Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Polémica en la final Copa África

Guardar

La Copa Africana de Naciones del 2025 quedará en el recuerdo como una de las ediciones más polémicas de la historia: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó en las últimas horas a Senegal a casi un año de la escandalosa final contra Marruecos.

Pape Gueye había anotado el gol del triunfo en el Estadio Moulay Abdellah, pero semanas más tarde la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró campeón a Marruecos por la vía administrativa debido a la infracción confirmada de los artículos 82 y 84 del reglamento.

PUBLICIDAD

Según confirmó la agencia de noticias EFE en las últimas horas, finalmente el TAS le dio al razón a Senegal y confirmó el título de campeón tras el recurso que presentaron contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos. El partido se desarrolló el 18 de enero del 2026 y la decisión del organismo con sede en Lausana (Suiza) se dio a conocer el martes 24 de noviembre, 310 días días después del encuentro.

Una final cargada de polémica

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Penal errado de Brahim

La final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal llegó al final del tiempo reglamentario con 0-0, después de una interrupción provocada por un penal sancionado tras la revisión del VAR. El árbitro Ndala Ngambo señaló la falta en favor del seleccionado marroquí, una decisión que generó protestas de los jugadores senegaleses.

PUBLICIDAD

El entrenador Pape Thiaw ordenó al equipo retirarse del campo en señal de protesta. La interrupción se extendió durante varios minutos hasta que el capitán Sadio Mané fue al vestuario y convenció a sus compañeros de regresar para reanudar el partido.

En el alargue, Brahim Díaz, delantero del Real Madrid, ejecutó el penal con un remate picado, pero Édouard Mendy permaneció en el centro del arco y atajó la pelota. La jugada dejó afectado al marroquí y, tres minutos después del inicio del tiempo suplementario, Pape Gueye aprovechó una pérdida de Marruecos para marcar el 1-0 de Senegal. Gueye fue reemplazado a los ocho minutos por Ilias Akhomach, en una variante ofensiva del conjunto local.

PUBLICIDAD

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Gol de Gueye

Los detalles de la protesta de Marruecos y la decisión de la CAF

El 17 de marzo, a dos meses de la final, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones y revocó el título que Senegal había obtenido en el campo. El Comité de Apelaciones resolvió que la selección senegalesa perdió la final por incomparecencia, con un marcador administrativo de 3-0, tras considerar inadmisible su retirada temporal durante el partido.

Marruecos presentó una protesta formal y la CAF entendió que la conducta de Senegal vulneró los artículos 82 y 84 del reglamento, que contemplan sanciones por negarse a continuar un partido o retirarse sin autorización arbitral. La decisión, que también incluyó multas para la federación marroquí por otros incidentes, había convertido a Marruecos en campeón por vía administrativa y dejó sin efecto el triunfo deportivo de Senegal, que acudió al TAS para apelar.

PUBLICIDAD

Senegal fue reconfirmado como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

“El recurso presentado por la federación marroquí es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado. Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (...) La CAF declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor”, informó en su momento la Confederación Africana de Fútbol.

Luego de varios meses de estudio, finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo retrotrajo la decisión de la CAF y devolvió el título de campeón al conjunto senegalés, que de esta manera podrá lucir sus dos estrellas de campeón de la Copa Africana de Naciones ya que también se había quedado con el certamen que se disputó en 2021 en Camerún. Por su parte, los marroquíes mantienen una racha de 50 años sin alzar el trofeo continental que solamente se quedaron en Etiopía 1976.

PUBLICIDAD