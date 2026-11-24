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La tienda especializada en bienestar BioMax anunció la llegada de su Black Week, una campaña vinculada al Black Friday que contempla descuentos exclusivos en proteínas, creatinas, preentrenos, vitaminas y otras categorías de nutrición deportiva y cuidado personal.

Los productos podrán consultarse en biomax.pe, la tienda online de la compañía, que cuenta con secciones dedicadas a proteínas, creatina monohidratada y preentrenos.

Más allá de las promociones, BioMax se presenta como tu aliado estratégico en el bienestar diario, ya que hay veces donde la falta de conocimiento u orientación puede ser un detractor para iniciar una rutina de bienestar.

Cómo funciona la asesoría de BioMax

Para atender estas dudas, en las tiendas físicas de BioMax hay asesores que escuchan escuchan las necesidades de cada cliente antes de sugerir alternativas. Este criterio también se aplica a su plataforma digital, donde los productos se organizan según objetivos como defensas, rendimiento, descanso, belleza y cuidado de huesos y articulaciones.

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A estos canales se suman sus redes sociales, donde BioMax publica contenidos explicativos sobre las distintas categorías y comparte experiencias de personas que incorporan el bienestar a sus rutinas. Con ello, la marca afirma que busca ofrecer información accesible tanto a consumidores familiarizados con estos productos como a quienes recién comienzan a explorar sus opciones.

Ofertas imperdibles en el Black Week de BioMax

Durante la Black Week, los usuarios podrán acceder a descuentos exclusivos en distintas categorías de BioMax, entre ellas proteínas, creatinas, preentrenos, vitaminas, suplementos y productos orientados al bienestar y cuidado personal.

La campaña, según la empresa, busca ser también una oportunidad para que más personas conozcan alternativas que puedan incorporar a su rutina de acuerdo con sus propios objetivos. Los productos participantes y las condiciones de la campaña podrán consultarse en biomax.pe, donde los usuarios también podrán explorar el catálogo según sus necesidades y objetivos de bienestar.