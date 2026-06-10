Crimen y Justicia

Armas y dagas: la colección nazi de un hombre de Gerli que terminó detenido por vender un uniforme en redes sociales

Fernando Martínez, alias “Fernando Martinsohn”, fue arrestado por el área de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense. Le encontraron cascos de la SS, libros de Adolf Hitler y varias pistolas de alto poder. El debate en la Justicia

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allanamiento fanatico nazi la plata policia bonaerense portada
Las gorras de las SS y más simbología nazi en el domicilio de Martínez

Diego Fernando Martínez, de 46 años, fue detenido esta semana por la Policía Bonaerense. El hombre, vecino de Gerli, se hacía llamar “Fernando Martinsohn” en redes sociales porque, tal vez, sonaba más europeo. Operaba un pequeño emprendimiento donde vendía uniformes militares, principalmente por Facebook Marketplace.

Allí, el hombre de Gerli publicó semanas atrás un uniforme de las Wehrmacht nazi de la Segunda Guerra Mundial. Detrás del uniforme se veía, en el posteo, una gorra de las SS, con la característica calavera, el totenkopf.

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El posteo llegó a la Justicia federal de Quilmes, que inició un expediente a cargo del juez Alberto Recondo por el delito de actos discriminatorios, la Ley 23592 que pena, entre otras cosas, la propaganda racista. Así, la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la Bonaerense recibió la orden de investigar y allanar al tal “Martinsohn”.

Cuando una tropa de asalto entró a su domicilio, encontraron un pasillo de baldosas que, curiosamente, formaban cruces esvásticas entre sí. Habría mucho más adentro.

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Las baldosas con esvásticas en el domicilio del sospechoso allanado en Gerli

Hallaron, efectivamente, dos gorras de la SS, más de cuarenta parches y fajas con esvásticas, chaquetas militares y un casco al estilo de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra, una vieja copia de Mein Kampf de Adolf Hitler en español, dos dagas también decoradas con esváticas y una enciclopedia sobre uniformes y gafetes, nazis también. Si el material es original o una serie de réplicas -lo que suele ocurrir en este tipo de casos- podrá ser determinado por un simple estudio histórico.

Luego, estaban las armas: una pistola Zonda de calibre .22, una Walther calibre .25, un viejo revolver calibre .38, dos revólveres Colt calibre .38 largo, una carabina y más de 200 balas, así como dos celulares que podrán ser peritados.

Martínez, por su parte, quedó detenido en calidad de comunicado.

El material incautado a "Fernando Martinsohn" en Gerli
El material incautado a "Fernando Martinsohn" en Gerli

El allanamiento y detención de Martínez es uno más en una larga historia, donde los interesados en las armas y la historia militar se mezclan la memorabilia nazi y los discursos de odio que se dicen en secreto. Veinte años atrás, un casco de las SS podía valer 15 mil dólares entre ciertos vendedores de este submundo. Un caso ya clásico es el del anticuario Carlos Olivares, cuya casa de Beccar fue allanada en 2017, con un material que superaba ampliamente al de “Carlos Olivares”.

Allí, en una habitación secreta, se encontró lo que medios como el Washington Post y el New York Times: el hallazgo del mayor lote de artefactos nazis en la historia argentina.

Eran 75 objetos encontrados por la división Protección de Patrimonio Cultural de la Policía Federal, con bustos de Adolf Hitler, estatuillas de soldados de la SS, medallas y condecoraciones como la Cruz de Hierro, una imponente águila imperial firmada por Carl Eickhorn, un célebre metalúrgico que forjó dagas para el Tercer Reich. Virtualmente cada objeto estaba decorado por una esvástica.

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El uniforme vendido en Facebook que inició la causa

La pregunta es: ¿poseer memorabilia nazi constituye un acto de propaganda? La misma figura fue aplicada en otros allanamientos de la historia reciente donde se halló material del Tercer Reich. En todo caso, la presunta venta de los artículos complica seriamente a Martínez.

En cuanto a Olivares, no fue acusado de este delito. Sin embargo, quedó a un paso del juicio oral un año atrás, cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó varios recursos de su defensa. El delito por el que fue acusado, finalmente, del delito de contrabando de mercaderías y pago de coimas para pasar su material por la Aduana supuestamente sin control.

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Martínez tras su detención

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