La tormenta tropical Cristina se estanca frente al Pacífico y eleva el riesgo de inundaciones en Nicaragua

Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

La tormenta tropical Cristina ha dejado severos estragos en Nicaragua, donde el estancamiento del fenómeno frente a la costa del Pacífico ha intensificado el riesgo de inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructuras clave.

De acuerdo a una nota del periódico 100% Noticias, los especialistas advierten que mientras el sistema permanece prácticamente inmóvil, las lluvias continuas seguirán afectando a departamentos como León y Chinandega.

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En las últimas horas, las autoridades han permanecido en alerta debido a la posibilidad de acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 300 milímetros en algunas zonas. El fenómeno, cuyo centro se ubica a solo 40 kilómetros del litoral entre Poneloya y Puerto Sandino, mantiene una influencia directa en amplias áreas del occidente nicaragüense.

Marejadas y daños en zonas costeras

El balneario Paso Caballos, en Corinto, ha sido uno de los puntos más golpeados por el fuerte oleaje. Comerciantes y habitantes reportaron desde la madrugada la destrucción de estructuras y la entrada del mar en áreas urbanas cercanas a la playa. Las imágenes difundidas muestran negocios y viviendas parcialmente inundados y con daños visibles a causa de las marejadas.

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En respuesta, los equipos municipales han trabajado durante toda la jornada para contener los daños y atender a los afectados. Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de que el oleaje se mantenga o incremente con el paso de las horas.

Emergencias en carreteras y arterias viales

Las lluvias asociadas a Cristina también han provocado emergencias viales en la capital. En Managua, cuadrillas de la Alcaldía realizaron labores para despejar acumulaciones de agua en los alrededores de la micropresa El Jobo, una infraestructura esencial para el drenaje pluvial en la temporada lluviosa.

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Las lluvias asociadas a Cristina también han provocado emergencias viales en la capital. (Foto archivo, cortesía ).

Un socavón en la entrada al kilómetro 13 de la carretera a Masaya atrapó a un camión durante la madrugada, lo que obligó a desplegar maquinaria pesada para estabilizar la vía y prevenir accidentes mayores, cita la nota de 100% Noticias.

Además, en el sector de San Judas, las precipitaciones dañaron otra arteria principal, lo que motivó reparaciones urgentes para restablecer la circulación vehicular.

Pescadores rescatados tras naufragio en el Pacífico

Las condiciones marítimas adversas generadas por la tormenta casi derivan en tragedia frente a las costas del Pacífico. Cinco pescadores, identificados como Ángel de Jesús Bermúdez, Kelvin Navarro Rojas, Juan Carlos Carmona, José Armando Ortiz y Cristian Alexander Carmona, fueron rescatados tras naufragar durante la madrugada, cuando la embarcación “Santa Rosa La Boquita” volcó debido al fuerte oleaje.

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Los sobrevivientes, todos originarios de Casares, Carazo, permanecieron varias horas a la deriva y fueron localizados en Playa Miraflores, en Villa El Carmen, gracias a la colaboración de otros pescadores.

El Ejército de Nicaragua confirmó que el Destacamento Naval de Aguas Interiores sigue monitoreando la situación meteorológica y marítima de forma permanente.

Tormenta Tropical Cristina deja las playas de Ricas cubiertas con espuma blanca en Nicaragua. (Foto cortesía redes sociales)

Persistencia del fenómeno y riesgos adicionales

“Cristina genera vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que llegan a los 40”, informaron las autoridades. Además, los oleajes alcanzan alturas de hasta dos metros en el Pacífico y cuerpos de agua interiores, lo que incrementa el peligro para actividades pesqueras y el transporte marítimo.

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La situación se agrava porque la tormenta permanece estacionaria, provocando que las mismas regiones reciban lluvia de manera continua. Este patrón incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y daños adicionales en infraestructuras y comunidades vulnerables.

Hasta el momento, el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la respuesta de los equipos de emergencia han sido constantes, mientras el país se prepara para enfrentar nuevas afectaciones en las próximas horas si el fenómeno no se desplaza hacia mar abierto.

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