Arruabarrena bajó rápido la espuma y pidió concentración urgente para enfrentar a Independiente Rivadavia por el Clausura (REUTERS/Luisa Gonzalez)

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“Disfruten... El lunes, nos metemos de vuelta”. La frase de Rodolfo Arruabarrena en plena celebración en la concentración de Boca en Barranquilla graficó prácticamente todo. Se dijo que el entrenador estaba alcoholizado, algo que fue desmentido a las pocas horas por el propio Vasco, que lejos del consumo del alcohol, su principal problema es dormirse a altas horas y a esa altura estaba somnoliento. En la Ribera hubo espacio para el festejo, pero enseguida el cuerpo técnico dio vuelta la página porque al equipo se le vendrán encima las últimas fases eliminatorias del año con al menos dos títulos más en juego.

Arruabarrena se volvió de Colombia con una serie de conclusiones que invitan a Boca a anhelar cosas más grandes. Por lo pronto, mañana buscará clasificarse a cuartos de final del Clausura, instancia en la que espera Gimnasia La Plata (eliminó ayer a Newell’s), a la espera de la confirmación del día y sede de la final de Copa Argentina contra Platense, que iría el miércoles 2 de diciembre en Rosario o Santiago del Estero. El Xeneize tiene varias marcas en su escudo, aunque sigue listo para más batallas y ya proyecta un 2027 que estará otra vez marcado por el sueño de la Libertadores.

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LAS 7 CONCLUSIONES QUE SACÓ ARRUABARRENA

Boca ya no es Paredes-dependiente: en los inicios de su vuelta al club, el equipo parecía mostrar una estirpe distinta según la presencia del 5 en cancha. Con Paredes, marcaba presencia y las victorias estaban mucho más cerca que cuando se ausentaba. Inclusive ocurrió en el 0-3 contra Deportivo Riestra, durante el ciclo de Arruabarrena, que se sintió la falta del máximo referente del plantel. Sin embargo, el DT fue encontrando sustitutos potables que estuvieron a la altura de las circunstancias. Tomás Belmonte entró muy bien en la final contra Atlético Mineiro y Boca también sacó la diferencia en el epílogo contra Defensa y Justicia, con el gol de Enner Valencia que le dio el título de Tabla Anual, cuando el campeón del mundo ya no estaba en cancha. Un punto fundamental por la agenda apretada y para que el capitán también se quite un poco de presión de encima.

Paredes, con recambio detrás y menos presión encima (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Sebastián Villa cerró la herida con la gente: su contratación generó una grieta entre los hinchas por varias cuestiones. Se había ido en condición de libre del club, en conflicto con la dirigencia y hasta le abrió la puerta a River para jugar allí luego de reinsertarse en el fútbol argentino siendo figura de Independiente Rivadavia de Mendoza. A base de buenas actuaciones, conducta y una postura de perdón hacia los fanáticos, se los metió en el bolsillo. El colombiano terminó de ser exculpado en Barranquilla, donde fue uno de los puntos altos del equipo y asistió a Merentiel para liquidar el match. Durante los festejos, cientos de fanáticos corearon su nombre.

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Villa se redimió con los hinchas de Boca (Luis ACOSTA / AFP)

Santiago Ascacibar se proyecta como ídolo: el Ruso tuvo un partido consagratorio en Barranquilla, con gol incluido. Desde hace rato, es uno de los grandes mimados por el hincha y tiene proyección para ser incluido entre los nombres más importantes de la historia del club más allá de no haber surgido de sus divisiones inferiores (Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, entre otros, lo consiguieron). Ovación descomunal cuando fue reemplazado en la final con Mineiro y una actitud en cancha que embelesa y enamora a los fanáticos boquenses. Sin dudas, tiene plafón para quedarse muchos años en la institución y levantar más títulos.

Ascacibar, ídolo en progreso (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Miguel Merentiel aparece en los partidos importantes: goles en Superclásicos, goles en el Mundial de Clubes (contra Benfica y Bayern Múnich) y ahora también en una final de Sudamericana, con el que se redimió de un increíble errado en el inicio del juego ante Mineiro. El uruguayo terminó como máximo artillero del equipo en el certamen continental con 5 gritos y dejó claro que en las citas importantes no se borra. Además, cuenta con recambio: Enner Valencia salvó las papas contra Racing en Copa Argentina (triplete memorable) y frente a Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular para ganar la Anual.

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Merentiel y un gol clave en la final (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Boca consiguió arquero de equipo campeón: el Xeneize no necesitó demasiado a Álvaro Montero, poco exigido en la final de la Sudamericana, pero sí apeló a él en momentos claves de este semestre. Figura en la tanda de penales contra O’Higgins por los playoffs y también en los octavos de la Copa Argentina contra Vélez. Protagonizó intervenciones cruciales en duelos contra San Pablo, Vasco da Gama e Independiente, un punto de inflexión para ganar la Anual. La defensa, el cuerpo técnico y los hinchas descansan tranquilos con el colombiano en la valla. Desde hace tiempo no ocurría.

Montero, arquero de campeón (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El Vasco halló la dupla central: con nombres más experimentados como los de Nicolás Figal, Ayrton Costa y Marco Pellegrino, era inverosímil creer que el 2026 de Boca terminaría con una zaga central made in Boca Predio. Pero así sucedió y nadie la discute. Lautaro Di Lollo, que además de solvencia defensiva aporta mucho gol y poderío aéreo en las pelotas paradas a favor, se complementó a la perfección con un Facundo Herrera que prácticamente no mostró fisuras desde su salto a Primera y se afianzó como segundo marcador central pese a ser derecho. Impecable final de Sudamericana de ambos futbolistas que necesitan seguir aprendiendo, pero están muy bien encaminados como proyecto.

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Di Lollo-Herrera, una zaga ganadora (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Tomás Aranda está de vuelta: si bien no brilló en los partidos que disputó (Defensa, Banfield y Atlético Mineiro) desde su regreso a las canchas tras la lesión de peroné, el 10 dejó en claro que no existe contexto en el que le pese llevar ese número en la espalda y asumir la responsabilidad de ser la manija del equipo. Las lesiones de gravedad siempre ponen a prueba a los protagonistas y más a una temprana edad. El irreverente Aranda mantiene el foco y también se lo transmite a sus compañeros y a un entrenador que apostó por él como titular en un duelo definitorio con el que Boca cortó 18 años sin ganar títulos internacionales.

Tomás Aranda volvió a estar en sintonía (REUTERS/Luisa Gonzalez)