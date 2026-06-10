Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias al que adhirió Manuel Adorni

El Régimen Simplificado de Ganancias exime de declarar patrimonio y aplica a rentas locales, según ARCA.

La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) que se sancionó dentro de la ley de Inocencia Fiscal, crea toda una serie de beneficios impositivos para quienes adhieren.

¿Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias?

El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) establece cambios en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para quienes obtienen rentas de fuente argentina. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la modalidad permite a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, siempre que sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y obtengan exclusivamente rentas locales, optar por una declaración que excluye la obligación de informar el patrimonio. Esta opción aplica para los períodos fiscales que inician a partir del 1° de enero de 2025 y busca optimizar procesos y reducir la carga administrativa.

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Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el régimen se divide en dos dimensiones. Por un lado, está la declaración jurada simplificada, que no exige al contribuyente informar patrimonio al inicio ni al cierre del periodo fiscal, el monto consumido ni variaciones patrimoniales. Solo requiere declarar ingresos, gastos y deducciones, tras lo cual el sistema determina el impuesto y el contribuyente paga. Esta declaración más simple otorga un efecto de presunción de exactitud y un "tapón fiscal" para los períodos fiscales no prescriptos (cinco años para atrás).

En esa línea, Domínguez puntualizó que algunos contribuyentes pueden adherir para acceder a la declaración simplificada y al beneficio del tapón fiscal. Además, resaltó que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias contempla la posibilidad de utilizar dólares no declarados para comprar bienes como inmuebles o vehículos, pero no obliga a hacerlo.

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Con la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), Adorni y Angeletti obtienen el patón fiscal.

Y en el marco de la adhesión por parte de Adorni y Angeletti, aclaró que, para el periodo fiscal 2025, el Régimen Simplifica de Ganancias aplica a quienes presenten su declaración correspondiente y abonen en término, obteniendo la presunción de exactitud y el tapón fiscal, aunque únicamente en el ámbito impositivo. También remarcó que este efecto no alcanza a la Oficina Anticorrupción, que exige a los contribuyentes obligados la presentación de sus declaraciones patrimoniales.

El especialista Marcos Felice diferenció el régimen de otras cuestiones judiciales. Afirmó: “No tiene nada que ver lo del Régimen Simplificado de Ganancias con Inocencia Fiscal con lo que se le está investigando a Adorni, que es enriquecimiento ilícito. Puedo adherir al Régimen Simplificado de Ganancias sin la necesidad de usar dólares del colchón, podés entrar igualmente para tener los beneficios del bloqueo fiscal para que no te investigue ARCA”. Felice remarcó así que, aunque la modalidad simplificada ofrece un bloqueo fiscal, no interfiere en investigaciones por delitos como enriquecimiento ilícito.

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Especialistas advierten que el régimen no protegerá a Adorni ni Angeletti ante investigaciones de enriquecimiento ilícito o dádivas.

Una fuente especializada, en condición de off the record con Infobae, sostuvo que el Régimen Simplificado de Ganancias no libra de consecuencias ante delitos distintos a los tributarios. “El Régimen Simplificado de Ganancias no zafa a Adorni si cometió un delito de enriquecimiento ilícito, dádivas. Lo salva de un posible delito tributario, no va a tener que mostrarle a ARCA su patrimonio, pero sí va a tener que hacerlo ante la oficina anticorrupción”, indicó la fuente.

¿Qué es el “tapón fiscal” en este régimen?

Es un beneficio por el cual, si un contribuyente presenta la declaración jurada simplificada y pagás el impuesto en término (correspondiente al período fiscal base 2025, cuyos vencimientos operan en junio de 2026), ARCA no puede revisar, fiscalizar ni ajustar las declaraciones juradas de Ganancias e IVA de los períodos fiscales anteriores no prescriptos.

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La ley introduce un cambio de paradigma: se pasa de la sospecha automática de evasión a la presunción de exactitud, donde el fisco acepta que lo declarado por el contribuyente es correcto y suficiente.

Los dos efectos clave:

Efecto liberatorio: La presentación y el pago en término (o adhesión a un plan de facilidades) cancelan definitivamente el impuesto del período base. Bloqueo / Tapón hacia el pasado: Se presume la exactitud de los tres años anteriores. Además, la Ley de Inocencia Fiscal reduce el plazo de prescripción de 5 a 3 años para los contribuyentes cumplidores. Esto implica que las declaraciones anteriores quedan blindadas y ya no pueden ser investigadas.

Ventajas del régimen

Las opiniones de los expertos consultados coinciden en que el Régimen aporta ventajas para quienes quieren cubrirse ante ARCA sin necesidad de tener que sacar los dólares del colchón. La presunción de exactitud y el tapón fiscal figuran entre los principales beneficios destacados. El debate sobre el alcance el Régimen Simplificado de Ganancias tomó fuerza a partir del caso de Adorni. Algunos sectores analizan la posibilidad de que sirva para eludir controles patrimoniales, aunque las fuentes consultadas puntualizan que su efecto se limita al ámbito fiscal y no exime de responsabilidades ante la Oficina Anticorrupción.

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La cuestión está en que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte del jefe de Gabinete y su esposa produce cuestionamientos sobre el interés del Gobierno en la sanción de la Ley. A su vez de que le complica el panorama al ministro de Economía, Luis Caputo, quien hace semanas mantuvo una reunión con contadores y busca subsanar los puntos débiles con el envío de una nueva Ley al Congreso que le de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran sacar los dólares del colchón de que no será perseguidos por otra administración.

En el Ministerio de Economía hay particular interés en que la Ley de Inocencia Fiscal funcione, es que lo ven como uno de los motores para que la recuperación de la actividad se más rápido. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos tiene USD 170.000 millones fuera del sistema bancario. Ante este contexto, el oficialismo va a tener mayores dificultades para pasar una nueva Ley en el Congreso sobre la que aún no hay fecha de envío, pero que se espera pronto. La política parece que se va llevar puesta a la economía, al menos en esta situación.

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