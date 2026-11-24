El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, calificó los resultados de “limitados”. Advirtió además que el costo de los combustibles fósiles “impulsa la inflación en todas las economías” (Foto: ONU)

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La Cumbre del Clima de Antalya (COP31), en Turquía, terminó sin un acuerdo político general, después de una prórroga récord de más de 44 horas de negociación. Es la primera vez desde la COP15 de Copenhague, en 2009, que una conferencia climática de la ONU cierra sin una declaración general.

El texto central, llamado Pacto de Antalya, fue rechazado en la plenaria final por la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Panamá y varios países insulares del Pacífico, entre otros. El motivo principal fue que el borrador no incluía una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles, acordado en la COP28 de Dubái.

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También encallaron la financiación climática para los países en desarrollo, que reclamaron la India y varios países latinoamericanos, y el peso que debía darse a la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que impulsaba el Grupo Árabe liderado por Arabia Saudí. Estados Unidos, de nuevo, no participó.

Las reacciones

“Estamos decepcionados con el resultado de la COP31”, declaró la portavoz de Clima de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, quien sostuvo que “el consenso no puede significar el mínimo común denominador”.

China, que se había mostrado dispuesta a apoyar el último borrador, se declaró “profundamente decepcionada”, aunque pidió no perder la confianza en el proceso multilateral. Corea del Sur lamentó el resultado y el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que “los combustibles fósiles están impulsando la crisis climática”.

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El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, calificó los resultados de “limitados”. Advirtió además que el costo de los combustibles fósiles “impulsa la inflación en todas las economías”.

Las medidas comerciales vinculadas al clima formaron parte de la discusión. La más conocida es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que cobra a los importadores por las emisiones asociadas a la fabricación de ciertos productos (Foto: ONU)

Lo que sí avanzó: la electrificación

Stiell explicó que en la cumbre hubo “dos historias”. En la vía formal, se aprobaron decisiones como la de transición justa y muchos de los 165 puntos de la agenda, pero no las cuestiones más ambiciosas.

En la Agenda de Acción, en cambio, hubo compromisos concretos. El principal: que el 35% del consumo final de energía provenga de la electricidad hacia 2035.

Según la presidencia turca, citada por el Ministerio de Medioambiente de Alemania, se sumaron 75 países y 94 organizaciones, entre ellos Alemania y la UE. Stiell indicó que los países adheridos representan la mitad de la economía global.

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El ministro alemán Carsten Schneider sostuvo que la iniciativa envía “una señal al mercado a favor de la electrificación limpia”. Según el ministerio, la meta podría suponer “un aumento considerable del número de coches eléctricos, bombas de calor y tecnologías industriales eléctricas”. La Comisión Europea mencionó también avances en electrificación, inteligencia artificial, metano y gases fluorados.

Un tema abierto para el comercio internacional: las medidas comerciales climáticas

Las medidas comerciales vinculadas al clima formaron parte de la discusión. La más conocida es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que cobra a los importadores por las emisiones asociadas a la fabricación de ciertos productos. Su régimen definitivo rige desde el 1 de enero de 2026 para el aluminio, el cemento, los fertilizantes, el hidrógeno, el hierro y el acero.

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El primer borrador de la decisión final, publicado por la presidencia el 16 de noviembre, expresaba “seria preocupación” por la proliferación de medidas comerciales unilaterales relacionadas con el clima. También llamaba a los países desarrollados a eliminarlas antes de fines de 2027. India y otros países en desarrollo habían cuestionado el CBAM antes y durante la cumbre.

Al no aprobarse un texto final, no hubo una decisión de la COP sobre ese punto.

El transporte marítimo: la discusión sigue en la OMI

El transporte marítimo internacional no forma parte de los compromisos nacionales que se negocian en la COP. Sus normas de emisiones se discuten en la Organización Marítima Internacional (OMI).

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Allí sigue pendiente el Marco de Cero Emisiones Netas, que fijaría el primer precio global al carbono para los buques. Su adopción se postergó en octubre de 2025 y la votación está prevista para el 4 de diciembre de 2026, sujeta a confirmación por el comité ambiental de la OMI (MEPC 85).

En paralelo, la Unión Europea aplica su propio régimen de comercio de emisiones (ETS) al transporte marítimo. Esta semana amplió la lista de puertos vecinos de transbordo, sumando Abu Qir y Damietta (Egipto) a East Port Said y Tánger Med. Con esto busca evitar que las navieras hagan escala en puertos cercanos fuera de la UE para reducir el tramo sujeto al pago de emisiones.

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Qué sigue

La presidencia turca, a cargo del ministro Murat Kurum, informó que no se redactará un nuevo documento y que se ejecutarán las decisiones ya existentes en el marco de la ONU. Stiell anunció que impulsará un proceso de consulta sobre posibles reformas al sistema de negociación por consenso. Wopke Hoekstra, responsable climático de la UE, dijo que el bloque seguirá trabajando “más allá de hoy”.