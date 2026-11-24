La seguridad de las cargas continúa siendo una de las principales preocupaciones del transporte terrestre brasileño (Foto: Shutterstock)

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El transporte de cargas por carretera en Brasil enfrenta tres desafíos que condicionan su eficiencia y capacidad de crecimiento: la inseguridad, la disponibilidad de conductores profesionales y las dificultades en los cruces fronterizos. Estas problemáticas fueron abordadas en un encuentro internacional realizado en San Pablo, en el que participaron autoridades públicas, fuerzas de seguridad y referentes del sector.

La jornada fue organizada por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), junto con el Ministerio de Transportes de Brasil y la Asociación Nacional del Transporte de Cargas y Logística, con el objetivo de analizar soluciones que permitan mejorar las operaciones nacionales e internacionales.

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La cooperación internacional y el intercambio de experiencias ocuparon un lugar central en los debates, especialmente por el impacto que tienen estas dificultades sobre los costos operativos, la competitividad comercial y el funcionamiento de las cadenas de suministro.

“Un transporte más eficiente se traduce en menores costes, un comercio más sólido y productos más accesibles para los consumidores”, señaló Patrick Philipp, director de Certificación y Normas de la IRU.

El robo de mercancías y las nuevas modalidades delictivas

La seguridad de las cargas continúa siendo una de las principales preocupaciones del transporte terrestre brasileño. Además de comprometer la integridad de los conductores y las mercancías, los hechos delictivos representan un riesgo para la continuidad de las operaciones logísticas.

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Durante el encuentro, representantes de la IRU y de las fuerzas policiales de San Paulo analizaron la evolución de las modalidades delictivas, entre las que se destaca el fraude digital, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación entre operadores de transporte, autoridades públicas y fuerzas de seguridad, particularmente en lo relacionado con el intercambio de información y la incorporación de prácticas operativas más seguras.

“El robo de mercancías no es solo un problema de transporte. Afecta al comercio, a la competitividad económica y, sobre todo, a la seguridad de los conductores”, explicó Ana Luiza Taliberti, asesora jurídica sénior de la IRU.

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En este contexto, la capacitación de los trabajadores y la incorporación de herramientas de prevención forman parte de las iniciativas impulsadas por el organismo internacional para reducir la exposición del sector a estos riesgos.

“Un transporte más eficiente se traduce en menores costes, un comercio más sólido y productos más accesibles para los consumidores”, señaló Patrick Philipp, director de Certificación y Normas de la IRU (Foto: IRU)

La escasez de conductores y la profesionalización del sector

La disponibilidad de conductores profesionales constituye otro de los desafíos para sostener el crecimiento de la actividad. La dificultad para incorporar nuevos trabajadores se combina con la necesidad de mejorar las competencias de quienes ya forman parte del sector.

Durante el seminario también se destacó la importancia de avanzar en la formalización del transporte, debido a las consecuencias que tiene la informalidad sobre la calidad de los servicios y la sostenibilidad de las operaciones.

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Como referencia, la IRU cuenta con estándares internacionales de formación profesional que se implementan a través de su red de capacitación en más de 40 países.

La incorporación de nuevos talentos, la capacitación continua y la retención de los conductores actuales fueron identificadas como prioridades para responder a una problemática que excede al mercado brasileño y afecta al transporte terrestre a escala mundial.

Una oportunidad para agilizar el comercio regional

El tercer eje estuvo vinculado con la posibilidad de mejorar las conexiones comerciales de Brasil mediante el sistema TIR, un mecanismo internacional que facilita el tránsito aduanero de mercancías.

Su implementación podría contribuir a simplificar los procedimientos fronterizos, reducir los tiempos de espera y brindar mayor previsibilidad a las operaciones transfronterizas, aspectos fundamentales para la planificación logística.

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Las autoridades también analizaron cómo este sistema podría complementar los mecanismos regionales existentes, entre ellos el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

“El proyecto TIR ofrece a Brasil la oportunidad de hacer que el transporte internacional por carretera sea más eficiente y esté mejor conectado, fortaleciendo los corredores comerciales en toda Sudamérica y más allá”, expresó Juliana Tiemi Tamanaha, representante del Ministerio de Transportes de Brasil.

La posibilidad de avanzar hacia una mayor armonización de los procedimientos aduaneros adquiere especial relevancia para los corredores comerciales sudamericanos, donde la coordinación entre países resulta determinante para reducir las demoras y mejorar la previsibilidad de los intercambios.

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De esta manera, la seguridad de las mercancías, la profesionalización de los conductores y la facilitación del tránsito fronterizo conforman una agenda de trabajo con implicancias que trascienden al mercado brasileño y alcanzan a la integración logística regional.