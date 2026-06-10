EN VIVO | Gustavo Petro presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU: el mandatario ya está en Nueva York, Estados Unidos

El mandatario colombiano abordará temas relacionados con la paz internacional y el respeto al derecho internacional . Esta sesión constituye el eje central de su visita.

El presidente Petro llegó este miércoles 10 de junio de 2026 a Nueva York, Estados Unidos, para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Existe la posibilidad de que el jefe de Estado mantenga un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , durante la cumbre Dignidad en Democracia, programada para el 12 de junio.

La agenda del presidente colombiano contempla la participación en reuniones sobre Mujer, Paz y Seguridad, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, y sobre Niñez y Conflicto, a cargo de la embajadora Leonor Zalabata.

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