Hay puntos claves a tener en cuenta durante todo el proceso de selección, incluso en etapas posteriores a la entrevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Entre el currículum que se envía y el mensaje de agradecimiento que se manda (o no) después de la entrevista, un proceso de selección puede durar semanas. En cada uno de esos pasos hay alguien del otro lado tomando nota. Los candidatos suelen llegar a la entrevista pensando en qué responder; los reclutadores, en cambio, miran otra cosa: si lo que la persona dice coincide con lo que hizo y con lo que puede demostrar.

Esa es la conclusión que atraviesa el estudio “Red & green flags”, de Bumeran, en el que participaron 449 especialistas en recursos humanos de Argentina y otros países de la región. La investigación indagó qué conductas se leen como señales de alerta (red flags) y cuáles como señales a favor (green flags) durante todo el recorrido, desde el CV hasta los días posteriores a la entrevista.

PUBLICIDAD

“Uno de los principales aprendizajes del estudio es que los reclutadores no están buscando candidatos perfectos, sino candidatos auténticos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint. Según explicó, la clave no pasa por aparentar un perfil ideal ni por decir lo que se cree que el otro quiere escuchar, sino por “sostener lo que decimos con información y ejemplos”.

Los números van en esa línea. El 50% de los especialistas consideró una green flag definitiva que el candidato mantenga la coherencia en su experiencia durante todo el proceso. Un 44% valoró que reconozca lo que no sabe hacer y otro 44% que pueda contar su experiencia con ejemplos. Del lado contrario, el 56% señaló como red flag definitiva faltar el respeto, y un 44% marcó como alerta mentir sobre la experiencia o las habilidades o ser inconsistente al hablar de lo hecho.

PUBLICIDAD

El CV, la primera prueba

El currículum es el primer contacto y, según los especialistas, también el primer filtro. El 65% de los expertos consultados no recomienda incluir información falsa o exagerada, como declarar un nivel avanzado de un idioma que no se tiene. El 61% desaconseja los diseños muy cargados o de difícil lectura y el 48% sugiere evitar experiencias sin relación con el puesto. Cabe aclarar, que en casa caso los encuestados podían seleccionar varias respuestas. Por eso los porcentajes no suman cien.

Los errores que pueden terminar en un descarte son más cotidianos. Siete de cada diez especialistas en recursos humanos mencionaron que las faltas de ortografía o de redacción pueden hacerlos descartar un candidato. Después aparecen las experiencias laborales poco claras, sin fechas, tareas a cargo o nivel de responsabilidad (57%), desorden o difícil lectura (52%) y un perfil no adaptado a la posición (43%).

PUBLICIDAD

Lo que hace que un CV avance es, en buena medida, lo opuesto. El 61% de los consultados valora que sea claro, conciso y fácil de leer, y el 48% que permita entender el perfil de la persona en menos de un minuto. Otro 48% destacó una trayectoria coherente. En ese marco, ocho de cada diez consultados consideraron muy importante adaptar el CV a cada búsqueda.

En la entrevista, ejemplos antes que discurso

La entrevista es, para la mayoría, el momento decisivo. El 61% de los especialistas dijo que es la instancia que puede determinar si el talento tiene las aptitudes y habilidades requeridas para seguir en el proceso. El 27% ubicó esa definición en el período de prueba y el 12% en la lectura del CV.

PUBLICIDAD

Allí, lo que más conviene evitar es mentir o inflar conocimientos, y mostrar desinterés: ambas conductas reunieron al 67% de las menciones. Les siguieron la actitud soberbia o de superioridad (62%) y llegar o conectarse tarde sin avisar (52%). Entre las red flags definitivas, el 50% apuntó a exagerar o mentir sobre experiencias y conocimientos, otro 50% a no poder explicar tareas, decisiones o resultados, y otro 50% a no demostrar interés por la entrevista, el puesto o la organización.

Entre las señales positivas, la principal es haber hecho la tarea previa: el 63% destacó que la persona haya investigado y demuestre interés por la organización y el puesto. Un 50% valora que pueda respaldar lo que dice con ejemplos. Un 44% mencionó la predisposición durante todo el proceso, otro 44% una buena conversación y otro 44% una motivación coherente, es decir, poder explicar con claridad por qué quiere cambiar de trabajo o asumir el desafío.

PUBLICIDAD

Después de la entrevista, la evaluación sigue

Que la reunión haya terminado no significa que la evaluación también. El 72% de los especialistas identificó como red flag definitiva cambiar constantemente la versión sobre la disponibilidad, las expectativas salariales o el interés por la posición. El 67% señaló como señal negativa enviar mensajes de manera insistente y el 56% entregar la información solicitada fuera de tiempo. El ghosting, es decir, retirarse del proceso sin avisar, fue marcado por el 44%, y un 17% mencionó no mandar ningún mensaje posterior a la entrevista.

En el otro extremo, el 63% valora que el candidato muestre interés por la continuidad del proceso y otro 63% que responda rápido cuando la organización vuelve a contactarlo. El 50% destacó resolver en tiempo y forma la información que se le pide.

PUBLICIDAD

El panorama que dejan los datos es que ninguna instancia define todo por sí sola: la impresión que genera un candidato se construye de principio a fin. Para los especialistas, lo que mejor funciona no es mostrar un perfil perfecto, sino que coincidan lo que la persona dice, lo que hizo y lo que puede demostrar.