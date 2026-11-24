Cinco estudiantes de Cartago, con edades entre los 10 y 15 años, representarán a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica 2026 en Puerto Rico. Crédito: Municipalidad de Cartago

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El talento de cinco niños y adolescentes costarricenses, provenientes de la provincia de Cartago, llegará hasta Puerto Rico, donde representarán al país en la Olimpiada Mundial de Robótica 2026 (World Robot Olympiad), una competencia internacional que reunirá a estudiantes para enfrentar desafíos de programación, ingeniería e innovación.

Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 10 y 15 años, participarán en el campeonato que se desarrollará del 8 al 10 de diciembre, después de conseguir su clasificación durante la Competencia Nacional de Robótica, celebrada en septiembre.

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Los representantes forman parte del Laboratorio de Innovación y Tecnologías STEAM de la Municipalidad de Cartago, un programa que promueve el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas mediante experiencias prácticas.

La delegación está integrada por Mathías Jiménez, de 14 años; Farith Fernández, de 15; Luciana Loria, de 12; Ángel Segura, de 10; y Matthew Chavarría, también de 10 años.

Los estudiantes competirán en tres equipos, distribuidos en dos de nivel escolar y uno de nivel colegial, con el objetivo de demostrar las capacidades adquiridas durante su preparación.

Robots capaces de resolver desafíos en tiempo récord

Los costarricenses participarán en la categoría Robot Mission, una modalidad que exige diseñar, construir y programar robots autónomos capaces de completar diferentes misiones dentro de un tiempo determinado.

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La competencia no solamente evalúa el funcionamiento de los dispositivos, sino también la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, adaptar estrategias y responder a situaciones inesperadas.

Para esta edición, la temática será “Robots se encuentran con la cultura”, una propuesta que combina tecnología y patrimonio cultural mediante desafíos inspirados en la música, los mosaicos, las artes y los conocimientos tecnológicos heredados de generaciones anteriores.

El programa comenzará el 8 de diciembre con prácticas y sesiones de adaptación. Un día después, los participantes enfrentarán el desafío oficial, que incluirá una regla sorpresa y otra adicional para evaluar su capacidad de reacción.

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Finalmente, el 10 de diciembre, deberán resolver una mesa de competencia completamente nueva, sin conocer previamente los retos que encontrarán.

Los estudiantes competirán en la categoría Robot Mission, donde deberán diseñar y programar robots capaces de resolver diferentes desafíos tecnológicos. Crédito: Municipalidad de Cartago

Buscan ubicarse entre los 10 mejores equipos del mundo

El entrenador de la delegación, Andrés Carvajal, encargado del Laboratorio de Innovación y Tecnologías STEAM, explicó que los participantes han mantenido una preparación intensiva para enfrentar el campeonato.

Durante la competencia nacional, los equipos cartagineses consiguieron el primero, segundo y tercer lugar en la categoría escolar, además del tercer puesto en la categoría colegial.

Estos resultados permitieron clasificar a tres equipos para representar a Costa Rica en el torneo internacional.

“Nuestra meta es ubicarnos entre los mejores equipos del mundo, aspirando a formar parte del Top 20 e incluso del Top 10”, manifestó Carvajal.

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El entrenador señaló que actualmente trabajan en el perfeccionamiento de las mesas robóticas, la programación y las estrategias necesarias para afrontar los cambios que puedan introducir los organizadores.

La Municipalidad de Cartago celebra su cuarta participación consecutiva en la Olimpiada Mundial de Robótica, gracias a los resultados de su programa de formación STEAM. Crédito: Municipalidad de Cartago

Cartago suma cuatro años consecutivos en el mundial

La clasificación representa también un nuevo logro para la Municipalidad de Cartago, que tendrá representantes en la Olimpiada Mundial de Robótica por cuarto año consecutivo.

El alcalde Mario Redondo Poveda destacó que los resultados reflejan el esfuerzo de los estudiantes y el fortalecimiento de los programas de formación tecnológica.

“Este logro refleja el talento, la dedicación y el esfuerzo de nuestros niños, niñas y jóvenes”, expresó el jerarca municipal.

Redondo también anunció que la institución está adquiriendo nuevos equipos y kits tecnológicos que serán donados a diferentes centros educativos del cantón, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje.

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La delegación viajará a Puerto Rico el 6 de diciembre, acompañada por su entrenador y familiares de los menores.

Más allá de los resultados que obtengan, los participantes tendrán la oportunidad de competir internacionalmente, intercambiar experiencias y demostrar el potencial de las nuevas generaciones costarricenses en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación.