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EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes

Una aeronave estadounidense disparó “municiones de precisión” a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Settebello con bandera de Palaos, país en Oceanía, mientras transitaba por el golfo de Omán

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Un petrolero fondeado en el golfo de Omán. (AP Foto/Fatima Shbair)
Un petrolero fondeado en el golfo de Omán. (AP Foto/Fatima Shbair)

Estados Unidos informó el miércoles que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio en el golfo de Omán cuando intentaba transportar petróleo desde Irán en violación del bloqueo de Washington a puertos iraníes, informó el miércoles el ejército estadounidense.

La noche del lunes, “una aeronave estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses”, señaló el comando estadounidense para Oriente Medio (Centcom), en una publicación en X. Identificó la embarcación como el M/T Settebello, con pabellón de Palaos.

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“A las 11:14 pm (del este EE.UU. o 03:14 GMT), fuerzas de EE.UU. inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque violó el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán”, indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

Una aeronave estadounidense disparó “municiones de precisión” a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Settebello con bandera de Palaos, país en Oceanía, mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes de las fuerzas de Estados Unidos, añadió el organismo militar.

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El Centcom reportó el ataque mientras el presidente Donald Trump aseguraba que Estados Unidos atacaría este miércoles nuevamente “con dureza” a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero con dos soldados estadounidenses, quienes sobrevivieron.

Las fuerzas estadounidense dispararon el lunes contra otro buque petrolero, también con bandera de Palaus, en el golfo de Omán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kent Nishimura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kent Nishimura

Con ello, el Centcom reporta haber inhabilitado ocho buques que no han cumplido con el bloqueo marítimo a Irán que el 13 de abril impuso el mandatario estadounidense, además de sumar 134 barcos redirigidos y 42 que han pasado con “asistencia humanitaria”.

Trump había asegurado el fin de semana que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese a un intercambio de agresiones entre Irán e Israel, pero tras el ataque iraní al helicóptero estadounidense ha prometido “atacar con dureza” mientras el país persa ha dicho que revisará la continuidad del diálogo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente “con dureza” a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

“Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo”, aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.

Trump afrimó que “estaban cerca” de sellar el acuerdo y reprochó que Irán atacara el helicóptero que ha desencadenado nuevos enfrentamientos en la peor escalada desde que se firmara el alto el fuego el pasado 8 de abril.

“Tenemos derecho a hacerlo (atacar). Ya sabes, derribaron una máquina increíble, realmente increíble. Y al principio dijeron que no lo habían hecho, pero luego admitieron que sí”, dijo para defender los recientes bombardeos.

Se lanzan misiles iraníes, tras el anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán de que el miércoles había llevado a cabo ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, desde una ubicación indicada como Teherán (Irán) (REUTERS)
Se lanzan misiles iraníes, tras el anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán de que el miércoles había llevado a cabo ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, desde una ubicación indicada como Teherán (Irán) (REUTERS)

Por su parte, Irán respondió atacando objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El mandatario estadounidense responsabilizó a Irán por no haber firmado aún un acuerdo que ponga fina la guerra que EEUU e Israel iniciaron el 28 de febrero, después de “varios meses trabajando”.

“Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero nos siguen dando largas, nos siguen tomando por tontos porque, ¿sabe una cosa?, han tratado con presidentes muy estúpidos”, declaró y dijo sentirse “avergonzado” por predecesores en su cargo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles la fragilidad de los acuerdos de alto el fuego vigentes en Oriente Medio - tanto con Irán como entre Israel y el Líbano - y alertó de los riesgos de que se convierta en “un fuego total”.

“En el Golfo, el alto el fuego se parece más bien a un fuego menor, como hemos visto con la escalada de ataques y la retórica de las últimas 48 horas”, lamentó Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad.

(Con información de AFP y EFE)

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