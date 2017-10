El hambre y las restricciones que planteaba la guerra se hacían sentir en las ciudades, que también despedían a sus hijos que partían hacia el frente. Mientras tanto, la aristocracia rusa seguía reuniéndose en los salones donde hablaban en francés, como retrataba León Tolstoi en La guerra y la paz. Las huelgas recrudecían y las crisis palaciegas también: el monje Rasputín, asesor de la zarina Alexandra y con gran influencia sobre los destinos de la monarquía, había sido asesinado por uno de los príncipes. Quizás el único que no se daba cuenta de la gravedad de la situación era el zar Nicolás II, que, en su última partida al frente, escribía en su diario: "Mi cerebro descansa aquí, no están ni los ministros, ni asuntos que requieran mi atención. Creo que me viene bien". Días después, la dinastía Romanov caería.