El USNS Comfort zarpará desde Florida a finales de 2026 con médicos, ingenieros navales y hasta un equipo veterinario. El Salvador figura entre las escalas, pero aún no se conocen las fechas exactas ni las actividades concretas previstas en el país. (Foto cortesía Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos)

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El buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos realizará una escala en El Salvador como parte de la misión Promesa Continua 2027, prevista entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. El despliegue incluirá además visitas a Panamá, Perú, Guatemala y Colombia.

Tal como informa el portal del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y confirma la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la operación, coordinada por la Cuarta Flota de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y el Comando Sur, tendrá una duración superior a dos meses.

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Según el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el objetivo es brindar atención médica en clínicas comunitarias junto a profesionales de los países anfitriones, además de intercambiar conocimientos técnicos y reforzar la preparación ante emergencias sanitarias.

Promesa Continua 2027 será la decimoséptima misión de este tipo en la región desde 2007 y la novena realizada a bordo del USNS Comfort. El barco, de la clase Mercy, partirá desde Mayport, Florida, para recorrer países de Centroamérica y Sudamérica.

La misión incluirá atención médica, capacitación y proyectos comunitarios

El programa prevé la asistencia directa a pacientes durante cada escala, con participación de personal médico estadounidense y de los sistemas sanitarios locales. Las actividades buscarán fortalecer las capacidades conjuntas para responder ante desastres de salud pública y crisis humanitarias.

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La decimoséptima operación humanitaria de este tipo en la región desde 2007 contempla actividades que van desde clínicas comunitarias hasta seminarios de respuesta ante desastres y conciertos en escuelas (Foto cortesía Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos)

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y de la Cuarta Flota, afirmó que la iniciativa forma parte del compromiso estadounidense con los países de la región.

“Mediante la cooperación transparente, la asistencia humanitaria y el compromiso sostenido, el USNS Comfort ayudará a construir asociaciones capaces y autosuficientes que mejoren la vida de las personas”, señaló Sardiello en el comunicado.

La misión también contará con un equipo veterinario del Ejército de Estados Unidos, integrado por miembros del 43.º Destacamento Médico de Apoyo a Servicios Veterinarios. Ese grupo trabajará con organizaciones locales para ofrecer formación en salud pública y atención animal.

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Ingenieros navales y especialistas participarán en ejercicios ante emergencias

Los Seabees, ingenieros de construcción de la Armada estadounidense, colaborarán en proyectos comunitarios que definirán los países anfitriones. En esta oportunidad participarán integrantes del Batallón Móvil de Construcción Naval 133.

Desde 2007, la Armada de EE.UU. despliega este tipo de misiones en Latinoamérica con una agenda que va más allá de la medicina. Ingenieros navales, especialistas en emergencias y músicos de cuatro Guardias Nacionales completarán la tripulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos navales organizarán seminarios y ejercicios con funcionarios civiles y militares de las naciones visitadas. Las capacitaciones estarán orientadas a la preparación y la respuesta ante desastres, así como a la planificación de emergencias en instalaciones locales y nacionales.

El capitán Daniel Reiher, comodoro del Escuadrón de Destructores 40 y comandante de la operación, indicó que el barco permitirá reforzar la logística, el mando y control, además de la respuesta médica ante contingencias.

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“El USNS Comfort también proporciona una plataforma móvil para fortalecer la logística expedicionaria y la preparación para emergencias médicas”, afirmó Reiher.

Bandas de cuatro Guardias Nacionales participarán en actividades culturales

La agenda de Promesa Continua 2027 incluirá a bandas vinculadas con los programas de asociación estatal de las Guardias Nacionales de Misuri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur.

Los músicos ofrecerán clases en escuelas comunitarias, desarrollarán actividades con organizaciones musicales civiles y militares, y brindarán conciertos durante las escalas del buque en los cinco países.

De acuerdo con el comunicado, esas acciones estarán dirigidas a fortalecer los vínculos comunitarios entre Estados Unidos y las naciones anfitrionas.

La fecha exacta de llegada del USNS Comfort a El Salvador y el detalle de las clínicas o actividades previstas en el país no fueron informados en el comunicado.

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