expresó Sa’ar.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, volvió a apuntar contra el presidente Gustavo Petro, por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, que se suman a la polémica por el saludo nazi - crédito @dannydanon/X

Por su parte, Danny Danon, embajador ante la ONU, empleó calificativos similares al referirse al jefe de Estado colombiano. “Tras tuitear ‘Heil Hitler’ sin siquiera molestarse en disculparse, la plataforma del Consejo de Seguridad de la ONU dio voz a un líder delirante que difunde declaraciones antisemitas”, afirmó el diplomático, que no ocultó su indignación frente al comportamiento de Petro.

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E hizo énfasis en una de las frases usadas por el presidente, justamente la que se refería al retorno a la era nazi. “No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana, pero nada justifica las palabras reprobables que salieron de su boca”, acotó Danon, que deslizó la posibilidad de que la intervención del presidente ante el organismo haya sido producto de agentes externos en su cuerpo.

La controversia surgió ante la reactivación del tenso cruce entre los mandatarios de Colombia e Israel, fomentados tras los comentarios de Petro en torno al conflicto en Gaza y sus comparaciones históricas. En su discurso, el presidente defendió el fin de los bloqueos económicos sobre países como Irán, Cuba y Venezuela, y reiteró su postura crítica respecto a las potencias internacionales.

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Aunque uno de los apartes que más polémica causó en el recinto fue en el que afirmó que “toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios” y pidió que las exigencias sobre la eliminación de armas nucleares se apliquen sin excepciones. En su presencia, el presidente también respondió a cuestionamientos de la delegación de Estados Unidos sobre sus referencias al nazismo.

El 8 de junio Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, le respondió al presidente Gustavo Petro por su publicación en X en alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

Allí afirmó que ninguna civilización debe ser considerada maligna e insistió en que los conflictos actuales por recursos energéticos y económicos han derivado en crisis humanitarias equiparables a las tragedias del siglo XX. “Y el consumo generalizado de hidrocarburos por codicia que ha llevado a la crisis humanitaria de la guerra, que usted ha descrito muy bien, secretario general”, destacó Petro.

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Fue entonces cuando mencionó lo que para él es el genocidio en tierra sagrada. “Es la lucha por hidrocarburos lo que hace llevar los misiles sobre los pueblos, sobre bebés. Veinte mil asesinados en Gaza, que no se pueden ocultar por ningún interés económico o político, porque, y ese es el sentido de mi escrito, volvemos a los nazis”, señaló el jefe de Estado colombiano ante el pleno del Consejo.

En las críticas previas de Israel a Petro, por su publicación en X, solicitaban al mandatario que se retractara públicamente antes de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad. “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa de la que no hay retorno”, indicó Danon en su perfil, en un frente abierto entre ambas representaciones políticas que sigue causando profundas grietas en la relación bilateral.

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