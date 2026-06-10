El último feriado de junio creará este fin de semana largo de tres días antes de Fiestas Patrias

El lunes 29 de junio es feriado en Perú. - Crédito Andina

Atención, trabajadores. Si bien varios perdieron un día libre extra el pasado 7 de junio, dado que cayó domingo y día de Elecciones, junio aún traerá un nuevo feriado, en menos de tres semanas.

Se trata del feriado del lunes 29 de junio, por el Día de San Pedro y San Pablo. Dado el día en que cae, este crea un fin de semana largo de tres días, que incluye el sábado 27, domingo 28 y el mismo lunes 29 de junio.

Recuerda que estas fechas también aplicarán para el sector privado, en tanto los trabajadores no laboren el fin de semana. Como se recuerda, los privados deberán descansar el feriado del lunes 29 de junio o ser compensados con un pago triple o un día libre posteriormente si trabajan en esta fecha.

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Feriado del 29 de junio

Como se sabe, el Día de San Pedro y San Pablo está incluido en el calendario de celebraciones de Perú y se conmemora el 29 de junio, coincidentemente con el Día del Pescador.

Esta es una fecha apreciada por el mundo católico que dedica sus reflexiones a dos relevantes apóstoles de Jesús: Pedro y Pablo, a quienes, según señala las enseñanzas de esta Iglesia, encargó dar a conocer su palabra.

Los trabajadores privados reciben pago triple si trabajan en este día. - Crédito Andina

Así, autoridades eclesiales y feligreses los consideran actualmente mártires y patronos de Roma por entregar sus vidas a la propagación del evangelio.

Como se conoce por estas enseñanzas, tanto Pedro como Pablo murieron trágicamente por orden de Nerón y la tradición cristiana refiere que el martirio de ambos ocurrió el mismo día: el 29 de junio del año 67 d. C.

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Podrá ser un feriado largo para hacer paseos o viajes cortos. - Crédito Andina

Los feriados en Perú

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó, pero tuvo fin de semana largo con el día no laborable del 2 de enero Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó, y configuró un feriado largo de cuatro días con el anterior feriado Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Este es el siguiente Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Configura un feriado largo de cinco días con el día no laborable del lunes 27 de julio y el siguiente feriado Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.