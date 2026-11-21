En la Argentina, estos contenidos se dictan en tecnicaturas y licenciaturas de universidades e institutos terciarios (Foto: Movant Connection)

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Qué se estudia en logística y comercio exterior se organiza en tres ejes: la normativa aduanera que regula el ingreso y la salida de mercadería, el transporte internacional en sus distintos modos y la gestión de la cadena de suministro. En la Argentina, estos contenidos se dictan en tecnicaturas y licenciaturas de universidades e institutos terciarios.

El bloque normativo incluye legislación y procedimientos aduaneros, regímenes de importación y exportación, medios de pago internacionales y contratos de transporte. Uno de los contenidos centrales es la clasificación arancelaria, que define qué posición le corresponde a cada producto y, por lo tanto, qué tributos paga al cruzar la frontera.

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La parte operativa abarca gestión de inventarios, almacenamiento, distribución física y planificación de la demanda. Algunos planes distinguen entre la logística del comercio exterior, vinculada al tránsito transfronterizo, y la logística urbana, centrada en la distribución dentro de las ciudades.

Los programas se completan con matemática, informática y materias introductorias como Comercio Exterior Argentino, además de asignaturas aplicadas como el cálculo del precio de exportación, que permite cotizar una venta al exterior. Varios de ellos cierran con prácticas profesionales supervisadas o con un proyecto final integrador.

¿Cuánto dura una tecnicatura o una licenciatura en logística?

Las tecnicaturas universitarias se extienden entre dos y tres años y se orientan a la operación diaria de importaciones, exportaciones y depósitos. Como referencia, un plan de tecnicatura en operativa aduanera aprobado en 2025 se organiza en dos años lectivos, con 16 asignaturas y una carga total de 1440 horas.

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Las licenciaturas demandan cuatro años e incluyen un trabajo final de mayor extensión: en uno de los planes relevados, la tesis tiene asignadas 250 horas. Algunos planes suman materias de contratos y derecho laboral, y en ciertos casos funcionan como ciclo de complementación para quienes ya cuentan con un título técnico.

Las tecnicaturas universitarias se extienden entre dos y tres años y se orientan a la operación diaria de importaciones, exportaciones y depósitos (Foto: Shutterstock)

Las modalidades de cursado también varían. Junto con las propuestas presenciales, algunas jurisdicciones incorporaron la educación a distancia en carreras de logística, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes no pueden asistir por razones laborales.

¿En qué áreas se desempeñan los egresados de logística y comercio exterior?

Los alcances que fijan los planes de estudio incluyen tareas técnicas y de soporte en áreas de importación y exportación, empresas de transporte, organismos públicos y consultoras de comercio internacional, vinculadas al movimiento nacional e internacional de mercaderías.

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En el mercado laboral, el rubro logística y correo concentró el 22% de las búsquedas de personal entre julio y diciembre de 2025, según un relevamiento de avisos de una consultora de recursos humanos. La mayoría de los perfiles más solicitados fueron operativos, como operarios de depósito y personal de carga y descarga.

¿Hace falta un título para ser despachante de aduana?

No se exige un título universitario específico. Para rendir el examen de apoderado general, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pide acreditar estudios secundarios, terciarios o universitarios. Además, desde el DNU 70/2023 dejó de ser obligatoria la inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana para actuar como tal.

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Los contenidos de logística y comercio exterior están ligados de forma directa a la normativa vigente (Foto: Shutterstock)

La Resolución General 5818/2026 fijó un régimen de exámenes para certificar conocimientos técnicos, con un arancel de $240.000 para el certificado de apoderado general. Las pruebas de este año se toman entre el 24 y el 26 de noviembre y evalúan régimen de importación, clasificación arancelaria y valoración. La preinscripción para esta convocatoria se realizó entre el 9 y el 22 de septiembre.

Los contenidos de logística y comercio exterior están ligados de forma directa a la normativa vigente. Por eso, cambios como el régimen de certificación técnica de ARCA inciden en los requisitos para ejercer funciones aduaneras y en el modo en que se acreditan los conocimientos adquiridos.

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