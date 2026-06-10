Colombia

Gustavo Petro fue ‘suspendido’ por la Comisión de Acusaciones: el Gobierno, líderes políticos y congresistas reaccionaron a la decisión

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el excandidato presidencial Roy Barreras, entre otras figuras políticas rechazaron la decisión de la Cámara de Representantes y la calificaron de inconstitucional

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Gustavo Petro - crédito Alejandro García/EFE/Colprensa/Cristian Bayona/Colprensa/ Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro es investigado por la Comisión de Acusaciones por presunta participación en política - crédito Alejandro García/EFE/Colprensa/Cristian Bayona/Colprensa/ Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El miércoles 10 de junio de 2026, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Presentantes, que preside la congresista Gloria Arizabaleta, ordenó la ‘suspensión’ del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio por presunta participación en política. La decisión generó fuertes reacciones entre políticos y miembros del Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Senado de la República es el único órgano que puede suspender al jefe de Estado y afirmó que “en derecho” no existe la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones suspenda al mandatario.

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“En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante (sic)”, señaló Benedetti.

Armando Benedetti - crédito @AABenedetti/X
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Senado de la República es el único quien puede suspender al jefe de Estado - crédito @AABenedetti/X

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, cuestionó la decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, asegurando que la congresista Gloria Arizabaleta “olvida las disposiciones constitucionales”.

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“Mientras fallecen las reformas sociales en los trámites legislativos, entre ellas la jurisdicción agraria por falta de debate, se conoce un auto firmado por una sola congresista que orden suspender de su ejercicio al Jefe de Estado. Un acto que no ordena presentarse a debate a cuerpo colegiado alguno! Olvida las disposiciones constitucionales al respecto, es una ruptura institucional. Urge que se precise desde el legislativo que se pretende con esa medida (sic)”, expresó la ministra de Agricultura.

Roy Barreras, expresidente del Senado y excandidato presidencial, calificó la decisión de inconstitucional y señaló que la Cámara de Representantes no tiene la capacidad para tomar esa decisión.

“Como expresidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno! (sic)”, afirmó.

Roy Barreras - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras, expresidente del Senado y excandidato presidencial, calificó la decisión de inconstitucional y señaló que la Cámara de Representantes no tiene la capacidad para tomar esa decisión - crédito @RoyBarreras/X

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