Economía

El viceministro de Economía aseguró que el peso argentino “se va a convertir en una de las monedas más fuertes del continente”

José Luis Daza, secretario de Política Económica y número dos de Luis Caputo, explicó que se debe a la significativa oferta de dólares que van a generar las inversiones y el aumento de las exportaciones. Cómo seguirá el programa de BCRA en lo que queda de 2026

Guardar
Google icon
luis caputo jose luis daza
El viceministro de Economía, José Luis Daza, y el ministro Luis Caputo

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el peso argentino se convertirá en una de las monedas más fuertes de la región, debido a la nueva matriz exportadora y a las inversiones proyectadas, que en conjunto generarán un flujo de dólares récord. Asimismo, hizo alusión al debate sobre el nivel del tipo de cambio y aseguró que el dólar “no está planchado”.

En un evento organizado por Fitch Ratings, el funcionario ponderó, en primer lugar, el cumplimiento del objetivo de compra de divisas fijado por parte del BCRA en USD 10.000 millones y sostuvo que, de continuar a la velocidad vista hasta ahora, se podría llegar a los USD 24.000 millones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, afirmó: “No creemos que vamos a seguir a este pace, pero claramente estamos outperforming. Ya llegamos a la compra consistente con las metas de acumulación del FMI y la balanza total de Argentina se ve extraordinariamente positiva".

“A comienzos de 2025, sabíamos que enfrentábamos una situación política muy compleja, que íbamos a enfrentar turbulencias, pero empezamos a trabajar desde muy temprano tanto con el Fondo como con el Tesoro de EEUU para tener un prestamista de última instancia”, relató.

PUBLICIDAD

panel de bancos IIF
Daza: "Ya llegamos a la compra consistente con las metas de acumulación del FMI y la balanza total de Argentina se ve extraordinariamente positiva"

En retrospectiva, señaló: “Una de las cosas que siempre me llamó la atención era que se decía que había escasez de dólares. Pero la razón por la cual faltaban era que existía un conjunto de políticas macroeconómicas absolutamente inconsistentes con el precio de la divisa”.

En ese marco, explicó que Argentina es una economía que no ha recibido inversiones significativas durante más de 20 años y que se encontraba profundamente descapitalizada. Ahora, “la estamos abriendo al mundo, eliminando restricciones comerciales, de inversión y operativas”.

Por ello, “habrá una una verdadera avalancha de inversión extranjera que todavía no se materializa”. El RIGI y la celeridad de las aprobaciones de proyectos cumplen un rol clave en ese sentido.

Con foco en el agro, la minería y la energía, Daza remarcó que “estamos atrayendo dólares para invertir en sectores que van a producir más dólares, con lo cual se espera un flujo constante de divisas que va a ir creciendo de forma sumamente significativa”.

“Este año, combinado las exportaciones mineras y energéticas, vamos a tener USD 20.000 millones superávit. En lo que va de 2026, la energía ya aportó más dólares que la agricultura. Estamos agregando un campo entero a la economía argentina y vamos a sumar otro más”.

En otro orden, se refirió a la discusión recurrente en torno al tipo de cambio: que está atrasado, planchado, intervenido. “El tipo de cambio flota. Además, si se analiza la volatilidad cambiaria, no se planchó, se normalizó”, precisó Daza y añadió que las fluctuaciones del peso argentino ahora es prácticamente equivalente a las variaciones que se observan en México, Chile, Brasil y Colombia.

Daza: "Estamos agregando un campo entero a la economía argentina y vamos a sumar otro más”. REUTERS/Agustin Marcarian
Daza: "Estamos agregando un campo entero a la economía argentina y vamos a sumar otro más”. REUTERS/Agustin Marcarian

“Cuando los empresarios me preguntan qué va a pasar con el dólar, mi respuesta es clara: no apuesten a una devaluación para salvar su negocio“, enfatizó, aclarando que nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio. ”Es uno de los misterios, de los puzzles, que en economía no podemos predecir".

Pero, teniendo en cuenta la oferta de divisas proyectada, con una base exportadora más diversificada, Daza cree que la moneda argentina “se va a convertir en una de las más fuertes del continente”.

Por otra parte, el viceministro del Palacio de Hacienda se refirió a la fuerte dolarización de 2025, en el marco del proceso electoral, y subrayó que, no obstante, “la gente mantuvo los dólares en el sistema bancario y no hubo una corrida”, lo cual representa “un cambio extraordinariamente importante para un país que ha sufrido confiscaciones de ahorro”.

También, el funcionario dijo que la situación fiscal mejoró drásticamente y que hoy tiene apoyo en todo el espectro político. Incluso, “peronistas y kirchneristas hablan de mantener el esquema fiscal. La visión de la sociedad sobre el rol de los déficits se modificó, y eso no va a volver atrás”.

Aun así, piensa que el superávit en las cuentas públicas “depende en gran medida de dos personas: el presidente Milei y el ministro Caputo, porque no se ha consolidado una institucionalidad permanente”.

Para finalizar, puso foco nuevamente en el grado de apertura. “Somos el país más cerrado de la región y, posiblemente, el segundo o tercero del mundo. Para dimensionarlo, incluso Corea del Norte tenía menos trabas al comercio internacional que la Argentina”. “Este aislamiento implica pérdida de productividad, de compañías que pueden operar a gran escala y de incorporación de tecnología”.

Como contraste, Daza mencionó el caso de Vietnam, que a comienzos de los años noventa era una economía más pobre que la argentina, recién salida del comunismo y con un nivel de integración internacional similar. Tras liberalizar y adoptar reformas de mercado, logró multiplicar casi por cinco su ingreso por habitante. Mientras tanto, en la Argentina este indicador acumula unos 15 años de retroceso.

“Si eliminamos las trabas, vamos a ser uno de los países que más crece en el mundo”, apuntó.

Temas Relacionados

dólarreservasúltimas noticiasJosé Luis Daza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias al que adhirió Manuel Adorni

Este enfoque tributario, incluido dentro de la Ley d e Inocencia Fiscal, abandona la presunción de culpabilidad, por lo que el contribuyente es inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario. El jefe de Gabinete y su esposa se plegaron al esquema

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias al que adhirió Manuel Adorni

El salario mínimo perdió poder adquisitivo y debería triplicarse para recuperar su valor original, según un estudio de la UBA

Un informe elaborado por un investigador de la Universidad de Buenos Aires sostiene que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se encuentra por debajo del registrado durante la crisis de 2001

El salario mínimo perdió poder adquisitivo y debería triplicarse para recuperar su valor original, según un estudio de la UBA

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 9

El calendario de pagos ya definió cuándo se acredita cada prestación para esa terminación, con subas de 2,58%, medio aguinaldo incluido y cambios según jubilaciones, asignaciones o desempleo

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 9

Préstamos para comprar autos 0 km: cuáles son las ofertas de financiación a tasa 0% para junio

A pesar de la caída de ventas, las automotrices siguen apostando por las ventas a crédito prendario parcial que permite pagar hasta el 50% del valor de los 0 km en hasta dos años de plazo con cuotas sin interés

Préstamos para comprar autos 0 km: cuáles son las ofertas de financiación a tasa 0% para junio

Banco Macro y el ecosistema GovTech apostaron por ciudades más inteligentes con Conecta IA

Especialistas de la región compartieron soluciones tecnológicas para gestiones públicas, priorizando nuevas formas de vinculación entre gobiernos y emprendedores

Banco Macro y el ecosistema GovTech apostaron por ciudades más inteligentes con Conecta IA

DEPORTES

Uno de los candidatos a meterse en la lista mundialista de Argentina confirmó su llegada al Tottenham

Uno de los candidatos a meterse en la lista mundialista de Argentina confirmó su llegada al Tottenham

El secreto de la vitalidad de Luis Enrique, ejercicios periódicos y ciclismo para desafiar el paso del tiempo

“Todo depende de la mente”: LeBron James se refirió al fin de su carrera en la NBA

“Debo ser estúpido”: la curiosa frase del DT de Francia en medio de las críticas a Kylian Mbappé antes del Mundial

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

TELESHOW

Mirtha Legrand eligió su mejor recuerdo de la historia de los mundiales: “Yo los vi todos”

Mirtha Legrand eligió su mejor recuerdo de la historia de los mundiales: “Yo los vi todos”

El emotivo mensaje de Soledad Pastorutti para su hija Antonia en su cumpleaños 16: “Cambiaste mi vida para siempre”

La indignación de Sol Abraham por la actitud de sus compañeros en Gran Hermano: “Se re pudrió”

Sofía Jujuy Jiménez contó el ritual que hizo para encontrar un amor sano: “Alguien que me quiera bien”

Carla Calabrese pone en escena una obra que invita a la reflexión: “No puedo dirigir solo entretenimiento”

INFOBAE AMÉRICA

Le Parc “continúa brillando”: elogios de la crítica para la muestra del artista argentino en Londres

Le Parc “continúa brillando”: elogios de la crítica para la muestra del artista argentino en Londres

El costo de los desastres naturales en Costa Rica suma USD 6,207 millones desde 1988

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

La Policía Nacional Civil de Guatemala anuncia un plan especial de seguridad durante el Mundial 2026

Un estudio global evaluó los basurales más contaminantes: localizó en Argentina al mayor emisor de metano